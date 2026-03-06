FPI industriel Nexus annonce ses résultats financiers pour le T4 2025 et l’exercice 2025

Transition vers un FPI industriel pur ; Achèvement de projets immobiliers attractifs ; Forte activité de location

 | Source: FPI industriel Nexus FPI industriel Nexus

TORONTO, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025.

« 2025 a été une année de transformation pour Nexus, et je suis très satisfait des résultats », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI Industriel Nexus.

« Nous avons maintenu notre orientation à long terme, achevant notre transition stratégique pour devenir le seul FPI industriel axé sur le Canada, et avons mené à bien deux projets créateurs de valeur, ajoutant 440 000 pieds carrés de surface locative brute qui généreront un rendement sans effet de levier de 9,4 % sur les coûts de développement. Nous avons également acquis deux immeubles de grande qualité et bien situés à Montréal, qui ont initialement contribué à hauteur de 2,6 millions de dollars au bénéfice d'exploitation net annuel et qui présentent un potentiel de réévaluation significatif en 2028, ce qui se traduira par un taux de capitalisation stabilisé de 10,4 %.

« Nous avons continué d'afficher d'excellents résultats en matière de location, réalisant une croissance du bénéfice d'exploitation net des immeubles industriels comparables de 2,6 % malgré les vacances imprévues de deux locataires liées à la LACC, et obtenant une augmentation moyenne de +60 % des loyers en vigueur et arrivant à échéance.

« Les mesures que nous avons prises au cours des dernières années en matière de portefeuille ont créé une base solide sur laquelle nous pourrons nous appuyer en 2026, avec un bilan sain et une performance opérationnelle robuste qui ont permis une croissance à un chiffre dans la moyenne du BEN industriel des immeubles comparables, et un ratio de distribution normalisé inférieur à 100 % en moyenne sur l'ensemble de l'année.

« Je suis très enthousiaste quant aux progrès que nous avons accomplis et je suis convaincu que notre stratégie continuera à porter ses fruits pour nos parties prenantes », a conclu M. Hanczyk.

Faits saillants du troisième trimestre 2025

  • Le bénéfice net s'est élevé à 30,6 millions de dollars, grâce à un BEN1) de 33,0 millions de dollars et à des ajustements de juste valeur (gains) de 20,3 millions de dollars, partiellement compensés par les charges financières et les frais généraux et administratifs.
  • Le BEN1) a augmenté de 2,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 33,0 millions de dollars, principalement en raison de la croissance du BEN1) des immeubles industriels comparables et des développements achevés, malgré la vente de 19 immeubles commerciales, de bureaux et industriels hérités en 2025.
  • Le BEN1) des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,8 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 30,0 millions de dollars.
  • Acquisition opportuniste de deux immeubles industriels à Montréal, au Québec, pour 40,1 millions de dollars.
  • Vente d'un terrain adjacent à un immeuble commercial existant à Anjou, au Québec, pour 8,5 millions de dollars.
  • Le taux d'occupation industriel sur place est resté conforme à celui du trimestre précédent, à 96 %.
  • Le FPE normalisés1) par part a diminué de 0,006 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,186 $, et FPEA normalisés1) par part a diminué de 0,002 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,151 $.

Faits marquants pour l'année 2025 à ce jour

  • Achevé la transition vers le profil d'un FPI purement industriel en vendant 15 immeubles commerciaux hérités, un terrain adjacent à l'un des immeubles commerciaux du FPI, un immeuble de bureaux hérité et trois immeubles industriels non essentiels, pour un produit total de 79,8 millions de dollars.
  • Acquisition opportuniste de deux immeubles industriels à Montréal, au Québec, pour 40,1 millions de dollars.
  • Achèvement des travaux d'agrandissement de 325 000 pieds carrés à St. Thomas, en Ontario, et construction d'un nouveau complexe industriel à petites baies de 115 000 pieds carrés à Calgary, en Alberta. Ensemble, ces projets devraient générer un bénéfice d'exploitation net1) stabilisé annuel de 6,6 millions de dollars.
  • Le bénéfice net s'est élevé à 59,5 millions de dollars, grâce à un BEN1) de 129,4 millions de dollars et à des ajustements de juste valeur (gains) de 8,9 millions de dollars, partiellement compensés par les charges financières et les frais généraux et administratifs.
  • Le BEN1) a augmenté de 2,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 129,4 millions de dollars, principalement grâce au BEN1) généré par les nouveaux immeubles industriels productifs de revenus acquis et à la croissance du BEN1) des immeubles comparables, malgré la vente de 19 immeubles commerciaux, de bureaux et industriels existants en 2025.
  • Conclusion de contrats de location pour une superficie totale de 1 218 516 pieds carrés, avec une augmentation moyenne de 60 % par rapport aux loyers arrivant à échéance et aux loyers en vigueur.
  • Le bénéfice d'exploitation net1) des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,6 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 109,1 millions de dollars.
  • Les FPE normalisés1) par part a augmenté de 0,020 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,742 $, et les FPEA normalisés1) par part a augmenté de 0,017 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,611 $.
  • Les capitaux propres des détenteurs de parts ont augmenté de 21,6 millions de dollars pour atteindre 1,1 milliard de dollars, soit 15,10 dollars par part et la valeur d’actif net par part1) de 13,22 dollars a augmenté de 0,03 dollar, soit 0,2 %, par rapport au 31décembre 2024.

