ZenaTech y su subsidiaria ZenaDrone desarrollan el ZenaDrone 2000 Maritime Interceptor: un sistema de defensa con drones marítimos y terrestres rentable para la guerra asimétrica moderna

VANCOUVER, Columbia Británica, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con IA (Inteligencia Artificial), Drone as a Service (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia hoy que su subsidiaria ZenaDrone está desarrollando el ZenaDrone 2000, un sistema interceptor de drones con lanzamiento marítimo impulsado por gasolina. La plataforma está siendo diseñada específicamente para detectar e interceptar simultáneamente múltiples amenazas aéreas no tripuladas entrantes a una fracción del costo de las contramedidas convencionales. El anuncio se produce en medio de un aumento de la guerra asimétrica con drones a nivel mundial, con conflictos recientes que destacan una vulnerabilidad crítica y costosa en las posturas de defensa actuales frente a enjambres de drones suministrados por Irán.

"La reciente escalada de ataques con drones en la región del Golfo es una llamada de atención para los planificadores de defensa en todo el mundo", afirmó Shaun Passley, CEO de ZenaTech, Inc. "Es económicamente insostenible y estratégicamente imprudente seguir gastando millones de dólares para interceptar un dron iraní de US$50.000. El ZenaDrone 2000 cambia completamente ese cálculo. Nuestra plataforma estará diseñada para interceptar múltiples drones en un solo enfrentamiento; combatimos dron contra dron, a un costo razonable y a una escala diseñada para mantenerse al ritmo de la amenaza".

Conflictos recientes en Oriente Medio y otras regiones han expuesto un evidente desequilibrio en la economía de la defensa aérea moderna. Las naciones del Golfo y sus aliados se han visto obligados a desplegar misiles interceptores que cuestan cientos de miles o incluso millones de dólares para destruir drones fabricados en Irán valorados aproximadamente en US$50.000 cada uno. Esta asimetría de costos insostenible está siendo explotada por adversarios que pueden desplegar enjambres de amenazas aéreas de bajo costo y movimiento lento más rápido de lo que los sistemas de defensa convencionales pueden responder de manera económicamente viable.

La vulnerabilidad es especialmente aguda en entornos marítimos, incluido el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y otras vías navegables en disputa, donde las plataformas de lanzamiento marítimas para contramedidas contra drones son limitadas y las ventanas de respuesta son estrechas. La comunidad de defensa global ha reconocido que la respuesta más práctica, escalable y asequible a la amenaza de los drones no es otro misil costoso, sino un dron mejor, más inteligente y más rápido.

El ZenaDrone 2000 será diseñado específicamente para abordar esta amenaza. Impulsado por un motor a gasolina de alta resistencia para ofrecer mayor alcance y persistencia operativa, el ZenaDrone 2000 está diseñado para lanzarse directamente desde buques navales, plataformas offshore o instalaciones costeras, posicionándose donde se origina la amenaza. Una vez en el aire, el sistema estará diseñado para detectar, rastrear y enfrentar de forma autónoma múltiples drones hostiles de movimiento lento simultáneamente utilizando protocolos de identificación y enfrentamiento de amenazas impulsados por IA integrados a bordo, diseñados para ser eficaces contra ataques coordinados de enjambres de drones.

ZenaDrone 2000 — Capacidades clave de defensa:

Capacidad de lanzamiento marítimo: Diseñado para despliegue desde el mar en buques navales, plataformas offshore e instalaciones litorales, lo que permite una respuesta rápida

Autonomía impulsada por gasolina: Sistema de propulsión a gasolina de alto rendimiento que ofrece mayor alcance de vuelo y tiempo de permanencia, superando ampliamente las alternativas limitadas por baterías

Detección autónoma de amenazas: Algoritmos de IA y fusión de sensores a bordo identifican y clasifican amenazas aéreas de movimiento lento en tiempo real Detección autónoma de amenazas: Algoritmos de IA y fusión de sensores a bordo identifican y clasifican amenazas aéreas de movimiento lento en tiempo real

Participación de Intercepción de precisión: Sistemas de enfrentamiento diseñados específicamente que permiten interceptar amenazas entrantes de manera eficiente y precisa, minimizando el riesgo colateral

Ventaja de costo asimétrica: Diseñado para desplegarse a una fracción del costo de los sistemas de interceptación basados en misiles, ofreciendo ahorros operativos decisivos para los presupuestos de defensa

Arquitectura preparada para enjambres: Plataforma escalable diseñada para apoyar despliegues coordinados de múltiples drones para contrarrestar escenarios de ataque simultáneo desde múltiples direccione Arquitectura preparada para enjambres: Plataforma escalable diseñada para apoyar despliegues coordinados de múltiples drones para contrarrestar escenarios de ataque simultáneo desde múltiples direcciones





Se prevé que el mercado global de contramedidas antidrones crezca sustancialmente durante la próxima década a medida que se acelera la proliferación de sistemas aéreos no tripulados de bajo costo. Solo las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) han comprometido un gasto significativo en defensa para abordar la amenaza de los drones tras repetidos ataques contra infraestructuras, activos navales y objetivos civiles. La dirección de ZenaTech considera que el ZenaDrone 2000, con su capacidad de lanzamiento marítimo y su modelo de interceptación eficiente en costos, está en una posición única para servir a los programas de adquisición de defensa de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados que buscan contramedidas escalables y asequibles.

El dron interceptor marítimo de ZenaDrone incorporará una cadena de suministro que cumple con la NDAA. El prototipo se encuentra actualmente en la etapa de diseño y desarrollo, y la dirección espera avanzar a la etapa de pruebas antes de que finalice el año

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con IA, Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores comercial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y levantamientos topográficos. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones propias de marca en los sectores de seguridad pública, gubernamental e industrial, y con drones implementados en estos y otros sectores, como agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar la velocidad, la precisión y el ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red global de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone , una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada originalmente para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado hacia soluciones de drones multifuncionales para aplicaciones de levantamientos, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos y de transporte de carga crítica en campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para lavado a presión e inspecciones en los sectores comercial y gubernamental y el dron IQ Quad se utiliza para levantamientos topográficos.

Contactos para más información:

Empresa, inversionistas y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda