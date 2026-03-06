FPI industriel Nexus annonce ses résultats financiers pour le T4 2025 et l’exercice 2025

TORONTO, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025.

« 2025 a été une année de transformation pour Nexus, et je suis très satisfait des résultats », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI Industriel Nexus.

« Nous avons maintenu notre orientation à long terme, achevant notre transition stratégique pour devenir le seul FPI industriel axé sur le Canada, et avons mené à bien deux projets créateurs de valeur, ajoutant 440 000 pieds carrés de surface locative brute qui généreront un rendement sans effet de levier de 9,4 % sur les coûts de développement. Nous avons également acquis deux immeubles de grande qualité et bien situés à Montréal, qui ont initialement contribué à hauteur de 2,6 millions de dollars au bénéfice d'exploitation net annuel et qui présentent un potentiel de réévaluation significatif en 2028, ce qui se traduira par un taux de capitalisation stabilisé de 10,4 %.

« Nous avons continué d'afficher d'excellents résultats en matière de location, réalisant une croissance du bénéfice d'exploitation net des immeubles industriels comparables de 2,6 % malgré les vacances imprévues de deux locataires liées à la LACC, et obtenant une augmentation moyenne de +60 % des loyers en vigueur et arrivant à échéance.

« Les mesures que nous avons prises au cours des dernières années en matière de portefeuille ont créé une base solide sur laquelle nous pourrons nous appuyer en 2026, avec un bilan sain et une performance opérationnelle robuste qui ont permis une croissance à un chiffre dans la moyenne du BEN industriel des immeubles comparables, et un ratio de distribution normalisé inférieur à 100 % en moyenne sur l'ensemble de l'année.

« Je suis très enthousiaste quant aux progrès que nous avons accomplis et je suis convaincu que notre stratégie continuera à porter ses fruits pour nos parties prenantes », a conclu M. Hanczyk.

Faits saillants du troisième trimestre 2025

Le bénéfice net s'est élevé à 30,6 millions de dollars, grâce à un BEN 1) de 33,0 millions de dollars et à des ajustements de juste valeur (gains) de 20,3 millions de dollars, partiellement compensés par les charges financières et les frais généraux et administratifs.

de 33,0 millions de dollars et à des ajustements de juste valeur (gains) de 20,3 millions de dollars, partiellement compensés par les charges financières et les frais généraux et administratifs. Le BEN 1) a augmenté de 2,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 33,0 millions de dollars, principalement en raison de la croissance du BEN 1) des immeubles industriels comparables et des développements achevés, malgré la vente de 19 immeubles commerciales, de bureaux et industriels hérités en 2025.

a augmenté de 2,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 33,0 millions de dollars, principalement en raison de la croissance du BEN des immeubles industriels comparables et des développements achevés, malgré la vente de 19 immeubles commerciales, de bureaux et industriels hérités en 2025. Le BEN 1) des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,8 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 30,0 millions de dollars.

des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,8 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 30,0 millions de dollars. Acquisition opportuniste de deux immeubles industriels à Montréal, au Québec, pour 40,1 millions de dollars.

Vente d'un terrain adjacent à un immeuble commercial existant à Anjou, au Québec, pour 8,5 millions de dollars.

Le taux d'occupation industriel sur place est resté conforme à celui du trimestre précédent, à 96 %.

Le FPE normalisés1) par part a diminué de 0,006 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,186 $, et FPEA normalisés1) par part a diminué de 0,002 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,151 $.



Faits marquants pour l'année 2025 à ce jour

Achevé la transition vers le profil d'un FPI purement industriel en vendant 15 immeubles commerciaux hérités, un terrain adjacent à l'un des immeubles commerciaux du FPI, un immeuble de bureaux hérité et trois immeubles industriels non essentiels, pour un produit total de 79,8 millions de dollars.

Acquisition opportuniste de deux immeubles industriels à Montréal, au Québec, pour 40,1 millions de dollars.

