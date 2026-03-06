Consolidated Lithium Metals annonce une mise à jour du financement par placement privé

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

TORONTO, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consolidated Lithium Metals Inc. (TSXV : CLM | FRA : Z36 | OTCQB : JORFF) (« CLM » ou la « Société ») annonce aujourd’hui qu’à la suite de son communiqué de presse du 26 février 2026, la Société modifie les conditions de son placement privé sans intermédiaire précédemment annoncé visant l’émission de titres de la Société (le « placement »). Le placement, en sa version modifiée, permettra à la Société de recueillir un produit brut total pouvant atteindre 18 070 000 $, selon une combinaison de ce qui suit :

jusqu’à 31 250 000 unités de la Société qui seront émises aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté (au sens des présentes) et d’autres dispenses disponibles en vertu des exigences de prospectus canadiennes, comme il est décrit plus en détail aux présentes (chacune, une « unité visée par la dispense ») au prix de 0,08 $ l’unité visée par la dispense, pour un produit brut maximal de 2 500 000 $. Chaque unité visée par la dispense sera composée d’une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon entier constituant un « bon de souscription »); jusqu’à 62 500 000 actions accréditives pour minéraux critiques de la Société (chacune, une « action accréditive pour minéraux critiques ») au prix de 0,096 $ l’action accréditive pour minéraux critiques, pour un produit brut maximal de 6 000 000 $. Chaque action accréditive pour minéraux critiques sera composée d’une action ordinaire qui constituera une « action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »); jusqu’à 79 750 000 unités accréditives de la Société émises dans le cadre d’un mécanisme de bienfaisance (chacune, une « unité accréditive de bienfaisance » et, collectivement avec les unités visées par la dispense et les actions accréditives pour minéraux critiques, les « titres offerts ») au prix de 0,12 $ l’unité accréditive de bienfaisance et seront émises aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté et d’autres dispenses applicables des exigences de prospectus prévues par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, comme il est décrit plus en détail aux présentes, pour un produit brut maximal de 9 570 000 $. Chaque unité accréditive de bienfaisance sera composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription, lesquels constitueront chacun une « action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt





Chaque bon de souscription conférera à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire au prix d’exercice de 0,12 $ pendant une période de 36 mois suivant la date de clôture du placement. Les bons de souscription vendus aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté ne pourront être exercés qu’à compter du 60e jour suivant la date de clôture du placement.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 17 mars 2026 ou à toute autre date dont la Société pourraient convenir.

Conformément aux modalités modifiées du placement, la Société a déposé un document d’offre modifié et mis à jour concernant les titres du placement qui seront émis aux termes de la dispense de financement des émetteurs inscrits, lequel est accessible sous le profil de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l’adresse www.consolidatedlithium.com . Les investisseurs potentiels sont invités à lire ce document d’offre avant de prendre une décision d’investissement.

Les unités visées par la dispense et les unités accréditives de bienfaisance seront offertes aux souscripteurs dans toutes les provinces du Canada aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « dispense pour financement de l’émetteur coté »), prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), ainsi que de la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté. Les unités visées par la dispense, les actions accréditives pour minéraux critiques et les unités accréditives de bienfaisance seront également offertes aux souscripteurs dans toutes les provinces du Canada aux termes d’autres dispenses des exigences de prospectus, notamment celles prévues par le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus. La Société s’assurera que le nombre total d’unités visées par la dispense et d’unités accréditives de bienfaisance émises en vertu de la dispense pour financement de l’émetteur coté, ainsi que toutes les émissions d’actions ordinaires et de bons de souscription émis en vertu de la dispense pour financement de l’émetteur coté au cours des 12 mois précédents, ne dépasseront pas 50 % de ses titres de capitaux propres inscrits en circulation à la date immédiatement antérieure à la première émission de titres de la Société en vertu de cette dispense de prospectus au cours des 12 mois précédents.

La Société a l’intention d’utiliser le produit brut du placement pour financer les frais d’exploration et les dépenses d’extraction liées aux minéraux critiques dans le cadre du projet de terres rares Kwyjibo (le « projet »), comme il est précisé dans le communiqué de presse de la Société daté du 18 novembre 2025, ainsi que les dépenses liées à ses propriétés de lithium, et pour financer son fonds de roulement et ses frais généraux. La Société utilisera un montant égal au produit brut qu’elle recevra de la vente des actions accréditives pour minéraux critiques et des unités accréditives de bienfaisance, conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt, pour engager des « frais d’exploration au Canada » qui sont des « dépenses déterminées pour minéraux critiques », au sens donné à ces termes dans la Loi de l’impôt (les « dépenses admissibles »), relativement au projet et à ses propriétés de lithium au Québec, au Canada, au plus tard le 31 décembre 2027, et pour renoncer à l’ensemble des dépenses admissibles en faveur des souscripteurs des actions accréditives pour minéraux critiques et des unités accréditives de bienfaisance avec prise d’effet le 31 décembre 2026. Dans l’éventualité où la Société ne serait pas en mesure de renoncer à 100 % des dépenses admissibles ou de les engager, la Société indemnisera chaque souscripteur d’actions accréditives pour minéraux critiques et/ou d’unités accréditives de bienfaisance, selon le cas, à l’égard de tout impôt supplémentaire payable par ce souscripteur par suite du défaut de la Société de renoncer aux dépenses admissibles conformément aux modalités convenues.

Placement aux États-Unis et absence d’enregistrement aux États-Unis

La Société pourra également offrir les titres offerts aux termes de dispenses de l’obligation de prospectus prévues par la Règle 72-503 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario intitulée Distributions Outside of Canada pour des placements effectués aux États-Unis aux termes des dispenses applicables de l’obligation d’enregistrement prévue par la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ainsi que dans certains autres territoires situés à l’extérieur du Canada et des États-Unis, pourvu qu’aucune obligation de dépôt de prospectus ou obligation comparable, aucune exigence d’information continue ni aucune approbation réglementaire ou gouvernementale requise ne découle de tels placements dans ces autres territoires.

Les titres décrits aux présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis, ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes, en l’absence d’un enregistrement ou d’une dispense applicable de l’obligation d’enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente des titres ne sera effectuée dans un État des États-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Consolidated Lithium Metals

CLM est une petite société d’exploration minière canadienne dont les actions sont négociées sous le symbole « CLM » à la Bourse de croissance TSX, sous le symbole « Z36 » à la Bourse de Francfort et sous le symbole « JORFF » sur le marché OTCQB® Venture. La Société concentre ses activités sur l’exploration et la mise en valeur de gisements de minéraux critiques situés dans des territoires stables. La Société s’engage à soutenir la transition énergétique par le développement responsable des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques.

Des renseignements supplémentaires sur CLM sont disponibles sur son site Web à l’adresse www.consolidatedlithium.com et sous son profil sur SEDAR+ à l’adressewww.sedarplus.ca.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Rene Bharti

Vice-président, Développement corporatif

Courriel : info@consolidatedlithium.com

Téléphone : 647 965-2173

Site Web : www.consolidatedlithium.com

Conseillers : Wildeboer Dellelce LLP agit à titre de conseillers juridiques de CLM dans le cadre du placement. CLM a retenu les services d’Integrity Capital Group Inc., BT Global Growth Inc., d’Independent Trading Group (ITG), Inc. et de Kernaghan & Partners Ltd. afin d’appuyer ses démarches. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jeremy Rogers à l’adresse jrogers@integritycapitalgrp.com ou au 647 998-4212.

