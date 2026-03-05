Signaux Girod : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 26 mars 2026

Société anonyme au capital de 13 422 500 €

Siège social : 881, route des fontaines - 39400 BELLEFONTAINE

646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER

(ISIN : FR0000060790)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 MARS 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société SIGNAUX GIROD sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui se tiendra le 26 mars 2026, à 10 heures, au siège social de la Société situé 881, route des fontaines - 39400 Bellefontaine.

L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié le 13 février 2026 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°19. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans cet avis.

Vous pouvez consulter et télécharger les documents relatifs à l’Assemblée sur le site internet : https://girod-group.com/investisseurs

Les documents prévus par les articles R.225-83 et R.225-89 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société à compter du 10 mars 2026 ou peuvent être adressés sur demande envoyée au siège social ou par email à l’adresse suivante : actionnaires@signauxgirod.com