1) Mesure financière non conforme aux IFRS. Consultez les mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails.

Événement ultérieur

  • Le 20 février 2026, le FPI a conclu la vente d'un immeuble situé au 41 Royal Vista Drive, à Calgary, en Alberta, pour un produit brut de 8,5 millions de dollars.
     
Sommaire des résultats
     
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)Trimestre clos le
31 décembre
  Exercice clos le
31 décembre
 2025
  2024
  2025
  2024
 
 $  $  $  $ 
RÉSULTATS FINANCIERS
         
Résultats d'exploitation         
Produits des immeubles de placement44 878  44 664  174 949  175 700 
Bénéfice d’exploitation net (BEN)1)32 998  32 146  129 435  125 868 
Bénéfice net (perte) et résultat global30 573  49 677  59 548  90 882 
BAIIA ajusté (DDA)1)120 224  117 763  120 224  117 763 
          
Fonds provenant de l’exploitation (FPE)1)18 113  16 464  70 622  65 009 
FPE normalisés1), 2)18 083  18 032  70 945  67 760 
Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA)1)14 724  13 589  58 558  53 743 
FPEA normalisés1), 2)14 694  14 396  58 385  55 729 
Distributions déclarées3)15 151  15 065  60 452  60 038 
BEN des immeubles comparables1)30 352  29 689  111 089  108 955 
BEN des immeubles industriels comparables1)29 953  29 145  109 141  106 359 
        
Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers)       
De base4)97 022  94 159  95 608  93 797 
Dilué4)97 280  94 322  95 866  93 960 
        
Montants par part :       
Distribution par part, de base3), 4)0,160  0,160  0,640  0,640 
Distribution par part, dilué3), 4)0,160  0,160  0,640  0,640 
        
FPE normalisés par part, de base1), 2), 4)0,186  0,192  0,742  0,722 
FPE normalisés par part, dilué1), 2), 4)0,186  0,191  0,740  0,721 
        
FPEA normalisés par part, de base1), 2), 4)0,151  0,153  0,611  0,594 
FPEA normalisés par part, dilué1), 2), 4)0,151  0,153  0,609  0,593 
        
Ratio de distribution des FPEA1), 3)102,9% 110,9% 103,2% 111,7%
Ratio de distribution des FPEA normalisés, de base1),2),3)103,1% 104,6% 103,5% 107,7%
Ratio de distribution des FPEA normalisés, dilué1), 2), 3)103,4% 104,6% 103,8% 107,9%
        
Croissance du BEN des immeubles comparables1)2,2% 4,4% 2,0% 3,6%
Croissance du BEN des immeubles industriels comparables1)2,8% 5,1% 2,6% 4,7%


1)Mesure financière non conforme aux IFRS. Voir Mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails.
2)Jusqu'au premier trimestre 2024, les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprenaient des ajustements pour les montants dus au vendeur de l’immeuble du FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Au cours du deuxième trimestre 2024, ces conditions ont été remplies et le vendeur a réglé tous les montants en souffrance.
3)Compte tenu des distributions payables aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B qui sont comptabilisées comme des charges financières dans les états financiers consolidés intérimaires résumés.
4)Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.
  