Achèvement des travaux d'agrandissement de 325 000 pieds carrés à St. Thomas, en Ontario, et construction d'un nouveau complexe industriel à petites baies de 115 000 pieds carrés à Calgary, en Alberta. Ensemble, ces projets devraient générer un bénéfice d'exploitation net 1) stabilisé annuel de 6,6 millions de dollars.

stabilisé annuel de 6,6 millions de dollars. Le bénéfice net s'est élevé à 59,5 millions de dollars, grâce à un BEN 1) de 129,4 millions de dollars et à des ajustements de juste valeur (gains) de 8,9 millions de dollars, partiellement compensés par les charges financières et les frais généraux et administratifs.

de 129,4 millions de dollars et à des ajustements de juste valeur (gains) de 8,9 millions de dollars, partiellement compensés par les charges financières et les frais généraux et administratifs. Le BEN 1) a augmenté de 2,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 129,4 millions de dollars, principalement grâce au BEN 1) généré par les nouveaux immeubles industriels productifs de revenus acquis et à la croissance du BEN 1) des immeubles comparables, malgré la vente de 19 immeubles commerciaux, de bureaux et industriels existants en 2025.

a augmenté de 2,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 129,4 millions de dollars, principalement grâce au BEN généré par les nouveaux immeubles industriels productifs de revenus acquis et à la croissance du BEN des immeubles comparables, malgré la vente de 19 immeubles commerciaux, de bureaux et industriels existants en 2025. Conclusion de contrats de location pour une superficie totale de 1 218 516 pieds carrés, avec une augmentation moyenne de 60 % par rapport aux loyers arrivant à échéance et aux loyers en vigueur.

Le bénéfice d'exploitation net 1) des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,6 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 109,1 millions de dollars.

des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,6 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 109,1 millions de dollars. Les FPE normalisés 1) par part a augmenté de 0,020 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,742 $, et les FPEA normalisés 1) par part a augmenté de 0,017 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,611 $.

par part a augmenté de 0,020 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,742 $, et les FPEA normalisés par part a augmenté de 0,017 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,611 $. Les capitaux propres des détenteurs de parts ont augmenté de 21,6 millions de dollars pour atteindre 1,1 milliard de dollars, soit 15,10 dollars par part et la valeur d’actif net par part1) de 13,22 dollars a augmenté de 0,03 dollar, soit 0,2 %, par rapport au 31décembre 2024.



1) Mesure financière non conforme aux IFRS. Consultez les mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails.

Événement ultérieur

Le 20 février 2026, le FPI a conclu la vente d'un immeuble situé au 41 Royal Vista Drive, à Calgary, en Alberta, pour un produit brut de 8,5 millions de dollars.

Sommaire des résultats (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

31 décembre

Exercice clos le

31 décembre 2025

2024

2025

2024

$ $ $ $ RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats d'exploitation Produits des immeubles de placement 44 878 44 664 174 949 175 700 Bénéfice d’exploitation net (BEN)1) 32 998 32 146 129 435 125 868 Bénéfice net (perte) et résultat global 30 573 49 677 59 548 90 882 BAIIA ajusté (DDA)1) 120 224 117 763 120 224 117 763 Fonds provenant de l’exploitation (FPE)1) 18 113 16 464 70 622 65 009 FPE normalisés1), 2) 18 083 18 032 70 945 67 760 Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA)1) 14 724 13 589 58 558 53 743 FPEA normalisés1), 2) 14 694 14 396 58 385 55 729 Distributions déclarées3) 15 151 15 065 60 452 60 038 BEN des immeubles comparables1) 30 352 29 689 111 089 108 955 BEN des immeubles industriels comparables1) 29 953 29 145 109 141 106 359 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) De base4) 97 022 94 159 95 608 93 797 Dilué4) 97 280 94 322 95 866 93 960 Montants par part : Distribution par part, de base3), 4) 0,160 0,160 0,640 0,640 Distribution par part, dilué3), 4) 0,160 0,160 0,640 0,640 FPE normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,186 0,192 0,742 0,722 FPE normalisés par part, dilué1), 2), 4) 0,186 0,191 0,740 0,721 FPEA normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,151 0,153 0,611 0,594 FPEA normalisés par part, dilué1), 2), 4) 0,151 0,153 0,609 0,593 Ratio de distribution des FPEA1), 3) 102,9 % 110,9 % 103,2 % 111,7 % Ratio de distribution des FPEA normalisés, de base1),2),3) 103,1 % 104,6 % 103,5 % 107,7 % Ratio de distribution des FPEA normalisés, dilué1), 2), 3) 103,4 % 104,6 % 103,8 % 107,9 % Croissance du BEN des immeubles comparables1) 2,2 % 4,4 % 2,0 % 3,6 % Croissance du BEN des immeubles industriels comparables1) 2,8 % 5,1 % 2,6 % 4,7 %





