VCI Global 的 V Gallant 宣佈，馬來西亞首個採用 NVIDIA 技術的人工智能圖形處理器運算中心正式啟動，同時亦發佈了 Intelli-X 企業大型語言模型平台

馬來西亞吉隆坡, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 正執行策略轉型而進軍人工智能 (AI) -原生基礎設施與軟件的多元化控股公司 VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG)（「VCI Global」或「該公司」）今天宣佈，其全資-附屬公司 V Gallant Sdn Bhd（「V Gallant」）已於 2026 年 3 月 3 日，成功啟動馬來西亞首個採用 NVIDIA 技術的 AI 圖形處理器 (GPU) 運算中心。此舉標誌著該公司向高利潤 AI 基礎設施擁有權及經常性收入模式轉型的重大轉捩點。

隨著營運設施啟動，VCI Global 得以成為東南亞 AI 運算領域的先行者-，有效回應政府、企業及中小企客戶面對 AI 運算需求日增及嚴謹數據管治規定帶來的挑戰。

與此同時，VCI Global 亦發佈了標準化企業大型語言模型 (LLM) 平台 Intelli-X，專為受監管行業、政府機構及中小企提供安全的生成式 AI 部署及工作流程自動化解決方案。

把握數十-億-美元的 AI 基礎設施市場機遇

受惠於市場對 GPU- 密集型工作及運算能力的需求急升，全球 AI 基礎設施及雲端運算生態系統正錄得爆炸式增長。 亞太-區是 AI 基礎設施部署發展最快-的地區之一，市場預期 GPU-雲端及數據中心基礎設施需求將急升。

在外國超大規模雲端服務商投入及政府激勵措施帶動下，馬來西亞正快速發展為策略性 AI 樞紐，預計到 2030 年當地 AI 及數據中心投資將超越 400 億美元。 InvestKL 及馬來西亞投資發展局 (MIDA) 指出，馬來西亞的各項 AI 計劃預期在 2030 年前為當地 GDP 帶來超過 1,150 億美元的貢獻，充分展現政府決心推動數碼經濟轉型。

上述宏觀趨勢揭示市場對全面支援區內企業、政府及中小企數碼轉型的運算基礎設施，有著與日俱增的需求。

從基礎設施到經常性收入啟動

隨著 GPU 運算中心全面投入服務，並可隨時提供即可使用的-解決方案，V Gallant 現正啟動多項收益來源：

• 企業級 LLM 訓練與微調

客戶可在設有防火牆-的安全環境中，訓練及部署自家的 AI 模型，從而減少依賴海外雲端服務商，同時降低跨境-數據管治的風險。

• 高性能 AI 工作負載執行

此設施功能強大，可全面支援生成式 AI 推論、預測分析、自主工作流程編排，以至金融、醫療、物流、能源及政府等領域的行業-專屬 AI 模型建構。

• 混合型 AI 基礎設施 + 軟件即服務 (SaaS) 變現模式

完成概念驗證階段後，V Gallant 已過渡至商業營運，提供：

GPU 運算租賃及專用私有集群

企業 LLM 平台 (Intelli-X) 訂閱服務

為受監管行業及公共部門客戶提供的本地化 AI 合約





此混合模式開創高利潤的經常性收入來源，令 VCI Global 成為東南亞地區擁有實體 AI 基礎設施的營運商。

Intelli-X：專為企業 AI 應用而設的 LLM 架構

Intelli-X 採用零存取權限的私有 LLM 架構，確保政府及企業的敏感數據時刻處於絕對受控的環境。 主要功能包括：

安全的文件智能分析

預測建模及 AI 輔助決策支援

為中小企及大型企業實現工作流程自動化

針對特定行業 AI 應用的專有數據微調

Intelli-X 參考國防級分析框架設計，旨在打破目前 AI 普及應用的一大主要障礙：讓公私營機構均能安全合規地使用生成式 AI

簽訂策略性諒解備忘錄以加快擴張生態系統

乘著是次啟動，V Gallant 亦與多位關鍵夥伴簽署諒解備忘錄，旨在拓展市場機遇、培育人才和開闢更多部署渠道：

Khalifa Intelligence – 由董事總經理 Yang Amat Berbahagia To' Puan Seri Wan Hidayah Wan Ismail 代表簽署，旨在共同開拓更廣闊的市場，並推動 AI 解決方案商業化。

