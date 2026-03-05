Selskabsmeddelelse nr. 11/2026
Holbæk, den 5. marts 2026
Aktieopkøb i SJF Bank er afsluttet
SJF Bank (”Banken”) aktieopkøbsprogram på 15 mio. kr. er nu afsluttet.
Under aktieopkøbsprogrammet er der i perioden fra den 10. februar 2026 til og med den 5. marts 2026 tilbagekøbt 37.882 egne aktier med en transaktionsværdi på ca. 13,9 mio. kr.
Aktierne skal anvendes til medarbejderaktieprogram i 2025/2026.
Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0060670776 og gennemført af Banken.
Med venlig hilsen
Lars Petersson
Administrerende direktør
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Vedhæftet fil