1) Mesure financière non conforme aux IFRS. Voir Mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails. 2) Jusqu'au premier trimestre 2024, les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprenaient des ajustements pour les montants dus au vendeur de l’immeuble du FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Au cours du deuxième trimestre 2024, ces conditions ont été remplies et le vendeur a réglé tous les montants en souffrance. 3) Compte tenu des distributions payables aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B qui sont comptabilisées comme des charges financières dans les états financiers consolidés intérimaires résumés. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.





Au 31 décembre 2025 et au 31 décembre 2024 2025 2024 $ $ INFORMATIONS SUR LE PORTEFEUILLE Total du portefeuille Nombre d'immeubles de placement2) 89 106 Nombre d'immeubles en cours de développement - 2 Immeubles de placement juste valeur (excluant les actifs détenus en vue de la vente) 2 506 423 2 485 174 Superficie locative brute (« SLB ») (en millions de pieds carrés) (selon la participation du FPI) 12,4 12,5 Taux d'occupation industrielle - en place et engagée (fin d’année)3) 96 % 96 % Durée moyenne pondérée des contrats de location (années) 6,9 6,8 Durée moyenne pondérée des contrats de location industriels (années) 6,9 7,0 Estimation de l'écart entre les loyers du marché et les loyers en place du portefeuille industriel 18,7 % 25,3 % INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT ET LE CAPITAL Financement Endettement net1) 1 307 119 1 279 538 Ratio d'endettement net1) 49,3 % 49,1 % Dette nette par rapport à BAIIA ajusté1) 10,9 10,9 Dette nette ajustée par rapport à BAIIA ajusté1) 10,5 10,2 Ratio de couverture des intérêts (fois) 1,70 1,62 Ratio d'endettement garanti 22,4 % 27,4 % Immeubles de placement non grevés en pourcentage des immeubles de placement 49,7 % 39,5 % Total des actifs 2 650 360 2 604 460 Trésorerie. 6 111 11 532 Capital Total des capitaux propres (selon les états financiers consolidés condensés) 1 083 289 1 061 724 Total des capitaux propres (y compris les parts de société en commandite de catégorie B) 1 282 925 1 241 747 Nombre total de parts (en milliers)4) 97 022 94 159 Valeur d'actif net par part1) 13,22 13,19





1) Mesure financière non conforme aux IFRS. Voir Mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails. 2) Comprend 4 immeubles (17 immeubles au 31 décembre 2024) classés comme actifs détenus en vue de la vente et un immeuble détenu en vue de développement dans lequel le FPI détient une participation de 80%. 3) Comprend les baux engagés pour une occupation future. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.

Bénéfice net

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 s'est élevé à 30,6 millions de dollars, soit une baisse de 19,1 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison d'une diminution des ajustements de la juste valeur des parts de catégorie B de la société en commandite de 31,0 millions de dollars et d'une perte sur les placements comptabilisés à la valeur de consolidation de 4,2 millions de dollars, partiellement compensées par une augmentation des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement de 10,6 millions de dollars et une augmentation des ajustements de la juste valeur des instruments financiers dérivés de 3,9 millions de dollars.

