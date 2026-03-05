Sportstech Brands Holding GmbH legt Rechtsstreit mit Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) bei

BERLIN, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands Holding GmbH hat heute bekanntgegeben, dass der zwischen dem Unternehmen und Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) bestehende Rechtsstreit einvernehmlich beigelegt wurde.

Die Parteien haben eine Vergleichsvereinbarung geschlossen, mit der alle zwischen ihnen bestehenden Rechtsstreitigkeiten vollständig und endgültig beigelegt sind. Sportstech erachtet die vereinbarte Lösung als angemessen und zufriedenstellend.

Die Vergleichszahlung an Interactive Strength Inc. wurde bereits geleistet. Mit dieser Zahlung sind alle gegenseitigen Ansprüche zwischen den Parteien beglichen und die Angelegenheit gilt als abgeschlossen.

Über die Sportstech Brands Holding GmbH

Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Heimfitness-, Wellness- und Lifestyle-Produkte mit einer starken Marktposition in Europa.

Pressekontakt

Sportstech Brands Holding GmbH

Ansprechpartner: Florian Taubitz

Position: Business Lawyer

E-Mail: press@sportstech.de

Website: www.sportstech.de