  


Au 31 décembre 2025 et au 31 décembre 20242025  2024 
 $  $ 
INFORMATIONS SUR LE PORTEFEUILLE   
Total du portefeuille   
Nombre d'immeubles de placement2)89  106 
Nombre d'immeubles en cours de développement-  2 
Immeubles de placement juste valeur (excluant les actifs détenus en vue de la vente)2 506 423  2 485 174 
Superficie locative brute (« SLB ») (en millions de pieds carrés) (selon la participation du FPI)12,4  12,5 
Taux d'occupation industrielle - en place et engagée (fin d’année)3)96% 96%
Durée moyenne pondérée des contrats de location (années)6,9  6,8 
Durée moyenne pondérée des contrats de location industriels (années)6,9  7,0 
Estimation de l'écart entre les loyers du marché et les loyers en place du portefeuille industriel18,7% 25,3%
    
INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT ET LE CAPITAL   
Financement   
Endettement net1)1 307 119  1 279 538 
Ratio d'endettement net1)49,3% 49,1%
Dette nette par rapport à BAIIA ajusté1)10,9  10,9 
Dette nette ajustée par rapport à BAIIA ajusté1)10,5  10,2 
Ratio de couverture des intérêts (fois)1,70  1,62 
Ratio d'endettement garanti22,4% 27,4%
Immeubles de placement non grevés en pourcentage des immeubles de placement49,7% 39,5%
Total des actifs2 650 360  2 604 460 
Trésorerie.6 111  11 532 
Capital   
Total des capitaux propres (selon les états financiers consolidés condensés)1 083 289  1 061 724 
Total des capitaux propres (y compris les parts de société en commandite de catégorie B)1 282 925  1 241 747 
Nombre total de parts (en milliers)4)97 022  94 159 
Valeur d'actif net par part1)13,22  13,19 


1)Mesure financière non conforme aux IFRS. Voir Mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails.
2)Comprend 4 immeubles (17 immeubles au 31 décembre 2024) classés comme actifs détenus en vue de la vente et un immeuble détenu en vue de développement dans lequel le FPI détient une participation de 80%.
3)Comprend les baux engagés pour une occupation future.
4)Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.
  
  

Bénéfice net

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 s'est élevé à 30,6 millions de dollars, soit une baisse de 19,1 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison d'une diminution des ajustements de la juste valeur des parts de catégorie B de la société en commandite de 31,0 millions de dollars et d'une perte sur les placements comptabilisés à la valeur de consolidation de 4,2 millions de dollars, partiellement compensées par une augmentation des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement de 10,6 millions de dollars et une augmentation des ajustements de la juste valeur des instruments financiers dérivés de 3,9 millions de dollars.

Le bénéfice net pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'est élevé à 59,5 millions de dollars, soit une baisse de 31,3 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement de 35,8 millions de dollars, une diminution des ajustements de juste valeur des parts de catégorie B de la société en commandite de 15,4 millions de dollars et une perte sur les placements comptabilisés à la valeur de consolidation de 4,2 millions de dollars, qui ont été partiellement compensés par une augmentation des ajustements de juste valeur des instruments financiers dérivés de 17,0 millions de dollars, une hausse du BEN de 3,6 millions de dollars et une baisse des charges financières de 2,2 millions de dollars.

Bénéfice d’exploitation net

Le bénéfice d'exploitation net pour les trois mois clos le 31 décembre 2025 s'est élevé à 33,0 millions de dollars, soit une hausse de 0,9 million de dollars par rapport à l'année précédente, principalement due à une augmentation de 0,7 million de dollars du BEN des immeubles comparables, à la hausse des ajustements de loyers linéaires de 0,5 million de dollars et à une augmentation de 1,5 million de dollars liée à l'achèvement de développements, d'expansions et d'acquisitions, partiellement compensée par une baisse de 1,4 million de dollars résultant des cessions réalisées depuis le quatrième trimestre 2024 et une baisse de 0,4 million de dollars liée à l'amortissement des incitations aux locataires et des coûts de location.

Le bénéfice d'exploitation net pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'est élevé à 129,4 millions de dollars, soit une hausse de 3,6 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement attribuable à une augmentation de 3,7 millions de dollars liée aux développements et agrandissements achevés, à 2,1 millions de dollars provenant de la résiliation de baux et des améliorations apportées aux immobilisations remboursées par les locataires, à 2,0 millions de dollars provenant des acquisitions de immeubles industriels générateurs de revenus réalisées après le quatrième trimestre de 2024, une augmentation de 2,1 millions de dollars du BEN des immeubles comparables et 0,8 million de dollars liés à des ajustements de loyers linéaires, partiellement compensés par une baisse du NOI de 6,9 millions de dollars liée aux cessions réalisées depuis le quatrième trimestre 2024 et de 0,2 million de dollars liée à l'amortissement des incitations aux locataires et des coûts de location.

