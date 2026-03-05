Hampiðjan – Ársreikningur samstæðu Hampiðjunnar 2025

Lykilstærðir
Allar fjárhæðir í evrum og samanburðartölur í sviga.
Árið 2025
- Rekstrartekjur ársins voru 359,7 m€ (311,0 m€)
- EBITDA af reglulegri starfsemi var 39,6 m€ (37,6 m€)
- Aðlöguð EBITDA fyrir einskiptiskostnaði nam 40,4 m€ (37,6 m€)
- Fjáreignatekjur námu 1,6 m€ (4,7 m€)
- Fjármagnsgjöld voru 12,7 m€ (13,5 m€)
- Gengismunur var 1,9 m€ til gjalda (2,1 m€ til tekna)
- Hagnaður ársins af áframhaldandi starfsemi nam 8,8 m€ (14,3 m€)
- Aflögð starfsemi eftir skatta nam 2,9 m€ til gjalda (0,3 m€ til gjalda)
- Heildareignir voru 547,5 m€ (509,5 m€ í lok 2024)
- Vaxtaberandi skuldir voru 211,4 m€ (178,6m€ í lok 2024)
- Handbært fé var 26,4 m€ (41,4 m€ í lok 2024)
- Eiginfjárhlutfall var 49,4% (53,6% í lok 2024)
Fjórði ársfjórðungur 2025
- Rekstrartekjur ársfjórðungsins voru 82,1 m€ (77,8 m€)
- EBITDA af áframhaldandi starfsemi á ársfjórðungnum var 6,6 m€ (8,9 m€)
- Hagnaður ársfjórðungsins af áframhaldandi starfsemi nam 0,4 m€ (5,0 m€)
- Tap var á ársfjórðungnum sé aflögð starfsemi tekin með að fjárhæð 0,2 m€ samanborið við hagnað að fjárhæð 4,8 m€ á sama ársfjórungi síðasta árs.
Rekstur
Rekstrartekjur samstæðunnar voru 359,7 m€ og hækkuðu um 15,7% frá fyrra ári.
EBITDA félagsins af áframhaldandi starfsemi var 39,6 m€ samanborið við 37,6 m€ á árinu 2024. EBITDA hlutfall ársins af tekjum er 11,0% en var 12,1% á árinu 2024.Sé EBITDA leiðrétt fyrir einskiptiskostnaði þá nemur EBITDA ársins 40,4 m€ og er EBITDA hlutfall ársins þá 11,2%
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld á árinu nema 13,0 m€ til gjalda samanborið við 6,4 m€ til gjalda í fyrra. Fjáreignatekjur lækka um 3,2 m€ á milli ára eða frá 4,7 m€ á árinu 2024 í 1,6 m€ á árinu 2025. Megin skýring á þessari breytingu er að handbært fé sem var í móðurfélaginu, og safnaði vöxtum, var notað við kaup á Kohinoor. Fjármagnsgjöld eru að lækka, fara úr 13,5 m€ á árinu 2024 í 12,7 m€ á árinu 2025, þrátt fyrir hærri skuldastöðu en þar er einkum um að ræða lækkun vaxtafótar og hagkvæmari lánakjör.
Gengistap var á árinu að fjárhæð 1,9 m€ en á árinu 2024 var gengishagnaður að fjárhæð 2,1 m€. Ástæðan er einkum langtímakröfur innan samstæðunnar í USD. EUR styrktist um 13,3% gagnvart USD á árinu. Einnig hefur EUR styrkst gagnvart INR um 17,5% frá því að Kohinoor kom inn í samstæðuna.
Hagnaður af áframhaldandi starfsemi eftir skatta nemur 8,8 m€ samanborið við 14,3 m€ á árinu 2024. Sé leiðrétt fyrir einskiptisliðum þá nemur hagnaður ársins af áframhaldandi starfsemi um 9,4 m€ á árinu 2025.
Eins og komið hefur fram í tilkynningum frá félaginu þá er félagið að vinna að endurskipulagningu á framleiðslustarfsemi sinni. Á öðrum ársfjórðungi var hafist handa við að loka stórum hluta af starfseminni í Danmörku og Póllandi og flytja framleiðslu til annarra framleiðslueininga félagsins innan samstæðunnar, einkum til Indlands. Því ferli lauk á árinu. Félagið fer því með starfsemi þessara félaga sem aflagða starfsemi í samræmi við reikningsskilareglur. Felur það í sér að allur rekstur félaganna er sýndur í sér línu í rekstrarreikningi félagsins undir liðnum aflögð starfsemi eftir skatta. Á árinu er gjaldfærður kostnaður vegna lokunnar að fjárhæð um 2,9 m€ eftir áhrif skatta, en þar er einkum um að ræða einskiptiskostnað eins og uppgreiðslu á leigusamningum á húsnæði, uppsagnartími starfsmanna, niðurfærsla á birgðum sem ekki er hægt að nota annarstaðar og niðurfærsla á öðrum eignum. Á sama tíma í fyrra skiluðu þessi félög tapi að fjárhæð 0,3 m€ eftir áhrif skatta.
