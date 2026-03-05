74Software: Disclosure of transactions in own shares (26 to 27 February 2026)

 | Source: 74Software 74Software

Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, March 5, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 20, 2025, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from February 26 to 27, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
26/02/20262,14833.5772,108XPAR
27/02/20262,35334.1380,307XPAR
TOTAL4,50133.86152,415 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from February 26 to 27, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI Name PSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:16:50FR001104050034.50EUR48XPAR1129743-19457b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:16:57FR001104050034.30EUR100XPAR1129743-19969b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:22:04FR001104050034.00EUR19XPAR1129743-21505b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:22:04FR001104050034.00EUR81XPAR1129743-21761b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:48:04FR001104050034.20EUR2XPAR1129743-26369b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:48:04FR001104050034.20EUR48XPAR1129743-26625b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:53:08FR001104050034.20EUR28XPAR1129743-27393b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:03:38FR001104050034.10EUR33XPAR1129743-29185b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:11:20FR001104050034.10EUR14XPAR1129743-29441b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:13:15FR001104050034.10EUR3XPAR1129743-29697b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:16:58FR001104050034.10EUR20XPAR1129743-30721b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:19:33FR001104050034.10EUR80XPAR1129743-32001b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:24:37FR001104050034.00EUR36XPAR1129743-33281b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:48:01FR001104050034.00EUR64XPAR1129743-34561b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:48:01FR001104050033.80EUR31XPAR1129743-36097b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:54:47FR001104050033.80EUR69XPAR1129743-36353b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:54:51FR001104050033.60EUR41XPAR1129743-37121b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:54:51FR001104050033.60EUR31XPAR1129743-37377b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:55:28FR001104050033.50EUR200XPAR1129743-37889b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:55:28FR001104050033.30EUR39XPAR1129743-38657b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:02:57FR001104050033.30EUR61XPAR1129743-38913b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:25FR001104050033.10EUR100XPAR1129743-39937b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:25FR001104050032.90EUR32XPAR1129743-40705b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:25FR001104050032.90EUR20XPAR1129743-40961b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:25FR001104050032.90EUR15XPAR1129743-41217b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:25FR001104050032.90EUR35XPAR1129743-41473b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:26FR001104050032.90EUR6XPAR1129743-41985b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:34FR001104050032.90EUR5XPAR1129743-42241b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:34FR001104050032.90EUR42XPAR1129743-42497b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:35FR001104050032.90EUR44XPAR1129743-42753b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:36FR001104050032.90EUR1XPAR1129743-43009b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 14:24:26FR001104050032.70EUR66XPAR1129743-59137b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 14:24:26FR001104050032.70EUR34XPAR1129743-59393b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 15:57:27FR001104050033.40EUR5XPAR1129743-66049b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 15:57:27FR001104050033.40EUR95XPAR1129743-66305b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 16:04:59FR001104050033.40EUR49XPAR1129743-67841b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 16:24:14FR001104050033.50EUR100XPAR1129743-68609b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 16:35:48FR001104050033.50EUR57XPAR1129743-69889b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 16:35:48FR001104050033.50EUR9XPAR1129743-70145b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 16:55:12FR001104050033.60EUR100XPAR1129743-70657b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 16:57:31FR001104050033.60EUR51XPAR1129743-71169b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 17:03:30FR001104050033.50EUR66XPAR1129743-71425b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 17:03:30FR001104050033.50EUR68XPAR1129743-71681b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 17:15:12FR001104050033.50EUR100XPAR1129743-73729b57Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 09:02:35FR001104050033.90EUR100XPAR1129743-6145b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 09:41:21FR001104050033.90EUR100XPAR1129743-12289b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 09:42:57FR001104050033.90EUR53XPAR1129743-12545b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 10:00:46FR001104050033.70EUR100XPAR1129743-13313b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 10:32:18FR001104050033.60EUR16XPAR1129743-15361b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 10:41:03FR001104050033.80EUR10XPAR1129743-16385b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 10:41:03FR001104050033.80EUR10XPAR1129743-16641b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 10:53:07FR001104050033.90EUR14XPAR1129743-17665b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:09:43FR001104050034.00EUR100XPAR1129743-18177b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:09:46FR001104050033.90EUR4XPAR1129743-18433b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:33:26FR001104050034.00EUR100XPAR1129743-19201b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:34:41FR001104050034.00EUR100XPAR1129743-19457b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:46:59FR001104050033.90EUR48XPAR1129743-19713b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:49:52FR001104050034.00EUR30XPAR1129743-22529b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:49:52FR001104050034.00EUR170XPAR1129743-22785b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 12:29:41FR001104050034.50EUR180XPAR1129743-27393b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:19:07FR001104050034.40EUR34XPAR1129743-33025b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:19:07FR001104050034.40EUR5XPAR1129743-33281b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:19:07FR001104050034.40EUR19XPAR1129743-33537b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:26:51FR001104050034.40EUR48XPAR1129743-33793b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:27:30FR001104050034.40EUR44XPAR1129743-34049b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:46:27FR001104050034.40EUR52XPAR1129743-34561b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:46:27FR001104050034.40EUR48XPAR1129743-34817b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:48:53FR001104050034.30EUR55XPAR1129743-36353b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:12:29FR001104050034.30EUR145XPAR1129743-36865b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:27:18FR001104050034.20EUR15XPAR1129743-37633b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:38:10FR001104050034.40EUR18XPAR1129743-38913b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:00FR001104050034.30EUR69XPAR1129743-40705b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:00FR001104050034.40EUR52XPAR1129743-40961b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:00FR001104050034.40EUR30XPAR1129743-41217b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:00FR001104050034.40EUR18XPAR1129743-41473b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:00FR001104050034.30EUR31XPAR1129743-41729b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:12FR001104050034.20EUR35XPAR1129743-42497b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:12FR001104050034.20EUR100XPAR1129743-42753b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:38FR001104050034.10EUR143XPAR1129743-43521b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:47:24FR001104050034.10EUR57XPAR1129743-43777b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:47:29FR001104050034.00EUR75XPAR1129743-44289b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 17:20:07FR001104050034.00EUR20XPAR1129743-50945b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 17:20:07FR001104050034.00EUR84XPAR1129743-51201b58Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 17:20:43FR001104050034.00EUR21XPAR1129743-51457b58Coverage


Attachment


Attachments

02032026_74SW_PR_ShareBuyback_WeekFeb26_EN
GlobeNewswire

Recommended Reading