Groupe Casino : Point d’étape sur le projet d’adaptation et de renforcement de la structure financière du groupe Casino

Point d’étape sur le projet d’adaptation et de renforcement
de la structure financière du groupe Casino

Paris, le 5 mars 2026

Dans la continuité des précédentes communications du groupe Casino concernant le projet d'adaptation et de renforcement de sa structure financière, et notamment de la publication des propositions réalisée le 10 février 20261, le Groupe indique que les principaux termes des nouvelles propositions reçues à date figurent dans une présentation mise en ligne ce jour sur son site internet (lien).

Il est précisé que l’ensemble des informations privilégiées relatives au groupe Casino qui ont pu être transmises à date par Casino aux différentes parties prenantes soumises à des accords de confidentialité ont été rendues publiques.

Le Groupe rappelle qu’une telle opération d’adaptation et de renforcement de la structure financière serait massivement dilutive pour les actionnaires actuels.

A la date du présent communiqué, aucun accord n’a été trouvé entre Casino, FRH et les créanciers relatif à l’adaptation et au renforcement de la structure financière du groupe Casino. Les discussions vont donc se poursuivre.

Le Groupe, qui a obtenu l’extension des consentements (consents) de ses créanciers2, entend mener à bien ses travaux en vue de l’adaptation et du renforcement de sa structure financière d’ici la fin du second trimestre 2026.

1 Présentation du 10 février 2026
2 Communiqué du 26 février 2026

