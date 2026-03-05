BitMEX lanza la campaña Equinox Race con un premio total de 100.000 USDT

VICTORIA, Seychelles, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, uno de los exchanges de criptomonedas más seguros, anunció hoy el lanzamiento de la campaña Equinox Race, que permite a los traders ganar su parte de un premio total de 100.000 USDT y premios adicionales al completar una serie de misiones de trading.

La campaña se llevará a cabo desde el 5 de marzo de 2026 a las 12:00 p. m. (UTC) hasta el 5 de abril de 2026 a las 11:59 a. m. (UTC). Los usuarios pueden participar en cualquier momento durante el período de la campaña.

Las recompensas se distribuirán en 4 categorías:

Para competidores por equipos: Los traders se dividirán en dos equipos según su ID de cuenta (UID), y cada equipo competirá por la mayor parte de un premio total de US$50.000.

Los traders se dividirán en dos equipos según su ID de cuenta (UID), y cada equipo competirá por la mayor parte de un premio total de US$50.000. Para nuevos traders: Los primeros 1.000 traders que operen por primera vez pueden disfrutar de hasta US$10 en protección contra pérdidas en sus operaciones iniciales.

Los primeros 1.000 traders que operen por primera vez pueden disfrutar de hasta US$10 en protección contra pérdidas en sus operaciones iniciales. Para quienes logren objetivos tempranos: Los primeros 1.000 traders que alcancen un volumen mínimo de trading de US$500 recibirán US$10 en créditos de trading y una participación en un sorteo para ganar un Oura Ring Gen 3.

Los primeros 1.000 traders que alcancen un volumen mínimo de trading de US$500 recibirán US$10 en créditos de trading y una participación en un sorteo para ganar un Oura Ring Gen 3. Para traders de alto volumen: Todos los usuarios pueden ganar hasta US$1.000 en créditos de trading al alcanzar niveles específicos de volumen de trading en contratos spot y/o de derivados.

Para participar en la campaña Equinox Race, los nuevos clientes deben estar completamente verificados en BitMEX. Los detalles de la competencia y el registro se pueden encontrar aquí.

Acerca de BitMEX

BitMEX es el exchange original (OG) de derivados de criptomonedas, que ofrece a los traders profesionales una plataforma que satisface sus necesidades mediante baja latencia, liquidez profunda nativa en criptomonedas y confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o hackeo, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con la confianza de que sus fondos están seguros. Asimismo, los usuarios tienen acceso a los productos y herramientas necesarios para ser rentables.

BitMEX también fue uno de los primeros exchanges en publicar sus datos on-chain de prueba de reservas (Proof of Reserves) y prueba de pasivos (Proof of Liabilities). El exchange continúa publicando estos datos dos veces por semana, proporcionando garantía de que los fondos de los clientes se almacenan y segregan de manera segura.

Para más información sobre BitMEX, visite el BitMEX Blog o www.bitmex.com

