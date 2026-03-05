Facephi, expertos en identidad digital y prevención de fraude en entornos regulados, facilita una Pocket Guide de Cumplimiento Normativo para el sector financiero en México

CIUDAD DE MÉXICO, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mantenerse en el estatus de cumplimiento del GAFI es, para México, un objetivo tan exigente como estratégico. Las sanciones de FinCEN del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa en junio de 2025, por presunta facilitación de lavado de dinero, han enviado una señal inequívoca: el escrutinio internacional sobre el sistema financiero mexicano es máximo y la brecha entre cumplimiento técnico y efectividad práctica puede resultar fatal para la reputación de cualquier institución.

A este escenario se suma la reforma del CURP Biométrico de julio de 2025, que ordena la integración de identificación biométrica nacional para febrero de 2026, junto con la actualización de la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP) de marzo de 2025, que exige consentimiento expreso para el tratamiento de datos biométricos. La infraestructura de identidad nacional en México está evolucionando rápidamente, y los bancos, neobancos e instituciones fintech deben adaptar sus procesos de onboarding y autenticación para conectarse con esta nueva realidad, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la CNBV y la LFPIORPI.

En este contexto, la tecnología de Facephi actúa como capa habilitadora: permite a las instituciones financieras integrar verificación biométrica facial, prueba de vida y verificación documental —con validación RENAPO e INE/IFE— en flujos de onboarding completamente digitales, conformes con la regulación y listos para la inspección.

Facephi aporta al mercado mexicano la solidez de más de una década operando bajo el marco regulatorio más exigente del mundo: la Unión Europea. Sus soluciones cuentan con certificaciones ISO 30107-3 (liveness detection), ISO 27001 (seguridad de la información), iBeta Level 2 y SOC 2, con clientes como Scotiabank. Esta trayectoria se traduce en IA explicable, controles auditables y plena trazabilidad de cada proceso, requisitos que la CNBV y la UIF exigen con creciente urgencia en cada visita de inspección.

Pocket Guide de Cumplimiento Normativo en México: la hoja de ruta para el sector financiero

Para ayudar a las instituciones financieras a navegar esta coyuntura regulatoria, Facephi ha publicado la Mexico Compliance Pocket Guide , una guía práctica de acceso libre que ofrece orientación ejecutiva sobre:

, una guía práctica de acceso libre que ofrece orientación ejecutiva sobre: Los requisitos clave de la LFPIORPI (reforma julio 2025), la CUB de la CNBV y la Ley Fintech 2018 para la operativa financiera diaria.

Cómo implementar verificación biométrica conforme a la Reforma CURP Biométrico y los estándares de la CNBV, incluyendo prueba de vida y coincidencia facial 1:1.

Estrategias para automatizar el ciclo de Reportes de Operaciones Inusuales (ROU) y Reportes de Operaciones Preocupantes (ROP) a la UIF dentro de los plazos regulatorios.

Cómo cumplir con las obligaciones de beneficiario controlador con el nuevo umbral del 25% y la Debida Diligencia Ampliada para PPEs.

Claves para reducir las tasas de falsos positivos en el monitoreo de operaciones del estándar del 90-95% al 60-70% mediante aprendizaje automático, mejorando la eficiencia del equipo de cumplimiento.

Cómo articular tecnología de identidad digital con la infraestructura pública de identificación nacional para reducir fricción y riesgo simultáneamente, en preparación para la evaluación GAFI de abril de 2026.





La guía está disponible de forma gratuita haciendo click aquí

Sobre Facephi

Facephi es una empresa tecnológica especializada en antifraude, protección y verificación de la identidad digital, con soluciones impulsadas por AI/ML para industrias reguladas. Une multibiometría, señales de comportamiento, detección de mulas y orquestación en una solución end-to-end que reduce fraude y fricción, acelera el go-live en semanas y cumple normativa desde el primer día.

Cuenta con más de una década de experiencia en el desarrollo de tecnología, con sede en España y filiales en APAC, EMEA y LATAM, atiende las necesidades de clientes en más de 30 países alrededor del mundo, proporcionando soluciones innovadoras que abordan los desafíos de seguridad en un entorno digital en constante evolución.

Contact information: irenehernandez@facephi.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8f3dc5b-3e72-4eab-ac99-448f3fd66793



