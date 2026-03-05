VCI Global 旗下 V Gallant 推出马来西亚首个 NVIDIA 驱动的 AI GPU 计算中心，并发布 Intelli-X 企业级 LLM 平台

马来西亚吉隆坡, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 多元化控股公司 VCI Global Limited（NASDAQ：VCIG，以下简称“VCI Global”或“公司”）正在推进向 AI- 原生基础设施及软件的战略转型。公司今日宣布，其全资-子公司 V Gallant Sdn Bhd（以下简称“V Gallant”）已于 2026 年 3 月 3 日成功上线马来西亚首个由 NVIDIA 驱动的 AI GPU 计算中心。此举标志着公司在迈向高利润率 AI 基础设施资产运营及经常性收入模式的转型过程中，迎来重要里程碑。

该设施的投入运营，确立了 VCI Global 在东南亚 AI 计算领域先-行者的地位，并将承接来自政府、大型企业及中小企业客户的需求——这些客户正面临 AI 算力需求不断攀升以及数据治理要求日益严格的双重挑战。

与此同时，VCI Global 发布了 Intelli-X——这一标准化的企业级大语言模型 (LLM) 平台，旨在为受监管行业、政府机构及中小企业提供安全的生成式 AI 部署与工作流自动化能力。

把握数-十亿-美元规模的 AI 基础设施机遇

在 GPU- 密集型工作负载和算力需求激增的推动下，全球 AI 基础设施与云计算生态系统正迎来爆发式增长。 亚太-地区是 AI 基础设施部署增长最快-的区域之一，市场预测显示，对 GPU- 驱动的云与数据中心基础设施的需求将迅速扩大。

在外国超大规模云服务商的承诺及政府激励措施推动下，马来西亚正快速崛起为战略性 AI 枢纽。预计到 2030 年，该国在 AI 和数据中心领域的投资将超过 400 亿美元。 根据 InvestKL 和马来西亚投资发展局 (MIDA) 的数据，马来西亚的 AI 举措预计到 2030 年将为该国 GDP 增加超过 1,150 亿美元，这彰显了政府推动数字经济转型的坚定决心。

这些宏观趋势突显出，本地区对计算基础设施的需求不断加深，以支撑企业、政府及中小企业的数字化转型。

从基础设施建设到经常性收入变现

随着 GPU 计算中心现已全面投入运营并实现交钥匙-就绪，V Gallant 正在激活多条收入流：

• 企业级 LLM 训练与微调

客户可以在安全、防火墙-隔离的环境中训练并部署专有 AI 模型，从而降低对离岸云提供商的依赖，并减轻跨境-数据治理风险。

• 高性能 AI 工作负载执行

该设施支持生成式 AI 推理、预测分析、自动化工作流编排，以及面向金融、医疗、物流、能源、政务等行业-专用的 AI 建模。

• 混合 AI 基础设施 + SaaS 变现模式

在完成概念验证阶段后，V Gallant 已转入商业运营，提供：

GPU 算力租赁及专用私有集群

基于订阅的企业级 LLM 平台 (Intelli-X)

面向受监管行业和公共部门客户的本地化 AI 合约





这种混合模式建立了高利润率的经常性收入流，使 VCI Global 成为东南亚实至名归的 AI 基础设施所有者兼运营商。

Intelli-X：面向 AI 的企业级 LLM 架构

Intelli-X 提供零访问私有 LLM 架构，确保敏感政府与企业数据始终处于完全可控状态。 主要功能包括：

安全文档智能

预测性建模及 AI 辅助决策支持

面向中小企业及大型企业的工作流自动化

针对特定行业 AI 应用的专有数据微调

Intelli-X 借鉴国防级分析框架，旨在解决 AI 应用的核心障碍之一：为公共与私营部门提供安全、合规的生成式 AI 使用环境。

签署战略谅解备忘录，加速生态系统扩张

在正式启动之际，V Gallant 还与关键合作伙伴签署谅解备忘录，以拓展市场准入、人才培养及部署渠道：

Khalifa Intelligence – 合作旨在推动更广泛的市场准入及 AI 解决方案商业化，由董事总经理 Yang Amat Berbahagia To' Puan Seri Wan Hidayah Wan Ismail 代表签署。