Le bénéfice net pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'est élevé à 59,5 millions de dollars, soit une baisse de 31,3 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement de 35,8 millions de dollars, une diminution des ajustements de juste valeur des parts de catégorie B de la société en commandite de 15,4 millions de dollars et une perte sur les placements comptabilisés à la valeur de consolidation de 4,2 millions de dollars, qui ont été partiellement compensés par une augmentation des ajustements de juste valeur des instruments financiers dérivés de 17,0 millions de dollars, une hausse du BEN de 3,6 millions de dollars et une baisse des charges financières de 2,2 millions de dollars.

Bénéfice d’exploitation net

Le bénéfice d'exploitation net pour les trois mois clos le 31 décembre 2025 s'est élevé à 33,0 millions de dollars, soit une hausse de 0,9 million de dollars par rapport à l'année précédente, principalement due à une augmentation de 0,7 million de dollars du BEN des immeubles comparables, à la hausse des ajustements de loyers linéaires de 0,5 million de dollars et à une augmentation de 1,5 million de dollars liée à l'achèvement de développements, d'expansions et d'acquisitions, partiellement compensée par une baisse de 1,4 million de dollars résultant des cessions réalisées depuis le quatrième trimestre 2024 et une baisse de 0,4 million de dollars liée à l'amortissement des incitations aux locataires et des coûts de location.

Le bénéfice d'exploitation net pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'est élevé à 129,4 millions de dollars, soit une hausse de 3,6 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement attribuable à une augmentation de 3,7 millions de dollars liée aux développements et agrandissements achevés, à 2,1 millions de dollars provenant de la résiliation de baux et des améliorations apportées aux immobilisations remboursées par les locataires, à 2,0 millions de dollars provenant des acquisitions de immeubles industriels générateurs de revenus réalisées après le quatrième trimestre de 2024, une augmentation de 2,1 millions de dollars du BEN des immeubles comparables et 0,8 million de dollars liés à des ajustements de loyers linéaires, partiellement compensés par une baisse du NOI de 6,9 millions de dollars liée aux cessions réalisées depuis le quatrième trimestre 2024 et de 0,2 million de dollars liée à l'amortissement des incitations aux locataires et des coûts de location.

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement

Le gain de juste valeur sur les immeubles de placement pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 s'est élevé à 18,7 millions de dollars. Le FPI a fait appel à des évaluateurs externes pour évaluer des immeubles d'une valeur totale de 94,7 millions de dollars au cours du trimestre. Dans l'ensemble, le gain de juste valeur enregistré pour le portefeuille du FPI comprend principalement une augmentation de 23,2 millions de dollars liée aux immeubles nouvellement acquis, conformément aux rapports d'évaluation, et une augmentation de 7,0 millions de dollars liée à la hausse du BEN stabilisé, partiellement compensée par une diminution de 11,5 millions de dollars résultant de l'augmentation des taux de capitalisation.

Le gain à la juste valeur des immeubles de placement pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'est élevé à 12,1 millions de dollars. Le FPI a fait appel à des évaluateurs externes pour évaluer des immeubles d'une valeur totale de 390,2 millions de dollars au cours de l'exercice. Dans l'ensemble, le gain de juste valeur comptabilisé pour le portefeuille du FPI comprend principalement un gain de 23,2 millions de dollars lié aux immeubles nouvellement acquis, conformément aux rapports d'évaluation, et un gain de 5,7 millions de dollars lié aux immeubles détenus à des fins de développement, basé sur l'avancement des travaux par rapport à la valeur à l'achèvement, partiellement compensé par une diminution de 14 millions de dollars résultant des variations du BEN stabilisé, aux taux de capitalisation et à d'autres ajustements, ainsi qu'une diminution de 2,8 millions de dollars liée aux ajustements du prix de vente des immeubles de placement avant leur cession.

