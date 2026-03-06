Operaciones con Valores realizadas por Personas que Desempeñan Responsabilidades de Dirección bajo Reglamento (UE) N° 596/2014 sobre abuso de mercado

LUXEMBURGO, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cumplimiento del Reglamento (UE) N° 596/2014 sobre abuso de mercado y las leyes y regulaciones aplicables en Luxemburgo, Tenaris S.A. (NYSE y Mexico: TS y EXM Italia: TEN) anuncia que ha recibido una notificación de una operación con valores realizada por una persona que desempeña responsabilidades de dirección (como definido en dicha Regulación). Conforme a lo exigido por tales leyes y regulaciones, dicha notificación ha sido presentada ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo y la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y puede consultarse a través del siguiente enlace: https://www.bourse.lu/oam-search.

Asimismo, la información sobre las operaciones comunicadas por personas que desempeñan responsabilidades de dirección en Tenaris está disponible públicamente en el sitio web de la compañía en: https://www.tenaris.com/es/sustentabilidad/gobierno-corporativo-y-etica/ (véase la pestaña "Transacciones de acciones" en la sección "Capital social y votos").

Tenaris es un líder global en la provisión de tubos de acero y servicios relacionados para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