Hagnaður ársins var 6,0 m€ en var 14,0 m€ á árinu 2024.
Efnahagur
Heildareignir voru 547,5 m€ og hafa hækkað úr 509,5 m€ í árslok 2025.
Birgðir félagsins voru 138,4 m€ og hafa hækkað úr 126,7 m€ í ársbyrjun. Munar þar mest um tilkomu Kohinoor í samstæðuna.
Eigið fé nam 270,3 m€, en af þeirri upphæð eru 15,9 m€ hlutdeild minnihluta í eigin fé dótturfélaga.
Hlutfall eigin fjár, þegar hlutdeild minnihluta er meðtalin, var í lok ársins 49,4% af heildareignum samstæðunnar en var 53,6% í árslok 2024.
Töluverður neikvæður þýðingarmunur af eigin fé dótturfélaga var á árinu. Skýrist hann af þróun gjaldmiðla sem félögin gera upp í gagnvar evrunni. Á árinu var neikvæður þýðingarmunur að fjárhæð 6,8 m€ færður í gegnum heildarafkomu félagsins. Þýðingarmunur af hlutdeild félagsins í Kohinoor vegur þar þyngst en hann var neikvæður um 3,3 m€ en evran styrktist um 17,5% gagnvart INR frá því að félagið var tekið inn í Hampiðjuna.
Vaxtaberandi skuldir námu í lok ársins 211,4 m€ samanborið við 178,6 m€ í ársbyrjun.
Hjörtur Erlendsson, forstjóri:
“Veltan á árinu jókst umtalsvert frá fyrra ári úr 311 m€ í tæpar 360 m€ eða um 15,7% milli ára. Mest munar þar um aukningu í kjölfar kaupanna á Kohinoor á Indlandi en það fyrirtæki kom inn í samstæðuuppgjörið frá 1. febrúar og síðar á árinu bættist við lítið fyrirtæki í Ástralíu, International Rope Braiding, IRB, og þá má einnig nefna Fiizk Protection sem varð hluti af samstæðunni um haustið 2024 og varð því einnig til að auka á sölu ársins miðað við fyrra ár.
Framleiðslukostnaður hækkar í takt við aukna veltu um 15,9% og hlutfall framleiðslukostnaðar af veltu fer úr 73,0% í 73,1%. Framlegðin er því svipuð á milli ára og fer úr 27,0% í 26,9%.
Rekstrarkostnaður hækkar hins vegar hlutfallslega meira á milli ára eða úr 19,5% í 20,0% sem veldur því að rekstrarhagnaður hækkar minna eða um 2,9% milli ára eða úr 23,6 m€ í 24,3 m€. Ástæður hlutfallslega hækkandi rekstrarkostnaðar eru meðal annars einskiptiskostnaður við kaupin á Kohinoor, tilfærsla á hugbúnaði vegna skipulagsbreytinga og vörusýningar voru kostnaðarsamar á árinu.
EBITDA á árinu var 39,6 m€ samanborið við 37,6 m€ á síðasta ári. Hlutfallið 2024 var 12,1% en var á árinu 11,0%. Þessar tölur eru þó ekki fyllilega sambærilegar því á árinu kemur inn einskiptiskostnaður og aðlöguð EBITDA er því 40,4 m€ sem samsvarar 11,2%.
Fjármagnsliðir ársins voru að mörgu leyti mjög óvenjulegir og þeir höfðu á síðasta ári afgerandi áhrif á afkomu ársins.
Þegar aukið hlutafé var boðið út sumarið 2023 var um helmingur aukningarinnar nýttur til að greiða niður lán Mørenot í Noregi og hinn helmingurinn ætlaður til að auka afkastagetu framleiðslunnar í Litháen. Vegna síhækkandi launakostnaðar og annars kostnaðar í Litháen þá breyttust þær fyrirætlanir þegar tækifæri gafst á að kaupa meirihlutann í Kohinoor á Indlandi. Þar eru allar aðstæður til stækkunar og framleiðslu margfalt betri og hagkvæmari en í Litháen. Samningaviðræður hófust í febrúar 2024 og þeim lauk með kaupum á 75,1% hluta í félaginu í febrúar síðasta ár. Á meðan á þessum viðræðum stóð var helmingurinn af hlutafjárútboðinu ávaxtaður á reikningi í íslenskum krónum á góðum vöxtum. Þegar kom að uppgjöri vegna kaupanna þá voru þau að hluta til fjármögnuð með því fé og vaxtatekjurnar sem voru árið 2024 4,7 m€ lækkuðu í 1,6 m€ eða um 3,1 m€.