Perspectives

Le FPI se concentre sur l'obtention d'un rendement total pour les porteurs de parts grâce à une croissance rentable à long terme et à la poursuite de sa stratégie en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada.

Au début de l'année 2025, le FPI a été touché par le dépôt d'une demande en vertu de la LACC par deux locataires. Le FPI a reloué les espaces disponibles et mis en vente ou en location les bâtiments restants. L'activité de location a été positive en 2025, comme en témoigne la croissance de 2,6 % du BEN industriel des immeubles comparables pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, ce qui correspond à l'objectif du FPI d'environ 3 % pour l'année.

Dans l'ensemble, le FPI prévoit une croissance du bénéfice d'exploitation net des immeubles comparables1) de son portefeuille industriel d'un chiffre pour l'ensemble de l'année 2026. Cette baisse est principalement attribuable à des changements dans le calendrier prévu pour la location des espaces vacants. La croissance prévue du bénéfice d'exploitation net des immeubles comparables est principalement attribuable à la location des espaces vacants et à la mise sur le marché d'espaces à des loyers supérieurs aux loyers arrivant à échéance, ce qui permet de continuer à bénéficier des écarts positifs entre les loyers du marché et les loyers en vigueur du FPI.

En 2026, le FPI prévoit bénéficier des éléments suivants :

Le projet d'agrandissement de 325 000 pieds carrés à St. Thomas, en Ontario, pour un locataire existant, qui a été achevé au troisième trimestre 2025 et qui devrait générer un BEN stabilisé 1) annuel de 4,9 millions de dollars, soit un rendement contractuel initial de 9,0 % sur le coût total de développement de 55,1 millions de dollars ;

annuel de 4,9 millions de dollars, soit un rendement contractuel initial de 9,0 % sur le coût total de développement de 55,1 millions de dollars ; Le bâtiment industriel à petites baies de 115 000 pieds carrés qui a été construit au troisième trimestre 2025 à côté d'un bâtiment existant appartenant à la FPI à Calgary, en Alberta, et qui devrait générer un BEN stabilisé annuel 1) de 1,7 million de dollars, soit un rendement initial de 11,0 % sur le coût total de développement de 14,8 millions de dollars, et

de 1,7 million de dollars, soit un rendement initial de 11,0 % sur le coût total de développement de 14,8 millions de dollars, et L'acquisition, en novembre 2025, de deux immeubles industriels à Montréal et à Longueuil, au Québec, d'une superficie totale de 282 721 pieds carrés, qui devraient générer un revenu net d'exploitation stabilisé annuel1) de 2,6 millions de dollars, soit un rendement initial de 6,6 % sur le prix d'achat de 40,1 millions de dollars.





Les ratios de distribution des FPEA normalisés (dilués) pour les trois et l’exercice clos le 31 décembre 2025 sont respectivement de 103,4 % et 103,8 %. Le FPI estime que les distributions actuelles sont viables prévoit que le ratio de distribution FPEA normalisés sera en moyenne inférieur à 100 % pour l'ensemble de l'exercice 2026.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 10h00 heure normale de l'Est le vendredi 6 mars 2026 pour passer en revue les résultats financiers et d’exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 1-647-846-8414 (région de Toronto) ou le 1-833-752-3601 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l’appel, et demander à joindre la conférence téléphonique du FPI Industriel Nexus (ou « Nexus Industrial REIT conference call » en anglais).



Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 6 avril 2026. Pour accéder à l’enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 1-412-317-0088 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 3349857 comme code d’accès.

Distributions de mars et avril

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 avril 2026 aux porteurs de parts inscrits au 31 mars 2026.

Le FPI versera également une distribution en espèces d'un montant de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 mai 2026 aux porteurs de parts inscrits au 30 avril 2026.