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement

Le gain de juste valeur sur les immeubles de placement pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 s'est élevé à 18,7 millions de dollars. Le FPI a fait appel à des évaluateurs externes pour évaluer des immeubles d'une valeur totale de 94,7 millions de dollars au cours du trimestre. Dans l'ensemble, le gain de juste valeur enregistré pour le portefeuille du FPI comprend principalement une augmentation de 23,2 millions de dollars liée aux immeubles nouvellement acquis, conformément aux rapports d'évaluation, et une augmentation de 7,0 millions de dollars liée à la hausse du BEN stabilisé, partiellement compensée par une diminution de 11,5 millions de dollars résultant de l'augmentation des taux de capitalisation.

Le gain à la juste valeur des immeubles de placement pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'est élevé à 12,1 millions de dollars. Le FPI a fait appel à des évaluateurs externes pour évaluer des immeubles d'une valeur totale de 390,2 millions de dollars au cours de l'exercice. Dans l'ensemble, le gain de juste valeur comptabilisé pour le portefeuille du FPI comprend principalement un gain de 23,2 millions de dollars lié aux immeubles nouvellement acquis, conformément aux rapports d'évaluation, et un gain de 5,7 millions de dollars lié aux immeubles détenus à des fins de développement, basé sur l'avancement des travaux par rapport à la valeur à l'achèvement, partiellement compensé par une diminution de 14 millions de dollars résultant des variations du BEN stabilisé, aux taux de capitalisation et à d'autres ajustements, ainsi qu'une diminution de 2,8 millions de dollars liée aux ajustements du prix de vente des immeubles de placement avant leur cession.

Perspectives

Le FPI se concentre sur l'obtention d'un rendement total pour les porteurs de parts grâce à une croissance rentable à long terme et à la poursuite de sa stratégie en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada.

Au début de l'année 2025, le FPI a été touché par le dépôt d'une demande en vertu de la LACC par deux locataires. Le FPI a reloué les espaces disponibles et mis en vente ou en location les bâtiments restants. L'activité de location a été positive en 2025, comme en témoigne la croissance de 2,6 % du BEN industriel des immeubles comparables pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, ce qui correspond à l'objectif du FPI d'environ 3 % pour l'année.

Dans l'ensemble, le FPI prévoit une croissance du bénéfice d'exploitation net des immeubles comparables1) de son portefeuille industriel d'un chiffre pour l'ensemble de l'année 2026. Cette baisse est principalement attribuable à des changements dans le calendrier prévu pour la location des espaces vacants. La croissance prévue du bénéfice d'exploitation net des immeubles comparables est principalement attribuable à la location des espaces vacants et à la mise sur le marché d'espaces à des loyers supérieurs aux loyers arrivant à échéance, ce qui permet de continuer à bénéficier des écarts positifs entre les loyers du marché et les loyers en vigueur du FPI.

En 2026, le FPI prévoit bénéficier des éléments suivants :

  • Le projet d'agrandissement de 325 000 pieds carrés à St. Thomas, en Ontario, pour un locataire existant, qui a été achevé au troisième trimestre 2025 et qui devrait générer un BEN stabilisé1) annuel de 4,9 millions de dollars, soit un rendement contractuel initial de 9,0 % sur le coût total de développement de 55,1 millions de dollars ;
  • Le bâtiment industriel à petites baies de 115 000 pieds carrés qui a été construit au troisième trimestre 2025 à côté d'un bâtiment existant appartenant à la FPI à Calgary, en Alberta, et qui devrait générer un BEN stabilisé annuel1) de 1,7 million de dollars, soit un rendement initial de 11,0 % sur le coût total de développement de 14,8 millions de dollars, et
  • L'acquisition, en novembre 2025, de deux immeubles industriels à Montréal et à Longueuil, au Québec, d'une superficie totale de 282 721 pieds carrés, qui devraient générer un revenu net d'exploitation stabilisé annuel1) de 2,6 millions de dollars, soit un rendement initial de 6,6 % sur le prix d'achat de 40,1 millions de dollars.

