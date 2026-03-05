JCDecaux renouvelle le contrat publicitaire emblématique de Yarra Trams à Melbourne

Un contrat pouvant aller jusqu’à 14 ans, accompagné d’un ambitieux plan de déploiement digital

Paris, le 05 mars 2026 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a été reconduit en tant que partenaire publicitaire exclusif du réseau Yarra Trams de Melbourne – le plus grand réseau de tramways en exploitation au monde – à l’issue d’un appel d’offres concurrentiel.

Ce nouvel accord, d’une durée pouvant aller jusqu’à 14 ans, prolonge la concession intégrée couvrant à la fois la flotte de tramways et le réseau d’abris de tram, permettant aux annonceurs de planifier des campagnes intégrées, à l’échelle de toute la ville, sur l’ensemble du réseau. Dans le cadre de ce contrat renouvelé, JCDecaux va engager une extension significative de ses actifs digitaux à Melbourne, avec de nouveaux emplacements dans le quartier central d’affaires et un déploiement le long des principaux axes desservant les quartiers périurbains.

Actuellement classée ville d’Australie la plus agréable à vivre et quatrième au niveau mondial dans le Global Liveability Index 2025, Melbourne continue d’enregistrer une forte croissance démographique – avec 5,4 millions d’habitants dans le Grand Melbourne – ainsi qu’un dynamisme économique et culturel soutenu. Son réseau de tramways relie le quartier central d’affaires aux principaux pôles culturels, commerciaux, universitaires et sportifs, notamment Melbourne Park et Albert Park, qui accueillent respectivement l’Open d’Australie de tennis et le Grand Prix d’Australie de Formule 1.

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré aujourd’hui à Melbourne, à l’occasion du démarrage du Grand Prix de Formule 1 : « Le renouvellement du contrat intégré avec Yarra Trams illustre la solidité de notre partenariat avec l’opérateur des tramways de Melbourne. Yarra Trams est au cœur de l’identité de Melbourne et constitue l’une des plateformes de communication extérieure les plus puissantes d’Australie. Avec des événements d’envergure mondiale tels que la Formule 1 et l’Open d’Australie, qui font de Melbourne la capitale mondiale du sport, la ville offre aux marques un environnement unique et l’accès, à grande échelle, à des audiences de tout premier plan. »