À propos du FPI industriel Nexus

Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance qui vise à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés dans les marchés primaires et secondaires du Canada, ainsi qu'à la possession et à la gestion de son portefeuille d'immeubles. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 89 immeubles (y compris un immeuble destiné à l'aménagement dans lequel le FPI détient une participation de 80 %) d'une superficie locative brute d'environ 12,4 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 97 073 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 71 803 000 parts du FPI et environ 25 270 000 parts de société en commandite de catégorie B de filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Mesures financières non conforme aux IFRS

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse constituent un résumé sélectif des résultats. Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés du Fonds ainsi que les notes complémentaires pour les trois et les neuf mois clos les 31 décembre 2025 (les « états financiers »). Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables IFRS publiées par l'IASB, toutefois, les tableaux ci-dessus et d'autres parties du présent communiqué de presse contiennent des mesures financières non conformes aux IFRS ou des ratios non conformes aux IFRS qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (« GAAP » en anglais) conformément aux IFRS et qui ne doivent pas être interprétés comme une alternative au bénéfice net ou à d'autres mesures de la performance financière calculées conformément aux IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Une définition de chaque mesure financière ou ratio non conforme aux IFRS utilisé dans le présent document et une explication des raisons pour lesquelles la direction estime que la mesure est utile aux investisseurs sont intégrées par renvoi et peuvent être consultées à la page 1 du rapport de gestion du FPI pour les trois et neuf mois clos le 31 décembre 2025, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web du FPI sous la rubrique Relations avec les investisseurs. Voir l'annexe A du présent communiqué de presse pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec les principales mesures financières présentées dans les états financiers.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives qui reflètent les attentes et les projections actuelles du FPI concernant ses résultats futurs, notamment les déclarations figurant sous la rubrique « Perspectives » et celles concernant les attentes du FPI en matière de croissance du bénéfice d'exploitation net, des avantages découlant des développements et de la durabilité de ses distributions. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou qui indiquent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient susceptibles » ou « seront » pris, se produiront ou seront atteints. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les résultats et développements réels sont susceptibles de différer, et peuvent différer de manière significative, de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Ces déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que des événements et développements ultérieurs pourraient modifier son point de vue, il décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi applicable l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant le point de vue du FPI à une date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs identifiés ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'influer sur le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 647 823-1381.





ANNEXE A – MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos

le 31décembre, Exercice clos

le 31 décembre, 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation FPE7) $ $ $ $ $ $ Bénéfice net 30 573 49 677 (19 104 ) 59 548 90 822 (31 334 ) Ajustements: Perte sur cession d’immeubles de placement 414 922 (508 ) 697 1 455 (758 ) Ajustements de juste valeur (20 331 ) (37 115 ) 16 784 (8 897 ) (43 378 ) 34 481 Ajustements relatifs à la coentreprise mise en équivalence1) 2 858 (1 412 ) 4 270 2 901 (1 117 ) 4 018 Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 3 696 3 746 (50 ) 14 850 15 278 (428 ) Amortissement des incitatifs aux locataires et coûts de location 769 376 393 1 770 1 478 292 Paiements des obligations locatives (26 ) (19 ) (7 ) (102 ) (64 ) (38 ) Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation 31 31 - 121 121 - Effet net des variations non réalisées sur la dette en USD et les couvertures économiques respectives en USD 129 258 (129 ) (266 ) 354 (620 ) Fonds provenant de l’exploitation (FPE)7) 18 113 16 464 1 649 70 622 65 009 5 613 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 97 022 94 159 2 863 95 608 93 797 1 811 FPE par part, de base7) 0,187 0,175 0,012 0,739 0,693 0,046 FPE 18 113 16 464 1 649 70 622 65 009 5 613 Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) - - - - 628 (628 ) Ajout : Coûts de transition du personnel non récurrents - - - 107 344 (237 ) Ajout : Ajustements non récurrents liés à la cession d'actifs5) 113 1 065 (952 ) 669 1 192 (523 ) Moins : Autres ajustements non récurrents6) (143 ) 503 (646 ) (453 ) 587 (1 040 ) FPE normalisés7) 18 083 18 032 51 70 945 67 760 3 185 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 97 022 94 159 2 863 95 608 93 797 1 811 FPE normalisés par part, de base7) 0,186 0,192 (0,006 ) 0,742 0,722 0,020 (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

