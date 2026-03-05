La transformation du parc aérien d’Air Canada prend son envol avec la mise en service du 737 MAX à Air Canada Rouge

Le premier appareil 737 MAX d’Air Canada Rouge, doté d’un système de divertissements individuel intégré aux dossiers, du Wi-Fi rapide et gratuit et de sièges inclinables, est maintenant en service

La nouvelle base des équipages d’Air Canada Rouge à Vancouver, qui ouvre aujourd’hui, offre une gamme élargie d’options de voyages d’agrément au départ de l’Ouest canadien

Quarante-cinq appareils 737 MAX de Boeing devraient passer au parc aérien d’Air Canada Rouge d’ici la fin de 2026, dans le cadre de la mise à niveau des cabines d’Air Canada en Amérique du Nord





MONTRÉAL, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a annoncé aujourd’hui que le premier de ses appareils 737 MAX 8 de Boeing modernisés est entré en service à Air Canada Rouge, instaurant ainsi la meilleure expérience de l’industrie du transport aérien loisirs. Il s’agit de la dernière étape en date du programme exhaustif de renouvellement de cabines mis en œuvre par Air Canada Rouge, qui vise à offrir une expérience à bord plus confortable, plus connectée et plus uniforme.

Cette transition de la flotte permettra à la plupart des clients voyageant à bord des vols d’Air Canada Rouge pour des destinations loisirs et soleil en Amérique du Nord et dans les Caraïbes de profiter d’un aménagement cabine modernisé, dont un système de divertissements individuel intégré aux dossiers, des sièges inclinables et un service Wi-Fi rapide et gratuit commandité par Bell.

« Lorsque nos clients prennent place à bord de nos avions, ils doivent ressentir instantanément le confort, l’attention et la fierté qui y règnent, a déclaré Mark Nasr, vice-président général et chef des opérations d’Air Canada. Ce programme de renouvellement, que soutient un service primé offert par nos collègues dans toute l’entreprise, vise à ce que cette impression soit systématique, quel que soit l’appareil où se trouvent les passagers. Chaque élément mis à jour est conçu en fonction de nos clients. Ceux-ci découvriront des appareils d’Air Canada Rouge entièrement renouvelés, dotés de la plus récente technologie en ce qui a trait au système de divertissements à bord, au Wi-Fi rapide et gratuit et aux sièges inclinables pour tous les passagers. »

Pour soutenir cette croissance axée sur les destinations loisirs, Air Canada a ouvert une nouvelle base des équipages d’Air Canada Rouge à Vancouver en parallèle avec la mise en service du premier appareil 737 MAX 8 de Boeing exploité par Air Canada Rouge. Cet investissement soutient directement l’exploitation d’un plus grand nombre de vols pour des destinations soleil et loisirs au départ de l’Ouest canadien, comme le service hivernal pour Cancún et Puerto Vallarta au départ de Calgary, dont la reprise a été annoncée récemment.



Confort accru à bord des vols d’Air Canada Rouge

Les clients qui voyagent avec Air Canada Rouge profiteront du vin, de la bière – y compris la bière sans alcool – et des collations de qualité faites au Canada offerts gratuitement à bord de tous les vols en Amérique du Nord et pour les Caraïbes. Afin d’offrir une expérience à bord rehaussée et adaptée à tous les goûts, les menus à bord mettent en valeur des marques bien-aimées des Canadiens avec des produits populaires, comme les barres MadeGood Mornings (sur les vols partant avant 10 h), les bretzels TWIGZ et les biscuits Célébration de Leclerc.

Les améliorations apportées au parc aérien d’Air Canada Rouge mettent l’accent sur ce qui compte le plus pour les clients sur des vols court-courriers : une cabine modernisée, une technologie améliorée et les petits détails qui rendent le voyage plus agréable et plus confortable. Les cabines offrent aux clients le choix entre 12 fauteuils en Classe affaires, 18 places Préférence plus spacieuses et 147 places en classe économique standard.

Modernisation du parc aérien en Amérique du Nord



La transformation s’étend à l’ensemble du réseau. Les appareils A320 et A321 d’Airbus du parc aérien d’Air Canada, actuellement exploités par Air Canada Rouge, seront modifiés selon les dernières normes de conception d’Air Canada, alors que le transporteur aérien se prépare à la mise en service de nouveaux appareils A321XLR d’Airbus à distance franchissable accrue. Les améliorations apportées à l’expérience client s’étendent également aux vols régionaux, alors que les appareils d’Air Canada Express exploités par Jazz seront dotés d’un nouvel aménagement cabine et d’un service Wi-Fi rapide et gratuit de nouvelle génération.

Ajouts à venir au parc aérien

Dans le cadre du programme de modernisation de son parc aérien, Air Canada a récemment annoncé une commande de huit appareils A350-1000 d’Airbus. Cette commande s’ajoute aux 14 appareils 787-10 Dreamliner de Boeing qui doivent entrer en service plus tard cette année. Air Canada s’apprête également à recevoir dans les prochains mois le premier de ses 30 appareils A321XLR d’Airbus, tout en continuant de prendre livraison des A220 d’Airbus construits au Canada : il reste 23 appareils sur sa commande ferme de 65 appareils.

Ces appareils seront mis en service avec l’aménagement et les normes cabine de nouvelle génération d’Air Canada, qui offrent une connectivité et un système de divertissements à bord améliorés.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