Les ratios de distribution des FPEA normalisés (dilués) pour les trois et l’exercice clos le 31 décembre 2025 sont respectivement de 103,4 % et 103,8 %. Le FPI estime que les distributions actuelles sont viables prévoit que le ratio de distribution FPEA normalisés sera en moyenne inférieur à 100 % pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 10h00 heure normale de l'Est le vendredi 6 mars 2026 pour passer en revue les résultats financiers et d’exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 1-647-846-8414 (région de Toronto) ou le 1-833-752-3601 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l’appel, et demander à joindre la conférence téléphonique du FPI Industriel Nexus (ou « Nexus Industrial REIT conference call » en anglais).

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 6 avril 2026. Pour accéder à l’enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 1-412-317-0088 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 3349857 comme code d’accès.

Distributions de mars et avril

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 avril 2026 aux porteurs de parts inscrits au 31 mars 2026.

Le FPI versera également une distribution en espèces d'un montant de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 mai 2026 aux porteurs de parts inscrits au 30 avril 2026.

À propos du FPI industriel Nexus

Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance qui vise à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés dans les marchés primaires et secondaires du Canada, ainsi qu'à la possession et à la gestion de son portefeuille d'immeubles. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 89 immeubles (y compris un immeuble destiné à l'aménagement dans lequel le FPI détient une participation de 80 %) d'une superficie locative brute d'environ 12,4 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 97 073 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 71 803 000 parts du FPI et environ 25 270 000 parts de société en commandite de catégorie B de filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Mesures financières non conforme aux IFRS

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse constituent un résumé sélectif des résultats. Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés du Fonds ainsi que les notes complémentaires pour les trois et les neuf mois clos les 31 décembre 2025 (les « états financiers »). Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables IFRS publiées par l'IASB, toutefois, les tableaux ci-dessus et d'autres parties du présent communiqué de presse contiennent des mesures financières non conformes aux IFRS ou des ratios non conformes aux IFRS qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (« GAAP » en anglais) conformément aux IFRS et qui ne doivent pas être interprétés comme une alternative au bénéfice net ou à d'autres mesures de la performance financière calculées conformément aux IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Une définition de chaque mesure financière ou ratio non conforme aux IFRS utilisé dans le présent document et une explication des raisons pour lesquelles la direction estime que la mesure est utile aux investisseurs sont intégrées par renvoi et peuvent être consultées à la page 1 du rapport de gestion du FPI pour les trois et neuf mois clos le 31 décembre 2025, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web du FPI sous la rubrique Relations avec les investisseurs. Voir l'annexe A du présent communiqué de presse pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec les principales mesures financières présentées dans les états financiers.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives qui reflètent les attentes et les projections actuelles du FPI concernant ses résultats futurs, notamment les déclarations figurant sous la rubrique « Perspectives » et celles concernant les attentes du FPI en matière de croissance du bénéfice d'exploitation net, des avantages découlant des développements et de la durabilité de ses distributions. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou qui indiquent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient susceptibles » ou « seront » pris, se produiront ou seront atteints. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les résultats et développements réels sont susceptibles de différer, et peuvent différer de manière significative, de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Ces déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que des événements et développements ultérieurs pourraient modifier son point de vue, il décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi applicable l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant le point de vue du FPI à une date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs identifiés ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'influer sur le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :
Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou
Mike Rawle, chef de la direction financière au 647 823-1381.

ANNEXE A – MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS
    
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)Trimestre clos
le 31décembre,		 Exercice clos
le 31 décembre,
 2025  2024  Variation  2025  2024  Variation 
FPE7)$  $  $  $  $  $ 
            
Bénéfice net30 573  49 677  (19 104) 59 548  90 822  (31 334)
Ajustements:           
Perte sur cession d’immeubles de placement414  922  (508) 697  1 455  (758)
Ajustements de juste valeur(20 331) (37 115) 16 784  (8 897) (43 378) 34 481 
Ajustements relatifs à la coentreprise mise en équivalence1)2 858  (1 412) 4 270  2 901  (1 117) 4 018 
Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B3 696  3 746  (50) 14 850  15 278  (428)
Amortissement des incitatifs aux locataires et coûts de location769  376  393  1 770  1 478  292 
Paiements des obligations locatives(26) (19) (7) (102) (64) (38)
Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation31  31  -  121  121  - 
Effet net des variations non réalisées sur la dette en USD et les couvertures économiques respectives en USD129  258  (129) (266) 354  (620)
Fonds provenant de l’exploitation (FPE)7)18 113  16 464  1 649  70 622  65 009  5 613 
Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4)97 022  94 159  2 863  95 608  93 797  1 811 
FPE par part, de base7)0,187  0,175  0,012  0,739  0,693  0,046 
            
