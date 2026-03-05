FORVIA : Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital

Nanterre, le 5 mars 2026

Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital

(article L. 233-8 II du Code de commerce et

article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers)

__________________

Place de cotation : Euronext Paris

Compartiment : A

Code ISIN : FR0000121147

Code LEI : 969500F0VMZLK2IULV85

Date Nombre d’actions Nombre total de droits de vote théoriques (1) Nombre total de droits de vote exerçables (2) 28 février 2026 197 089 340 231 807 713 220 039 612

(1) Conformément aux dispositions de l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre total de droits de vote (théoriques) est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Droits de vote exerçables = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.

Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.

Pièce jointe