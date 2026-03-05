Galapagos benoemt Tania Philipp tot Chief Human Resources Officer

Ervaren Life Sciences-manager treedt in dienst bij Galapagos met een bewezen trackrecord in change management

Mechelen, België; 5 maart 2026, 22:01 CET — Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag de benoeming aan van Tania Philipp tot Chief Human Resources Officer (CHRO), met ingang van 4 maart 2026. Mevr. Philipp zal ook toetreden tot het Managementcomité. Ze volgt Annelies Missotten op, die tot 30 juni 2026 bij het bedrijf blijft om een vlotte overgang te waarborgen.

Mevrouw Philipp heeft bijna drie decennia leiderschapservaring op het gebied van human resources en het ondersteunen van de visie, missie en doelstellingen van life sciences-bedrijven. Meest recentelijk was zij actief als Executive Human Resources Consultant bij Vor Bio, nadat zij eerder verschillende jaren werkte als Chief People Officer en Vice President, Head of People, waar zij de organisatie ondersteunde tijdens belangrijke ontwikkelingsfasen. Daarvoor bekleedde zij HR-leidinggevende functies, waaronder Vice President, Human Resources bij Tango Therapeutics, en senior HR-functies bij Bavarian Nordic en andere life sciences-organisaties. Mevrouw Philipp behaalde een master in psychologie aan de University of the Pacific en studeerde aan de Hollins University.

“We zijn verheugd Tania bij Galapagos te mogen verwelkomen," aldus Henry Gosebruch, CEO van Galapagos. "Tania heeft bewezen dat zij in staat is om binnen life sciences-organisaties in een vroeg stadium een sterke cultuur op te bouwen in periodes van transformatie. Ze zal een cruciale rol spelen in het vormgeven van een hoogpresterende, missiegedreven cultuur bij Galapagos, gericht op het leveren van betekenisvolle geneesmiddelen aan patiënten.”

Gosebruch vervolgt: “Ik wil Annelies ook bedanken voor haar uitstekende leiderschap en bijdragen tijdens haar tijd bij Galapagos. We zijn blij dat we in de komende maanden nog op haar ervaring kunnen rekenen terwijl we onze transformatie voortzetten.”

“Ik ben verheugd om op dit belangrijke moment in de ontwikkeling van Galapagos aan boord te komen,” aldus mevrouw Philipp. “Ik kijk ernaar uit om samen met het managementteam onze cultuur verder te versterken en ervoor te zorgen dat we optimaal gepositioneerd zijn om onze strategie uit te voeren en betekenisvolle waarde te leveren voor patiënten en aandeelhouders.”

Over Galapagos

Galapagos is een biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het leveren van betekenisvolle geneesmiddelen aan patiënten met ernstige aandoeningen in therapeutische gebieden waar de medische behoefte hoog is. Het bedrijf combineert sterke dealmaking-expertise met een solide basis aan kapitaal om veelbelovende opportuniteiten te identificeren, te verwerven en verder te ontwikkelen, met waardecreatie voor patiënten en aandeelhouders. Met een modaliteitsagnostische aanpak voor de selectie van assets en een flexibele operationele structuur focust Galapagos zich op oncologie en immunologie & inflammatie. Daarbij geeft het bedrijf prioriteit aan programma’s met duidelijke klinische proof‑of‑concept in opkomende therapeutische gebieden. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

Neem voor meer informatie contact op met Galapagos:

Investor Relations

Glenn Schulman

+1 412 522 6239

ir@glpg.com

Media

Media

Katie Morris

+1 952 288 6821

katiemorris@ententeinc.com

Bezoek ons op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die allemaal bepaalde risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of uitdrukkingen zoals "zal", "langetermijn" en "toekomstgericht" en soortgelijke uitdrukkingen. Deze uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over de aangekondigde leiderschapsoverdracht en veranderingen in ons Managementcomité en belangrijke medewerkers; de verwachte verantwoordelijkheden en mogelijke bijdragen van mevrouw Philipp aan het bedrijf, en de strategische vorming van het bedrijf. Alle toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van ons management en zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen onbekende en bekende risico's, onzekerheden en andere factoren met zich meebrengen die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van de historische of toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die in dergelijke verklaringen expliciet of impliciet worden vermeld. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat Galapagos problemen ondervindt bij het behouden of aantrekken van talent, dat onze leiderschapsoverdracht onze bedrijfsactiviteiten kan verstoren, en risico's met betrekking tot ons vermogen om tijdens deze overgangsperiode kennis effectief over te dragen. Een verdere lijst en beschrijving van deze risico's, onzekerheden en andere factoren is te vinden in onze documenten en rapporten bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder ons meest recente jaarverslag op formulier 20-F dat bij de SEC is ingediend, zoals aangevuld en/of gewijzigd door andere documenten en rapporten die we in de toekomst bij de SEC hebben ingediend of zullen indienen. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt de lezer aangeraden geen ongepast vertrouwen te stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Bovendien, zelfs als onze resultaten, prestaties of verwezenlijkingen in overeenstemming zijn met dergelijke toekomstgerichte verklaringen, zijn ze mogelijk geen voorspelling van resultaten, prestaties of verwezenlijkingen in toekomstige periodes. Deze toekomstgerichte verklaringen hebben alleen betrekking op de datum van publicatie van dit persbericht. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, tenzij dit wettelijk of reglementair vereist is.

Bijlage