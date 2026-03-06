「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮首次於香港舉辦





HONG KONG, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今年三月，享負盛名的「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮將於香港首次舉辦，勢必掀起一片美食熱潮。於2026年3月25日（星期三）頒獎禮舉行前夕，全城將化身為活力四射的美饌舞台，激發匯聚亞洲及環球頂尖廚藝人才的非凡盛宴，攜手呈獻香港獨有的尊尚菜單、只此一次的名廚聯乘及其他精彩美食體驗。

作為全球其中一個最具活力及影響力的美食之都，香港將透過一系列50 Best Signature Sessions，以及各式各樣的主廚合作和跨文化餐飲體驗，充分展現其獨特魅力。

為期一週的必嚐美饌體驗：11場難忘的 50 Best Signature Sessions

由3月20日至26日期間，官方50 Best Signature Sessions將匯聚全球餐飲界先鋒，於香港多間知名餐廳呈獻11場獨家合作企劃。

每場精心打造的企劃將呈獻非同凡響的期間限定菜單，巧妙融合不同風格的烹調理念與技藝，交織出令人一試難忘的饗宴。這些獨家餐飲體驗為賓客帶來不可多得的良機，在亞洲其中一個最具活力的美食之都內，近距離見證來自不同城市傑出廚藝人才激發出的創意火花。

合作企劃亮點包括（完整詳情請參閱附錄一）：

Feuille （香港，第 93 位, 亞洲50最佳餐廳2025） × 蘭齋（北京，第 50 位）： 一場以現代植物性餐飲創意和菜單靈感源自大自然的精緻合作。（3月20日）

（香港，第 位, 亞洲50最佳餐廳2025） 蘭齋（北京，第 位）： 一場以現代植物性餐飲創意和菜單靈感源自大自然的精緻合作。（3月20日） Whey （香港） × Seroja （新加坡，第 40 位） × August （雅加達，第 49 位） × 瓊榮記海鮮（新加坡） × JL Studio （台中，第 35 位）：聚焦獅城風味的星馬美食匯演。（3月21日）

（香港） （新加坡，第 位） （雅加達，第 位） 瓊榮記海鮮（新加坡） （台中，第 位）：聚焦獅城風味的星馬美食匯演。（3月21日） 永（香港，第 3 位） × Onjium （首爾，第 10 位）：中華與韓國烹飪傳統的交匯。（3月21日）

位） （首爾，第 位）：中華與韓國烹飪傳統的交匯。（3月21日） Louise （香港） × Odette （新加坡，第 7 位） × Villa Aida （和歌山）：以東亞視角詮釋的歐陸精緻美饌。（3月22至23日）

（香港） （新加坡，第 位） （和歌山）：以東亞視角詮釋的歐陸精緻美饌。（3月22至23日） Hansik Goo （香港） × Mingles （首爾，第 5 位） × Bium （首爾） × Onjium （首爾，第 10 位） × 7th Door （首爾，第 23 位） × Solbam （首爾，第 55 位）：當代精緻韓食融合高超發酵工藝。（3月22日）

（香港） （首爾，第 位） （首爾） （首爾，第 位） （首爾，第 位） （首爾，第 位）：當代精緻韓食融合高超發酵工藝。（3月22日） Estro （香港，第 32 位） × Baan Tepa （曼谷，第 44 位） × Born （新加坡，第 54 位） × Labyrinth （新加坡，第 37 位） × Eatanic Garden （首爾，第 25 位） × Crony （東京，第 30 位） × Gaggan at Louis Vuitton （曼谷，第 31 位）：一場由泰國、新加坡、日本及韓國頂尖主廚領銜的十四手聯乘晚宴。（3月22日）

（香港，第 位） （曼谷，第 位） （新加坡，第 位） （新加坡，第 位） （首爾，第 位） （東京，第 位） （曼谷，第 位）：一場由泰國、新加坡、日本及韓國頂尖主廚領銜的十四手聯乘晚宴。（3月22日） Roganic （香港） × Naar （卡索利，第 66 位）：一場跨文化、以農產品為導向的聯乘。（3月22至23日）

（香港） （卡索利，第 位）：一場跨文化、以農產品為導向的聯乘。（3月22至23日） Neighborhood （香港，第 21 位） × Last Spring （濟州島）：以時令食材與創意烹調手法為核心的午宴。（3月23日）

（香港，第 位） （濟州島）：以時令食材與創意烹調手法為核心的午宴。（3月23日） Ando （香港，第 41 位） × Logy （台北，第 26 位） × Florilège （東京，第 17 位） × Ta Vie （香港） × Le Du （曼谷，第 20 位）：展現精準、大膽與創新精神的亞洲頂尖陣容合作。（3月23日）

（香港，第 位） （台北，第 位） （東京，第 位） （香港） （曼谷，第 位）：展現精準、大膽與創新精神的亞洲頂尖陣容合作。（3月23日） Caprice （香港，第 18 位） × Masque （孟買，第 19 位） × A （台北） × Gaggan at Louis Vuitton （曼谷，第 31 位）：一場的跨文化的精緻餐飲體驗。（3月23日）