UCSI College – 由行政總裁 Chong Aik Lee 博士簽署，旨在加強 AI 教育及勞動力發展。

Favoriot – 由行政總裁 Mazlan Abbas 博士簽署，雙方將共同推進 Intelli-X 平台的部署及整合，以加快企業客戶的應用步伐。





這些合作夥伴關係鞏固 VCI Global 以生態系統驅動的業務模式，有助加快其解決方案於中小企、公營機構及受監管行業的商業化應用。

VCI Global 人工智能與數據總監 Chan Wai Mun 博士表示：「AI 基礎設施已成為國家及企業的策略性要務，我們透過 V Gallant 推出此中心，可見 VCI Global 已走在馬來西亞中小企及政府機構 AI 轉型的最前線。 我們結合 GPU 運算基礎設施、Intelli-X 企業平台與策略生態系統合作夥伴關係，打造出具擴展空間的 AI 商業化引擎，目標是創造經常性收入，同時支持馬來西亞的長遠數碼經濟發展。」

關於 V Gallant Sdn Bhd

V Gallant Sdn Bhd 是 VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) 的附屬公司，扎根馬來西亞，專注提供 AI 基礎設施、GPU 即服務及網絡安全解決方案。 作為綜合 AI 基礎設施與解決方案公司，V Gallant 的使命是降低先進 AI 技術的應用門檻，讓個人、初創公司及企業都能輕鬆使用、擴展和獲取， 核心使命是消除阻礙 AI 廣泛應用和部署的技術與成本障礙。

公司生態系統將私隱優先的分析技術與靈活的運算資源及實踐型工程服務相互結合， 主要產品包括可擴展的分析與智能洞察平台 Intelli-X；提供預設配置 GPU 伺服器並設有靈活租購方案的 Compute-X；以及協作工作空間 GPU Lounge，讓用戶按需要使用頂尖的運算基礎設施。 此外，V Gallant 的內部顧問團隊與客戶緊密合作，共同設計、開發和部署度身訂造的 AI 方案，並提供全面的本地工程技術支援。

V Gallant 致力滿足馬來西亞及其他地區的企業與社群需要，通過整合基礎設施、共享資源，以及能配合機構發展藍圖而擴展的創新解決方案，促使 AI 普及應用。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://vgallant.ai/

關於 VCI Global Limited

VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) 是原生人工智能營運平台，旨在透過集中的智能、數據與嚴謹資本管理，拓展並完善業務發展。

公司採用平台營運模式，旗下子公司、關聯公司及投資組合公司皆接入 VCI Global 的集中式人工智能、數據、管治及資本配置系統，從而加速執行、提高資本效率，並實現跨行業的大規模增長。

VCI Global 的平台集中管理人工智能驅動的執行、將關鍵績效指標 (KPI) 框架、財務與管治監控以及策略資本配置標準化，而旗下營運業務則專注創造收入、維繫客戶關係和落實本地執行。

公司業務遍及顧問服務、人工智能與數碼基礎設施、數碼資產、能源、汽車及消費品等多個領域，並持續根據績效、可擴展性及資本回報，評估擴張、分拆、出售或終止業務的機會。

VCI Global 以平台為核心的策略，旨在透過嚴謹有序的增長及精準的資本配置，提升生產力、完善上市準備，並發揮長期價值。

如欲了解更多有關公司的資訊，請登入 https://v-capital.co/。

前瞻性陳述的警示聲明