31 décembre, Exercice clos

le 31 décembre 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation FPEA $ $ $ $ $ $ FPE 18 113 16 464 1 649 70 622 65 009 5 613 Ajustements : Ajustements linéaires des loyers et du bail foncier (1 789 ) (1 275 ) (514 ) (5 664 ) (4 886 ) (798 ) Réserve en capital3) (1 600 ) (1 600 ) - (6 400 ) (6 400 ) - Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) 14 724 13 589 1 135 58 558 53 743 4 815 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 97 022 94 159 2 863 95 608 93 797 1 811 FPEA par part, de base7) 0,152 0,144 0,008 0,612 0,573 0,039 Distributions déclarées 15 151 15 065 86 60 452 60 038 414 Ratio de distribution des FPEA7) 102,9 % 110,9 % (8.0 )% 103,2 % 111,7 % (8.5 )%





FPEA7) 14 724 13 589 1 135 58 558 53 743 4 815 Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) - - - - 628 (628 ) Ajout : Coûts de transition du personnel non récurrents - - - 107 344 (237 ) Ajout Ajustements non récurrents liés à la cession d'actifs5) 113 304 (191 ) 173 427 (254 ) Ajout : Autres éléments hors trésorerie6) (143 ) 503 (646 ) (453 ) 587 (1 040 ) FPEA normalisés7) 14 694 14 396 298 58 385 55 729 2 656 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 97 022 94 159 2 863 95 608 93 797 1 811 FPEA normalisés par part, de base7) 0,151 0,153 (0,002 ) 0,611 0,594 0,017 Distributions déclarées 15 151 15 065 86 60 452 60 038 414 Ratio de distribution des FPEA normalisés7) 103,1 % 104,6 % (1.5 )% 103,5 % 107,7 % (4,2 %)





1) L'ajustement pour la coentreprise comptabilisée à la valeur de consolidation se rapporte à un ajustement de la juste valeur des swaps en place dans la coentreprise visant à convertir les taux d'acceptation bancaires à taux variable en taux fixe et à un ajustement de la juste valeur de l'immeuble de placement de la coentreprise. 2) Jusqu'au premier trimestre de 2024, les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprenaient des ajustements pour les montants des obligations de loyer du vendeur dus par le vendeur de l'immeuble du FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Au cours du deuxième trimestre de 2024, ces conditions ont été remplies et le vendeur a réglé tous les montants en souffrance. 3) La réserve de capital comprend les dépenses en immobilisations pour l'entretien, les incitatifs aux locataires et les frais de location. Les montants des réserves sont établis en fonction des rapports sur l'état des immeubles, des évaluations et des estimations internes du renouvellement des baux, des incitatifs aux locataires et des frais de location. Le FPI estime qu'une réserve est plus appropriée compte tenu de la nature fluctuante de ces dépenses en immobilisations. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B. 5) Ces ajustements correspondent à des amortissements exceptionnels dans le bilan, à des frais de remboursement anticipé d'hypothèques et à d'autres coûts liés aux cessions effectuées au cours de la période. 6) Cet ajustement correspond principalement à des pertes (gains) de change non-réalisés sur des transactions liées à des contreparties d'achat différées. Veuillez noter que les périodes comparatives pour 2024 ont été mises à jour afin de se conformer à la présentation de la période actuelle. 7) Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir Mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails.