UCSI College – 合作旨在加强 AI 教育与人才培养，由首席执行官 Chong Aik Lee 博士代表签署。

Favoriot – 合作旨在部署和集成 Intelli-X，以加速企业采纳，由首席执行官 Mazlan Abbas 博士代表签署。





这些合作伙伴关系强化了 VCI Global 的生态系统驱动模式，加速了中小企业、公共部门及受监管行业的商业化进程。

VCI Global 首席 AI 及数据官 Chan Wai Mun 博士表示：“随着 AI 基础设施成为国家及企业的战略要务，通过 V Gallant 的此次发布，VCI Global 正站在马来西亚 AI 转型最前沿，为中小企业和政府机构提供支持。 通过将 GPU 计算基础设施与我们的 Intelli-X 企业级平台及战略性生态系统合作伙伴关系相结合，我们正在构建一个可扩展的 AI 商业化引擎，旨在于创造经常性收入的同时，助力马来西亚长期数字经济增长。”

关于 V Gallant Sdn Bhd

V Gallant Sdn Bhd 作为 VCI Global Limited (NASDAQ：VCIG) 的子公司，总部位于马来西亚，是一家提供 AI 基础设施、GPU 即服务及网络安全解决方案的供应商。 作为一家综合性人工智能 (AI) 基础设施与解决方案公司，V Gallant 致力于让先进 AI 技术对个人、初创公司及企业更易用、更具可扩展性、且触手可及。 其核心使命是降低阻碍 AI 广泛采纳与部署的技术和成本门槛。

公司生态系统将隐私优先的分析方法与灵活的计算资源及实操型工程服务相结合。 主要产品包括：Intelli-X（可扩展的分析与智能洞察平台）；Compute-X（提供预配置 GPU 服务器及灵活租购选项）；以及 GPU Lounge（提供按需访问尖端计算基础设施的协作工作空间）。 此外，V Gallant 的内部咨询团队与客户合作，在本地工程支持下设计、开发并部署量身定制的 AI 解决方案。

V Gallant 服务于马来西亚及其他地区的企业和社区，通过集成基础设施、共享资源及可随组织发展扩展的创新解决方案，推动 AI 广泛采纳。

如需了解更多信息，请访问：https://vgallant.ai/

关于 VCI Global Limited

VCI Global Limited (NASDAQ：VCIG) 是一个 AI 原生运营平台，旨在通过集中化的智能、数据与资本管控机制，助力企业实现规模化发展与运营优化。

公司采用平台化运营模式，旗下子公司、关联公司及投资组合企业均可接入 VCI Global 集中化的 AI、数据、治理与资本配置体系，从而在跨行业运营中实现更快的执行效率、更高的资本效率和规模化增长。

VCI Global 平台整合了 AI 驱动型执行、标准化 KPI 框架、财务与治理控制以及战略性资本配置，而各运营业务则专注于营收增长、客户关系与本地化执行。

公司业务涵盖咨询、AI 与数字基础设施、数字资产、能源、汽车及消费等多个领域，并持续基于业绩表现、可扩展性及资本回报率评估各项业务的规模化、分拆、剥离或终止的机会。

VCI Global 以平台为中心的发展模式旨在通过稳健增长与审慎资本配置，提升运营效率、增强 IPO 准备度并释放长期价值。

如需了解更多公司信息，请访问 https://v-capital.co/。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含受制于各种风险和不确定性的前瞻性陈述。 此类陈述包括有关公司业务增长能力的陈述，以及其他非历史事实性陈述，包括可能带有“拟”、“可能”、“将”、“计划”、“预计”、“预期”、“规划”、“预测”、“估算”、“旨在”、“相信”、“希望”、“潜在”或类似措辞的陈述。 此类前瞻性陈述仅基于我司当前的信念、预期和其他未来条件。 由于前瞻性陈述涉及未来事项，因此受制于其固有的不确定性、风险及难以预测的环境变化，且其中多数超出我司控制范围。 因此，您不应依赖任何此类前瞻性陈述。 实际结果可能因特定因素与此类前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，这些因素包括但不限于：公司实现盈利运营的能力、客户对新产品的接受度、新型冠状病毒 (COVID-19) 传播的影响、公司供应链合作伙伴所在国家/地区当局未来采取的措施、市场对公司产品的需求及公司客户经济状况、竞争性产品与定价的影响、对宏观经济环境的有效管理，以及公司向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的文件中详述的其他风险因素。 本新闻稿所含前瞻性陈述均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律另有规定，公司概不负责更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述。

联系信息：

媒体垂询请联系：

VCI GLOBAL LIMITED

enquiries@v-capital.co

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6eec79ef-ece5-47af-b76b-ad38a29210b6