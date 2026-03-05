Selskabsmeddelelse nr. 11/2026

Holbæk, den 5. marts 2026

Aktieopkøb i SJF Bank er afsluttet

SJF Bank (”Banken”) aktieopkøbsprogram på 15 mio. kr. er nu afsluttet.

Under aktieopkøbsprogrammet er der i perioden fra den 10. februar 2026 til og med den 5. marts 2026 tilbagekøbt 37.882 egne aktier med en transaktionsværdi på ca. 13,9 mio. kr.

Aktierne skal anvendes til medarbejderaktieprogram i 2025/2026.

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0060670776 og gennemført af Banken.





Med venlig hilsen

Lars Petersson

Administrerende direktør



Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

www.sjfbank.dk/ir

