74Software: Disclosure of transactions in own shares (26 to 27 February 2026)

Press Release
74Software: Disclosure of transactions in own shares
Paris, March 5, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 20, 2025, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from February 26 to 27, 2026:
|Transaction
Day
|Total Daily Volume
(number of shares)
|Weighted Average Acquisition Price
(€/share)
|Transaction Amount
(€)
|Market
Identification Code
|26/02/2026
|2,148
|33.57
|72,108
|XPAR
|27/02/2026
|2,353
|34.13
|80,307
|XPAR
|TOTAL
|4,501
|33.86
|152,415
|-
Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.
Disclaimer
This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.
About 74Software
74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com
Contacts - Investor Relations:
Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com
Detailed disclosure of trading in own shares from February 26 to 27, 2026
|Name of the Issuer
|Issuer Identification Code
|PSI Name
|PSI Identification Code
|Transaction Day
|Identification Code of the Financial Instrument
|Price
|Currency
|Quantity purchased
|Market ID code
|Transaction Reference Number
|Purpose of the buyback
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 09:16:50
|FR0011040500
|34.50
|EUR
|48
|XPAR
|1129743-19457b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 09:16:57
|FR0011040500
|34.30
|EUR
|100
|XPAR
|1129743-19969b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 09:22:04
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|19
|XPAR
|1129743-21505b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 09:22:04
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|81
|XPAR
|1129743-21761b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 09:48:04
|FR0011040500
|34.20
|EUR
|2
|XPAR
|1129743-26369b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 09:48:04
|FR0011040500
|34.20
|EUR
|48
|XPAR
|1129743-26625b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 09:53:08
|FR0011040500
|34.20
|EUR
|28
|XPAR
|1129743-27393b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:03:38
|FR0011040500
|34.10
|EUR
|33
|XPAR
|1129743-29185b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:11:20
|FR0011040500
|34.10
|EUR
|14
|XPAR
|1129743-29441b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:13:15
|FR0011040500
|34.10
|EUR
|3
|XPAR
|1129743-29697b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:16:58
|FR0011040500
|34.10
|EUR
|20
|XPAR
|1129743-30721b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:19:33
|FR0011040500
|34.10
|EUR
|80
|XPAR
|1129743-32001b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:24:37
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|36
|XPAR
|1129743-33281b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:48:01
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|64
|XPAR
|1129743-34561b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:48:01
|FR0011040500
|33.80
|EUR
|31
|XPAR
|1129743-36097b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:54:47
|FR0011040500
|33.80
|EUR
|69
|XPAR
|1129743-36353b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:54:51
|FR0011040500
|33.60
|EUR
|41
|XPAR
|1129743-37121b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:54:51
|FR0011040500
|33.60
|EUR
|31
|XPAR
|1129743-37377b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:55:28
|FR0011040500
|33.50
|EUR
|200
|XPAR
|1129743-37889b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 10:55:28
|FR0011040500
|33.30
|EUR
|39
|XPAR
|1129743-38657b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 11:02:57
|FR0011040500
|33.30
|EUR
|61
|XPAR
|1129743-38913b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 11:04:25
|FR0011040500
|33.10
|EUR
|100
|XPAR
|1129743-39937b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 11:04:25
|FR0011040500
|32.90
|EUR
|32
|XPAR
|1129743-40705b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 11:04:25
|FR0011040500
|32.90
|EUR
|20
|XPAR
|1129743-40961b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 11:04:25
|FR0011040500
|32.90
|EUR
|15
|XPAR
|1129743-41217b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 11:04:25
|FR0011040500
|32.90
|EUR
|35
|XPAR
|1129743-41473b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 11:04:26
|FR0011040500
|32.90
|EUR
|6
|XPAR
|1129743-41985b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 11:04:34
|FR0011040500
|32.90
|EUR
|5
|XPAR
|1129743-42241b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 11:04:34
|FR0011040500
|32.90
|EUR
|42
|XPAR
|1129743-42497b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 11:04:35
|FR0011040500
|32.90
|EUR
|44
|XPAR
|1129743-42753b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 11:04:36
|FR0011040500
|32.90
|EUR
|1
|XPAR
|1129743-43009b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 14:24:26
|FR0011040500
|32.70
|EUR
|66
|XPAR
|1129743-59137b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 14:24:26
|FR0011040500
|32.70
|EUR
|34
|XPAR
|1129743-59393b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 15:57:27
|FR0011040500
|33.40
|EUR
|5
|XPAR
|1129743-66049b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 15:57:27
|FR0011040500
|33.40
|EUR
|95
|XPAR
|1129743-66305b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 16:04:59
|FR0011040500
|33.40
|EUR
|49
|XPAR
|1129743-67841b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 16:24:14
|FR0011040500
|33.50
|EUR
|100
|XPAR
|1129743-68609b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 16:35:48
|FR0011040500
