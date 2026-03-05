Déclaration des transactions sur actions propres (26 au 27 février 2026)

Communiqué de presse

Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 5 mars 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 20 mai 2025 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 26 au 27 février 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
26/02/20262 14833,5772 108XPAR
27/02/20262 35334,1380 307XPAR
TOTAL4 50133,86152 415 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 26 au 27 février 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:16:50FR001104050034.50EUR48XPAR1129743-19457b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:16:57FR001104050034.30EUR100XPAR1129743-19969b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:22:04FR001104050034.00EUR19XPAR1129743-21505b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:22:04FR001104050034.00EUR81XPAR1129743-21761b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:48:04FR001104050034.20EUR2XPAR1129743-26369b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:48:04FR001104050034.20EUR48XPAR1129743-26625b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 09:53:08FR001104050034.20EUR28XPAR1129743-27393b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:03:38FR001104050034.10EUR33XPAR1129743-29185b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:11:20FR001104050034.10EUR14XPAR1129743-29441b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:13:15FR001104050034.10EUR3XPAR1129743-29697b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:16:58FR001104050034.10EUR20XPAR1129743-30721b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:19:33FR001104050034.10EUR80XPAR1129743-32001b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:24:37FR001104050034.00EUR36XPAR1129743-33281b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:48:01FR001104050034.00EUR64XPAR1129743-34561b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:48:01FR001104050033.80EUR31XPAR1129743-36097b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:54:47FR001104050033.80EUR69XPAR1129743-36353b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:54:51FR001104050033.60EUR41XPAR1129743-37121b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:54:51FR001104050033.60EUR31XPAR1129743-37377b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:55:28FR001104050033.50EUR200XPAR1129743-37889b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 10:55:28FR001104050033.30EUR39XPAR1129743-38657b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:02:57FR001104050033.30EUR61XPAR1129743-38913b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:25FR001104050033.10EUR100XPAR1129743-39937b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:25FR001104050032.90EUR32XPAR1129743-40705b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:25FR001104050032.90EUR20XPAR1129743-40961b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:25FR001104050032.90EUR15XPAR1129743-41217b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:25FR001104050032.90EUR35XPAR1129743-41473b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:26FR001104050032.90EUR6XPAR1129743-41985b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:34FR001104050032.90EUR5XPAR1129743-42241b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:34FR001104050032.90EUR42XPAR1129743-42497b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:35FR001104050032.90EUR44XPAR1129743-42753b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 11:04:36FR001104050032.90EUR1XPAR1129743-43009b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 14:24:26FR001104050032.70EUR66XPAR1129743-59137b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 14:24:26FR001104050032.70EUR34XPAR1129743-59393b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 15:57:27FR001104050033.40EUR5XPAR1129743-66049b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 15:57:27FR001104050033.40EUR95XPAR1129743-66305b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 16:04:59FR001104050033.40EUR49XPAR1129743-67841b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 16:24:14FR001104050033.50EUR100XPAR1129743-68609b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 16:35:48FR001104050033.50EUR57XPAR1129743-69889b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 16:35:48FR001104050033.50EUR9XPAR1129743-70145b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 16:55:12FR001104050033.60EUR100XPAR1129743-70657b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 16:57:31FR001104050033.60EUR51XPAR1129743-71169b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 17:03:30FR001104050033.50EUR66XPAR1129743-71425b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 17:03:30FR001104050033.50EUR68XPAR1129743-71681b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3926/02/2026 17:15:12FR001104050033.50EUR100XPAR1129743-73729b57Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 09:02:35FR001104050033.90EUR100XPAR1129743-6145b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 09:41:21FR001104050033.90EUR100XPAR1129743-12289b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 09:42:57FR001104050033.90EUR53XPAR1129743-12545b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 10:00:46FR001104050033.70EUR100XPAR1129743-13313b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 10:32:18FR001104050033.60EUR16XPAR1129743-15361b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 10:41:03FR001104050033.80EUR10XPAR1129743-16385b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 10:41:03FR001104050033.80EUR10XPAR1129743-16641b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 10:53:07FR001104050033.90EUR14XPAR1129743-17665b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:09:43FR001104050034.00EUR100XPAR1129743-18177b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:09:46FR001104050033.90EUR4XPAR1129743-18433b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:33:26FR001104050034.00EUR100XPAR1129743-19201b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:34:41FR001104050034.00EUR100XPAR1129743-19457b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:46:59FR001104050033.90EUR48XPAR1129743-19713b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:49:52FR001104050034.00EUR30XPAR1129743-22529b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 11:49:52FR001104050034.00EUR170XPAR1129743-22785b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 12:29:41FR001104050034.50EUR180XPAR1129743-27393b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:19:07FR001104050034.40EUR34XPAR1129743-33025b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:19:07FR001104050034.40EUR5XPAR1129743-33281b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:19:07FR001104050034.40EUR19XPAR1129743-33537b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:26:51FR001104050034.40EUR48XPAR1129743-33793b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:27:30FR001104050034.40EUR44XPAR1129743-34049b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:46:27FR001104050034.40EUR52XPAR1129743-34561b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:46:27FR001104050034.40EUR48XPAR1129743-34817b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 15:48:53FR001104050034.30EUR55XPAR1129743-36353b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:12:29FR001104050034.30EUR145XPAR1129743-36865b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:27:18FR001104050034.20EUR15XPAR1129743-37633b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:38:10FR001104050034.40EUR18XPAR1129743-38913b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:00FR001104050034.30EUR69XPAR1129743-40705b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:00FR001104050034.40EUR52XPAR1129743-40961b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:00FR001104050034.40EUR30XPAR1129743-41217b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:00FR001104050034.40EUR18XPAR1129743-41473b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:00FR001104050034.30EUR31XPAR1129743-41729b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:12FR001104050034.20EUR35XPAR1129743-42497b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:12FR001104050034.20EUR100XPAR1129743-42753b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:45:38FR001104050034.10EUR143XPAR1129743-43521b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:47:24FR001104050034.10EUR57XPAR1129743-43777b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 16:47:29FR001104050034.00EUR75XPAR1129743-44289b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 17:20:07FR001104050034.00EUR20XPAR1129743-50945b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 17:20:07FR001104050034.00EUR84XPAR1129743-51201b58Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3927/02/2026 17:20:43FR001104050034.00EUR21XPAR1129743-51457b58Couverture