Jákvætt var að fjármagnsgjöld ársins lækkuðu á milli ára með hagstæðari vaxtakjörum og fóru úr 13,5 m€ í 12,7 m€ eða 0,8 m€.
Gengismunur ársins hefur afar mikil áhrif á afkomuna því þar varð mikil sveifla á milli ára því gengismunurinn fór úr því að vera jákvæður um 2,1 m€ í að vera neikvæður um 1,9 m€ og áhrifin á uppgjörið eru því 4,0 m€.
Samtals hafa því þessir þrír fjármagnsliðir, lægri innvextir um 3,1 m€, hagstæðari lánakjör um 0,8 m€ og neikvæð gengismunarsveifla um 4,0 m€ þau áhrif á afkomuna að hún lækkar um 6,4 m€ milli ára.
Fleira var óvenjulegt á árinu en það er bókfærður kostnaður vegna aflagðrar starfsemi Mørenot Denmark í Danmörku og framleiðslufyrirtækisins Poldan í Póllandi. Þegar fyrirtækjunum var lokað sl. sumar þá þurfti að gera upp ýmsan kostnað sem sneri aðallega að uppgjöri leigusamninga og starfslokasamninga við starfsmenn. Þessar lokanir eru gerðar í hagræðingarskyni en fólu í sér einskiptiskostnað sem nam um 2,9 m€ á árinu. Eru þessar lokanir nú fulluppgerðar og ekki kemur til frekari kostnaðar vegna þeirra.Heildaráhrif fjármagnsliða og aflagðrar starfsemi er því tæpar 9,3 m€ til lækkunar á afkomu samanborið við árið 2024. Þannig að þrátt fyrir aukna veltu og framlegðaraukningu í takt við veltuaukninguna þá lækkar hagnaður ársins eftir skatta úr því að vera rétt rúmar 14,0 m€ í tæpar 6,0 m€.
Ef áhrif þeirra fyrirtækja sem komu inn í samstæðuna á síðasta ári eru undanskilin þá kemur í ljós að velta þeirra fyrirtækja, sem fyrir voru í samstæðunni, hefur verið örlítið hærri en árið áður.
Það sem hefur haft áhrif á veltu þeirra fyrirtækja sem fyrir voru í samstæðunni þá má helst nefna þrjá þætti sem snúa að veiðarfærahlutanum sem stendur fyrir um 2/3 af veltu samstæðunnar.
Fyrst ber að nefna að fyrirhuguð kvótaminnkun í makríl og kolmunna hefur greinilega haft áhrif á vilja útgerða til að fjárfesta í veiðarfærum og þá sérstaklega á Íslandi, Færeyjum, Noregi og Írlandi meðan að sala í Danmörku og Skotlandi jókst frekar á síðasta ári.
Í öðru lagi hefur aukin samkeppni í Færeyjum og Grænlandi leitt til verðþrýstings á þeim mörkuðum og þótt veiðarfærasalan hafi að mestu haldið sér þá hefur það verið á lægri verðum.
Í þriðja lagi hafa hertar viðskiptaþvinganir ESB hindrað rússnesk skip í að koma til hafnar í Noregi til að landa sínum afla og samhliða því sækja aðföng, veiðarfæri og annan búnað. Þar er sérstök staða því Noregur og Rússland eiga landamæri saman við Barentshafið og deila milli sín stórum fiskveiðistofnum sem þar eru. Norðmönnum hefur verið umhugað um að raska ekki þeim samningum sem gerðir hafa verið um stjórn og veiðar úr þeim stofnum og hafa endurnýjað samninginn á milli landanna nú í vetur en hafa engu að síður tekið upp viðskiptaþvinganir ESB.
Kvóti þessara fiskistofna í Barentshafinu, aðallega ýsu og þorsks, hefur verið minnkaður ár frá ári undanfarin ár og kvóti ársins 2025 var minnkaður um 25% frá 2024 og hann verður minnkaður enn frekar um 16% á árinu 2026. Vonir standa þó til að það verði aukning 2027 og árin þar á eftir því sterkari árgangar eru að koma inn í veiðina.
Til að mæta þeirri stöðu sem hefur skapast í N-Noregi er unnið að enn frekari hagræðingaraðgerðum í framhaldi af aðhaldsaðgerðum síðasta árs hjá Vonin Refa og Mørenot Fishery en þau fyrirtæki eru bæði með starfsemi í N-Noregi.
