Toepassing van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Gent, 5 maart 2026, 19:30 – Persbericht

ABO-Group Environment NV (Euronext Brussels: ABO) (ABO-Group of de Vennootschap) kondigt de toepassing van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen verenigingen (WVV) aan. De procedure van artikel 7:97 WVV werd toegepast in het kader van de goedkeuring door de raad van bestuur van een aantal huurovereenkomsten en terbeschikkingstellingsovereenkomsten tussen enerzijds de Vennootschap en haar dochtervennootschappen ABO NV en Geosonda Environment NV als huurders en anderzijds Studie-en Expertisebureau De Palmenaer NV en Ideplus NV als verhuurders en dienstverleners.

Verschillende bedrijfsgebouwen en kantoren die worden gebruikt door de Vennootschap en haar dochtervennootschappen ABO NV en Geosonda Environment NV zijn eigendom van Studie-en Expertisebureau De Palmenaer NV (SBDP) of Ideplus NV (ID+).

Tussen 1 januari 2026 en begin mei 2026 moeten bepaalde overeenkomsten met betrekking tot deze bedrijfsgebouwen en kantoren worden vernieuwd. Deze huurovereenkomsten en terbeschikkingstellingsovereenkomsten hebben een looptijd die varieert tussen 1 en 9 jaar (met een vervroegde opzeggingsmogelijkheid om de drie jaar). Het totaalbedrag dat op jaarbasis (zonder indexering) door de Vennootschap en de betrokken dochtervennootschappen aan SBDP en ID+ verschuldigd is op basis van deze overeenkomsten, bedraagt EUR 402.595,87.

Aangezien de Vennootschap, ABO NV, Geosonda Environment NV, SBDP en ID+ onder de (rechtstreekse of onrechtstreekse) controle staan van dezelfde persoon, met name de heer Frank De Palmenaer, kwalificeren SBDP en ID+ als verbonden partijen van de Vennootschap in de zin van artikel 7:97 WVV. Bijgevolg vereiste de goedkeuring van deze overeenkomsten de voorafgaande toepassing van de procedure uiteengezet in artikel 7:97 WVV.

Na advies van het comité van onafhankelijke bestuurders van 5 maart 2026, heeft de raad van bestuur de ondertekening van de overeenkomsten goedgekeurd.

Dit besluit is in overeenstemming met de conclusie van het comité van onafhankelijke bestuurders, die luidde als volgt:

“Naar de mening van het Comité is het aangaan van de overeenkomsten:

niet van dien aard dat zij voor de Vennootschap, noch voor de betrokken dochtervennootschappen, een nadeel veroorzaakt dat, gelet op het beleid van de Vennootschap, kennelijk onrechtmatig zou zijn;

in het belang van de Vennootschap; en

niet van dien aard dat zij een nadeel voor de Vennootschap (noch voor de betrokken dochtervennootschappen) veroorzaakt dat niet zou worden gecompenseerd door de voordelen voor de Vennootschap.”

De commissaris heeft de financiële en boekhoudkundige gegevens die vermeld staan in de notulen van de raad van bestuur en in het advies van het comité onderzocht. De conclusie van de commissaris bepaalt het volgende:

“Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in het advies van het Comité van onafhankelijke bestuurders dd. 5 maart 2026 en in de notulen van het bestuursorgaan dd. 5 maart 2026, welke de voorgenomen verrichting motiveren, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en consistent zijn ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht als commissaris van ABO-Group Environment NV.”

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, opgericht in 1995 als adviesbureau voor bodemonderzoek, is uitgegroeid tot een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: kwaliteit, hergebruik en sanering, geotechniek en monitoring, ecologie en cultuurhistorie.

Dit doet ABO-Group met haar verschillende semionafhankelijke dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 850 experts beschikt de groep over technologie, expertise en schaalgrootte om een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten. Voor klanten

in bouw, infrastructuur, mijnbouw en grondstoffen, energie en water; van indicatief en ontwerp tot uitvoering en onderhoud van diverse assets.

ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van ABO-Group Environment, zie www.abo-group.eu.

Voor meer informatie:

Els De Keukelaere1

CFO ABO-Group Environment

els.dekeukelaere@abo-group.eu

T.: +32 (0) 475 327 766

Dit persbericht is beschikbaar op onze website: https://www.abo-group.eu/investeerders/







1 Als vast vertegenwoordiger van een management vennootschap.





