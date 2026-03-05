Communiqué de presse



74Software accède aux marchés de dette publics avec le lancement de ses premiers programmes NEU CP et NEU MTN

Paris, le 5 mars 2026 – 74Software annonce la mise en place de ses premiers programmes de titres de créances négociables publics : un programme de NEU Commercial Paper (NEU CP) d’un montant maximal de 200 M€ et un programme de NEU Medium Term Note (NEU MTN) d’un montant maximal de 100 M€. Ces deux programmes sont établis conformément au Code Monétaire et Financier Français et sont enregistrés auprès de la Banque de France, qui en assure la surveillance du marché des titres de créances négociables.

Cette première étape sur les marchés publics de la dette à court et moyen terme constitue un jalon important dans la stratégie de financement de 74Software. Elle complète les lignes bancaires existantes du Groupe, élargit la diversification de ses sources de financement et renforce sa flexibilité financière, conformément à sa politique de financement discipliné.

Tobias Unger, Directeur financier de 74Software, déclare :

« La mise en place de ces programmes témoigne de notre capacité à accéder aux marchés publics de la dette. Elle renforce encore notre flexibilité financière et soutient la réalisation de nos objectifs stratégiques et financiers à long terme. Nous sommes également fiers d’être le premier nouvel émetteur approuvé sur le marché NEU CP / NEU MTN en 2026, un marché que nous apprécions pour sa profondeur, sa liquidité et la qualité de son cadre réglementaire. »

Principales caractéristiques des programmes :

Encours maximum : 200 millions d’euros (NEU CP) / 100 millions d’euros (NEU MTN)

Devise : EUR (ou toute autre devise autorisée)

Arrangeur : Crédit Agricole CIB

Agents placeurs : BNP Paribas /Crédit Agricole CIB / CIC / Société Générale

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 – cchouard@74software.com