(en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos

le 31 décembre, Exercice clos

le 31 décembre, BEN des immeubles comparables

2025 2024 Variation 2025 2024 Variation $ $ $ $ $ $ Produits des immeubles de placement 44 878 44 664 214 174 949 175 700 (751 ) Charges des immeubles de placement (11 880 ) (12 518 ) 638 (45 514 ) (49 832 ) 4 318 BEN1) 32 998 32 146 852 129 435 125 868 3 567 Ajout/(Moins): Amortissement des incitatifs à la location et des coûts de location 762 382 380 1 738 1 496 242 Ajustements linéaires des loyers (1 784 ) (1 274 ) (510 ) (5 656 ) (4 856 ) (800 ) Développement et expansion (1 186 ) - (1 186 ) (5 761 ) (2 062 ) (3 699 ) Acquisitions (304 ) - (304 ) (5 675 ) (3 725 ) (1 950 ) Cessions (134 ) (1 504 ) 1 370 (707 ) (7 558 ) 6 851 Frais de résiliation et améliorations apportées au capital remboursées par le locataire - (61 ) 61 (2 285 ) (208 ) (2 077 ) BEN des immeubles comparables1) 30 352 29 689 663 111 089 108 955 2 134 BEN des immeubles industriels comparables1) 29 953 29 145 808 109 141 106 359 2 782





1) Mesure financière non conforme aux IFRS. Voir Mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails.





(en milliers de dollars canadiens) Exercice clos

le 31 décembre

2025 2024 Variation BAIIA ajusté $ $ $ Bénéfice net 59 548 90 882 (31 334 ) Ajout/(Moins): Charges d'intérêt nettes 53 133 54 865 (1 732 ) Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 14 850 15 278 (428 ) Ajustements à la juste valeur1) (5 996 ) (44 495 ) 38 499 Charges d'amortissement1), 2) (3 858 ) (3 368 ) (490 ) Perte sur la cession d'immeubles de placement 697 1 455 (758 ) Perte (gain) de devises étrangères non réalisées (735 ) 923 (1 658 ) Revenus des biens immobiliers en développement 2 451 1 698 753 Frais de transition du personnel non récurrents 107 344 (237 ) Coûts non récurrents liés à la cession d'actifs 27 181 (154 ) BAIIA ajusté3) 120 224 117 763 2 461





1) Comprend les ajustements relatifs aux investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. 2) Comprend l'amortissement des loyers linéaires, des améliorations locatives et des commissions de location.





(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 31 décembre 2025 2024 Valeur d’actif net par part1) $ $ Total des actifs 2 650 360 2 604 460 Moins : Total du passif (1 567 071 ) (1 542 736 ) Total des capitaux propres des détenteurs de parts 1 083 289 1 061 724 Ajout : Parts de société en commandite de catégorie B 199 636 180 023 Valeur d’actif net par part1) 1 282 925 1 241 747 Unités en circulation (en milliers) – de base : Parts de FPI 71 752 70 749 Parts de société en commandite de catégorie B 25 270 23 410 97 022 94 159 Valeur d’actif net par part1) 13,22 13,19





(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 31 décembre 2025 2024 Ratio d’endettement total1) $ $ Courants et non-courants : Emprunts hypothécaires 563 231 590 292 Facilités de crédit 731 019 649 836 Passifs de location 10 613 10 715 Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente 8 367 40 227 Endettement total1) 1 313 230 1 291 070 Moins : Liquidités non restreintes (6 111 ) (11 532 ) Dette nette 1 307 119 1 279 538 Total des actifs 2 650 360 2 604 460 Ratio d’endettement total1) 49,3 % 49,1 %





1) Mesure financière non conforme aux IFRS. Voir Mesures financières non conformes aux IFRS pour plus de détails.





(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 31 décembre 2025 2024 Dette nette ajustée $ $ Courants et non-courants : Emprunts hypothécaires 563 231 590 292 Facilités de crédit 731 019 649 836 Passifs de location 10 613 10 715 Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente 8 367 40 227 Endettement total1) 1 313 230 1 291 070 Moins : Liquidités non restreintes (6 111 ) (11 532 ) Moins : Acquisitions de biens immeubles en cours de développement (44 943 ) (79 811 ) Dette nette ajustée1) 1 262 176 1 199 727