|33.50
|EUR
|57
|XPAR
|1129743-69889b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 16:35:48
|FR0011040500
|33.50
|EUR
|9
|XPAR
|1129743-70145b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 16:55:12
|FR0011040500
|33.60
|EUR
|100
|XPAR
|1129743-70657b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 16:57:31
|FR0011040500
|33.60
|EUR
|51
|XPAR
|1129743-71169b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 17:03:30
|FR0011040500
|33.50
|EUR
|66
|XPAR
|1129743-71425b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 17:03:30
|FR0011040500
|33.50
|EUR
|68
|XPAR
|1129743-71681b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|26/02/2026 17:15:12
|FR0011040500
|33.50
|EUR
|100
|XPAR
|1129743-73729b57
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 09:02:35
|FR0011040500
|33.90
|EUR
|100
|XPAR
|1129743-6145b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 09:41:21
|FR0011040500
|33.90
|EUR
|100
|XPAR
|1129743-12289b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 09:42:57
|FR0011040500
|33.90
|EUR
|53
|XPAR
|1129743-12545b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 10:00:46
|FR0011040500
|33.70
|EUR
|100
|XPAR
|1129743-13313b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 10:32:18
|FR0011040500
|33.60
|EUR
|16
|XPAR
|1129743-15361b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 10:41:03
|FR0011040500
|33.80
|EUR
|10
|XPAR
|1129743-16385b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 10:41:03
|FR0011040500
|33.80
|EUR
|10
|XPAR
|1129743-16641b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 10:53:07
|FR0011040500
|33.90
|EUR
|14
|XPAR
|1129743-17665b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 11:09:43
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|100
|XPAR
|1129743-18177b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 11:09:46
|FR0011040500
|33.90
|EUR
|4
|XPAR
|1129743-18433b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 11:33:26
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|100
|XPAR
|1129743-19201b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 11:34:41
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|100
|XPAR
|1129743-19457b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 11:46:59
|FR0011040500
|33.90
|EUR
|48
|XPAR
|1129743-19713b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 11:49:52
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|30
|XPAR
|1129743-22529b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 11:49:52
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|170
|XPAR
|1129743-22785b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 12:29:41
|FR0011040500
|34.50
|EUR
|180
|XPAR
|1129743-27393b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 15:19:07
|FR0011040500
|34.40
|EUR
|34
|XPAR
|1129743-33025b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 15:19:07
|FR0011040500
|34.40
|EUR
|5
|XPAR
|1129743-33281b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 15:19:07
|FR0011040500
|34.40
|EUR
|19
|XPAR
|1129743-33537b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 15:26:51
|FR0011040500
|34.40
|EUR
|48
|XPAR
|1129743-33793b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 15:27:30
|FR0011040500
|34.40
|EUR
|44
|XPAR
|1129743-34049b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 15:46:27
|FR0011040500
|34.40
|EUR
|52
|XPAR
|1129743-34561b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 15:46:27
|FR0011040500
|34.40
|EUR
|48
|XPAR
|1129743-34817b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 15:48:53
|FR0011040500
|34.30
|EUR
|55
|XPAR
|1129743-36353b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:12:29
|FR0011040500
|34.30
|EUR
|145
|XPAR
|1129743-36865b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:27:18
|FR0011040500
|34.20
|EUR
|15
|XPAR
|1129743-37633b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:38:10
|FR0011040500
|34.40
|EUR
|18
|XPAR
|1129743-38913b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:45:00
|FR0011040500
|34.30
|EUR
|69
|XPAR
|1129743-40705b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:45:00
|FR0011040500
|34.40
|EUR
|52
|XPAR
|1129743-40961b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:45:00
|FR0011040500
|34.40
|EUR
|30
|XPAR
|1129743-41217b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:45:00
|FR0011040500
|34.40
|EUR
|18
|XPAR
|1129743-41473b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:45:00
|FR0011040500
|34.30
|EUR
|31
|XPAR
|1129743-41729b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:45:12
|FR0011040500
|34.20
|EUR
|35
|XPAR
|1129743-42497b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:45:12
|FR0011040500
|34.20
|EUR
|100
|XPAR
|1129743-42753b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:45:38
|FR0011040500
|34.10
|EUR
|143
|XPAR
|1129743-43521b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:47:24
|FR0011040500
|34.10
|EUR
|57
|XPAR
|1129743-43777b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 16:47:29
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|75
|XPAR
|1129743-44289b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 17:20:07
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|20
|XPAR
|1129743-50945b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 17:20:07
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|84
|XPAR
|1129743-51201b58
|Coverage
|74SOFTWARE
|96950022O6SP7FQONJ77
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|27/02/2026 17:20:43
|FR0011040500
|34.00
|EUR
|21
|XPAR
|1129743-51457b58
|Coverage