FPE18 113  16 464  1 649  70 622  65 009  5 613 
Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2)-  -  -  -  628  (628)
Ajout : Coûts de transition du personnel non récurrents-  -  -  107  344  (237)
Ajout : Ajustements non récurrents liés à la cession d'actifs5)113  1 065  (952) 669  1 192  (523)
Moins : Autres ajustements non récurrents6)(143) 503  (646) (453) 587  (1 040)
FPE normalisés7)18 083  18 032  51  70 945  67 760  3 185 
Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4)97 022  94 159  2 863  95 608  93 797  1 811 
FPE normalisés par part, de base7)0,186  0,192  (0,006) 0,742  0,722  0,020 
            
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)Trimestre clos le
31 décembre,		 Exercice clos
le 31 décembre
 2025  2024  Variation  2025  2024  Variation 
FPEA$  $  $  $  $  $
             
FPE18 113  16 464  1 649  70 622  65 009  5 613 
Ajustements :           
Ajustements linéaires des loyers et du bail foncier(1 789) (1 275) (514) (5 664) (4 886) (798)
Réserve en capital3)(1 600) (1 600) -  (6 400) (6 400) - 
Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA)14 724  13 589  1 135  58 558  53 743  4 815 
Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4)97 022  94 159  2 863  95 608  93 797  1 811 
FPEA par part, de base7)0,152  0,144  0,008  0,612  0,573  0,039 
Distributions déclarées15 151  15 065  86  60 452  60 038  414 
Ratio de distribution des FPEA7)102,9% 110,9% (8.0)% 103,2% 111,7% (8.5)%


FPEA7)14 724  13 589  1 135  58 558  53 743  4 815 
Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2)-  -  -  -  628  (628)
Ajout : Coûts de transition du personnel non récurrents-  -  -  107  344  (237)
Ajout Ajustements non récurrents liés à la cession d'actifs5)113  304  (191) 173  427  (254)
Ajout : Autres éléments hors trésorerie6)(143) 503  (646) (453) 587  (1 040)
FPEA normalisés7)14 694  14 396  298  58 385  55 729  2 656 
Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4)97 022  94 159  2 863  95 608  93 797  1 811 
FPEA normalisés par part, de base7)0,151  0,153  (0,002) 0,611  0,594  0,017 
Distributions déclarées15 151  15 065  86  60 452  60 038  414 
Ratio de distribution des FPEA normalisés7)103,1% 104,6% (1.5)% 103,5% 107,7% (4,2%)


1)L'ajustement pour la coentreprise comptabilisée à la valeur de consolidation se rapporte à un ajustement de la juste valeur des swaps en place dans la coentreprise visant à convertir les taux d'acceptation bancaires à taux variable en taux fixe et à un ajustement de la juste valeur de l'immeuble de placement de la coentreprise.
2)Jusqu'au premier trimestre de 2024, les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprenaient des ajustements pour les montants des obligations de loyer du vendeur dus par le vendeur de l'immeuble du FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Au cours du deuxième trimestre de 2024, ces conditions ont été remplies et le vendeur a réglé tous les montants en souffrance.
3)La réserve de capital comprend les dépenses en immobilisations pour l'entretien, les incitatifs aux locataires et les frais de location. Les montants des réserves sont établis en fonction des rapports sur l'état des immeubles, des évaluations et des estimations internes du renouvellement des baux, des incitatifs aux locataires et des frais de location. Le FPI estime qu'une réserve est plus appropriée compte tenu de la nature fluctuante de ces dépenses en immobilisations.
4)Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.
5)Ces ajustements correspondent à des amortissements exceptionnels dans le bilan, à des frais de remboursement anticipé d'hypothèques et à d'autres coûts liés aux cessions effectuées au cours de la période.
6)Cet ajustement correspond principalement à des pertes (gains) de change non-réalisés sur des transactions liées à des contreparties d'achat différées. Veuillez noter que les périodes comparatives pour 2024 ont été mises à jour afin de se conformer à la présentation de la période actuelle.
7)Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir Mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails.
  