Sala til fiskeldis og á ofurefnatógum til útsjávariðnaðar hefur á móti aukist og bætt upp fyrir þá minnkun sem hefur orðið í veiðarfærasölunni á síðasta ári.
Þar skiptir afar hagkvæm framleiðsla fiskeldiskvía hjá Kohinoor á Indlandi miklu máli og þá sérstaklega þegar kemur að framleiðslu þeirra úr HDPE neti sem verður að handsauma því ekki er hægt að nota saumavélar vegna stífleika netsins. Framleiðsla á fiskeldiskvíum úr mýkri efnum, nyloni og ofurefnum, er hafin og byrjað að þjálfa starfsfólk á saumavélar til að byggja upp öflugt teymi sem flyst síðan í netaverkstæðið sem mun rísa á næstu mánuðum á iðnaðarsvæðinu í Auric við Aurangabad.
Síðastliðið haust var gengið frá kaupum á landinu sem er 120.000 m² en á því landi er hægt að byggja um 76.000 m². Í framhaldi af því var sótt um byggingar- og starfsleyfi og hafa þau leyfi verið veitt. Til að byrja með verða byggð tvö verksmiðjuhús sem hvort um sig er 28.000 m² og verður annað þeirra netaverkstæði en hitt fyrir framleiðslu á hnýttum netum. Netaverkstæðið verður það stærsta í heimi þegar það er fullbyggt. Samhliða verksmiðjubyggingunum verður reist 2.000 m² skrifstofuhúsnæði og 1.200 m² eldhús og þjónustuhús fyrir starfsmenn en þeir verða væntanlega um 750 talsins á næstu árum. Samtals verða því byggðir 59.200 m² á næstu mánuðum.
Verkið hefur verið boðið út og samið hefur verið við stóran byggingaverktaka, SCON, um verkið. Verkáætlun liggur fyrir og verktakinn hefur þegar hafið störf við að jafna út landið og gera það byggingarhæft. Áætlað er að vinnu við fyrra verksmiðjuhúsið verði lokið í endaðan júlí og því seinna í lok ágúst. Skrifstofubyggingin og þjónustubyggingin eiga að vera tilbúnar í lok október og frágangur vega og grænna svæða í lok nóvember á þessu ári. Þetta er mikill byggingahraði og yfir meginhluta byggingatímans verða um 500 starfsmenn byggingaverktakans á svæðinu.
Starfsemi á netaverkstæðinu ætti samkvæmt þessari áætlun að geta hafist í september og uppsetning véla til netaframleiðslu í október.
Í byrjun desember var kynnt sameining á allri starfsemi Hampiðjunnar, í sölu á búnaði og þjónustu við fiskeldið, í eina fyrirtækjasamstæðu sem fékk nafnið Eldi. Höfuðstöðvar félagsins verða í Noregi enda er þar stærsti markaðurinn fyrir allt sem snýr að fiskeldinu. Eldi samanstendur af 7 fyrirtækjum sem staðsett eru í Noregi, Kanada, Íslandi, Færeyjum, Skotlandi, Hjaltlandseyjum og á Spáni. Undirbúningsvinna að stofnun félaga undir merki Eldi í Síle, Óman og Sádi-Arabíu er hafin þannig að félögin verða 10 alls. Starfsmenn eru nú rúmlega 500 talsins.
Eldi tók til starfa í ársbyrjun og fer starfsemin afar vel af stað. Mikil ánægja er bæði meðal starfsmanna og viðskiptavina með stofnun Eldi enda gefst með þessari skipulagsbreytingu tækifæri til að samhæfa og styrkja sölu, þjónustu og vöruþróun innan samstæðunnar.
Eins og áður hefur komið fram þá var markmiðið, sem var kynnt við hlutafjárútboðið sumarið 2023, að fullri hagræðingu yrði náð árið 2027. Vegna þess að horfið var frá frekari uppbyggingu í Litháen, þegar tækifæri gafst til að eignast 75,1% hlut í Kohinoor, þá má gera ráð fyrir að tímalínan hafi lengst um eitt ár við þessa stefnubreytingu eins og upplýst var við kynningu á afkomu þriðja ársfjórðungs.
Verkefnið er komið vel á veg en margt er enn í vinnslu en þegar árangurinn af öllum þeim hagræðingaraðgerðum sem unnið er að skilar sér á næstu árum þá verður rekstur samstæðu Hampiðjunnar öflugri og hagkvæmari en áður. Framleiðsla á Indlandi mun skila mikilli samkeppnishæfni og styrkja og efla starfsemi fyrirtækja Hampiðjunnar í veiðarfæragerð og fiskeldisbúnaði um allan heim.“
Frekari upplýsingar veitir Hjörtur Erlendsson forstjóri í síma 664 3361.
