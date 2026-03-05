Nokia Oyj

Nokia julkaisi vuoden 2025 vuosikertomuksensa ja vuoden 2025 Annual Report on Form 20-F -raportin

Espoo – Nokia julkaisi tänään Nokia vuonna 2025 -vuosikertomuksensa, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, mukaan lukien kestävyysraportin, selvityksen Nokian hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025. Lisäksi Nokia julkaisi vuoden 2025 vuosikertomuksensa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission).

Nokia vuonna 2025 - ja Annual Report on Form 20-F -vuosikertomukset tulevat saataville PDF-muodossa osoitteeseen www.nokia.com/luvut. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tulee saataville myös osoitteeseen https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/johto-ja-hallinto/ ja palkitsemisraportti osoitteeseen www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/palkitseminen/.

Nokia julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätös on merkitty iXBRL-merkinnöin. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on toimittanut Nokian ESEF-tilinpäätöksestä riippumattoman tilintarkastajan raportin ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti suorittamansa kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon perusteella. ESEF-tilinpäätös on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa ja osoitteessa www.nokia.com/luvut.

Nokian kestävyysraportti julkaistaan osana hallituksen toimintakertomusta. Kestävyysraportti on laadittu noudattaen Euroopan unionin kestävyysraportointidirektiiviä, Suomen kirjanpitolain 7 luvussa tarkoitettuja Euroopan kestävyysraportointistandardeja sekä EU taksonomia-asetuksen 8 artiklaa. Deloitte Oy on suorittanut rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon ja antanut kestävyysraportin varmennuskertomuksen kansainvälisen ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.

Lisätietoja:

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 931 580 507

Sähköposti: investor.relations@nokia.com