  


    
(en milliers de dollars canadiens)Trimestre clos
le 31 décembre,		 Exercice clos
le 31 décembre,
BEN des immeubles comparables
2025  2024  Variation  2025  2024  Variation 
$  $  $  $  $  $ 
            
Produits des immeubles de placement44 878  44 664  214  174 949  175 700  (751)
Charges des immeubles de placement(11 880) (12 518) 638  (45 514) (49 832) 4 318 
BEN1)32 998  32 146  852  129 435  125 868  3 567 
Ajout/(Moins):           
Amortissement des incitatifs à la location et des coûts de location762  382  380  1 738  1 496  242 
                  
Ajustements linéaires des loyers(1 784) (1 274) (510) (5 656) (4 856) (800)
Développement et expansion(1 186) -  (1 186) (5 761) (2 062) (3 699)
Acquisitions(304) -  (304) (5 675) (3 725) (1 950)
Cessions(134) (1 504) 1 370  (707) (7 558) 6 851 
Frais de résiliation et améliorations apportées au capital remboursées par le locataire-  (61) 61  (2 285) (208) (2 077)
BEN des immeubles comparables1)30 352  29 689  663  111 089  108 955  2 134 
            
BEN des immeubles industriels comparables1)29 953  29 145  808  109 141  106 359  2 782 


1)Mesure financière non conforme aux IFRS. Voir Mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails.
  
  


(en milliers de dollars canadiens)Exercice clos
le 31 décembre
        
 2025  2024  Variation 
BAIIA ajusté$  $  $ 
      
Bénéfice net59 548  90 882  (31 334)
Ajout/(Moins):     
Charges d'intérêt nettes53 133  54 865  (1 732)
Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B14 850  15 278  (428)
Ajustements à la juste valeur1)(5 996) (44 495) 38 499 
Charges d'amortissement1), 2)(3 858) (3 368) (490)
Perte sur la cession d'immeubles de placement697  1 455  (758)
Perte (gain) de devises étrangères non réalisées(735) 923  (1 658)
Revenus des biens immobiliers en développement2 451  1 698  753 
Frais de transition du personnel non récurrents107  344  (237)
Coûts non récurrents liés à la cession d'actifs27  181  (154)
BAIIA ajusté3)120 224  117 763  2 461 


1)Comprend les ajustements relatifs aux investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.
2)Comprend l'amortissement des loyers linéaires, des améliorations locatives et des commissions de location.
  
  


    
(en milliers de dollars canadiens)31 décembre  31 décembre 
 2025  2024 
Valeur d’actif net par part1)$  $ 
    
Total des actifs2 650 360  2 604 460 
Moins : Total du passif(1 567 071) (1 542 736)
Total des capitaux propres des détenteurs de parts1 083 289  1 061 724 
Ajout : Parts de société en commandite de catégorie B199 636  180 023 
Valeur d’actif net par part1)1 282 925  1 241 747 
    
Unités en circulation (en milliers) – de base :   
Parts de FPI71 752  70 749 
Parts de société en commandite de catégorie B25 270  23 410 
 97 022  94 159 
Valeur d’actif net par part1)13,22  13,19 


    
(en milliers de dollars canadiens)31 décembre  31 décembre 
 2025  2024 
Ratio d’endettement total1)$  $ 
    
Courants et non-courants :   
Emprunts hypothécaires563 231  590 292 
Facilités de crédit731 019  649 836 
Passifs de location10 613  10 715 
Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente8 367  40 227 
Endettement total1)1 313 230  1 291 070 
Moins : Liquidités non restreintes(6 111) (11 532)
Dette nette1 307 119  1 279 538 
Total des actifs2 650 360  2 604 460 
Ratio d’endettement total1)49,3% 49,1%


1)Mesure financière non conforme aux IFRS. Voir Mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails.
  
  


    
(en milliers de dollars canadiens)31 décembre  31 décembre 
 2025  2024 
Dette nette ajustée$  $ 
    
Courants et non-courants :   
Emprunts hypothécaires563 231  590 292 
Facilités de crédit731 019  649 836 
Passifs de location10 613  10 715 
Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente8 367  40 227 
Endettement total1)1 313 230  1 291 070 
Moins : Liquidités non restreintes(6 111) (11 532)
Moins : Acquisitions de biens immeubles en cours de développement(44 943) (79 811)
Dette nette ajustée1)1 262 176  1 199 727 


1)Mesure financière non conforme aux IFRS. Voir Mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails.
  
  

GlobeNewswire

Recommended Reading