（香港，第 位） （孟買，第 位） （台北） （曼谷，第 位）：一場的跨文化的精緻餐飲體驗。（3月23日） The Chinese Library（香港）× Ensue（深圳，第85位）：為現代餐桌重新演繹的華南烹飪傳統。（3月26日）





50 Best Signature Sessions以外的全城餐飲體驗

除官方活動外，香港各地亦將舉辦一連串額外名廚聯乘體驗，將美饌熱潮延伸至全城不同角落。這些僅此一回的活動聚焦跨文化創意，讓旅客更深入了解香港多元餐飲風貌的底蘊。



不容錯過的焦點活動包括（完整詳情請參閱附錄二）：

香港甬府（香港） × 上海甬府（上海） × 菁禧薈（上海） × 譽瓏軒（澳門）： 一連兩晚的中國地方菜系慶典，涵蓋寧波、潮汕以至現代粵菜。（3月23至24日）

上海甬府（上海） 菁禧薈（上海） 譽瓏軒（澳門）： 一連兩晚的中國地方菜系慶典，涵蓋寧波、潮汕以至現代粵菜。（3月23至24日） Leela （香港） × Au Jardin （檳城） × 瓊榮記海鮮（新加坡） × 九龍飯館（香港）：融合印度、廣東、馬來西亞及新加坡煮炒傳統的活力午宴。（3月22日）

（香港） （檳城） 瓊榮記海鮮（新加坡） 九龍飯館（香港）：融合印度、廣東、馬來西亞及新加坡煮炒傳統的活力午宴。（3月22日） Leela （香港） × Sōma （曼谷）：連續兩個晚上，透過八道香氣四溢的菜式，全面展現香料與風味的魔力。（3月23至24日）

（香港） （曼谷）：連續兩個晚上，透過八道香氣四溢的菜式，全面展現香料與風味的魔力。（3月23至24日） Plaisance by Mauro Colagreco（香港）× Côte by Mauro Colagreco（曼谷）：世界級名廚粉墨登場，呈獻受全球啟發的當代歐陸烹飪藝術。（3月26至27日）





盡情品味更多精彩



無論是遠道而來的旅客，還是近在咫尺的美食家，香港誠邀各位饕客親身探索這裡活力澎湃的餐飲風貌。今個三月，記得一同參與這場全城同歡的亞洲美食盛會，體驗前所未有的豐富香港滋味！



附錄一：官方50 Best Signature Sessions

合作企劃

（#亞洲50最佳排名） 描述 Feuille（香港，第93位）× 蘭齋（北京，第50位）



日期：2026年3月20日

時段：晚餐

地址：Feuille - 香港中環威靈頓街198號The Wellington 5樓

訂座連結/電郵：https://sevn.ly/xTragh6K Feuille由法國名廚David Toutain主理，以「由根到籽」的理念及以大自然為創作靈感的嚐味菜單而聞名。這間香港餐廳將迎來北京創新素食餐廳蘭齋的團隊，後者由主理人趙佳與主廚戴軍創立，雙方共享相近的烹飪哲學。 Whey（香港）× Seroja（新加坡，第40位）× August（雅加達，第49位）× 瓊榮記海鮮（新加坡）× JL Studio（台中，第35位）



日期：2026年3月21日

時段：晚餐

地址：Whey - 香港中環威靈頓街198號The Wellington UG樓

訂座連結/電郵：https://sevn.ly/x5l17Uxb 從新加坡人氣「煮炒」名店 KEK到台中精品餐廳 JL Studio，這場雲集多個團隊參與的合作將聚焦星馬料理的豐富多樣性。晚宴的主辦餐廳Whey裝潢融合歐洲與東亞設計元素，配以獅城藝術風格裝飾點綴，營造出氣氛優雅的明亮空間。 永（香港，第3位）× Onjium（首爾，第10位）



日期：2026年3月21日

時段：晚餐

地址：永 - 香港中環威靈頓街198號The Wellington 29樓

訂座連結/電郵：https://www.theworlds50best.com/experiences.html 香港的永與首爾的Onjium皆植根於深厚而廣闊的烹飪傳統。永以突破邊界的方式演繹中國八大菜系，而Onjium則受韓國朝鮮王朝宮廷料理啟發。食客可在此極品晚宴上細味融和古今風貌的創意菜餚。 Louise（香港）× Odette（新加坡，第7位）× Villa Aida（和歌山）



日期：2026年3月22及23日

時段：晚餐

地址：Louise - 香港中環鴨巴甸街35號PMQ元創方

訂座連結/電郵：https://www.sevenrooms.com/experiences/louise?venues=louise

主廚Julien Royer是Louise及Odette兩間餐廳背後的靈魂人物 —— 前者是位處香港歷史建築內的亞洲風味法國餐廳，後者則是

位於新加坡、曾榮膺「亞洲最佳餐廳」的一流食府。他將與來自日本和歌山的「農田直送」意大利餐廳Villa Aida聯手，共同呈獻一場以東亞視角詮釋歐洲古典傳統的晚宴。 Hansik Goo（香港）× Mingles（首爾，第5位）× Bium（首爾）× Onjium（首爾，第10位）× 7th Door（首爾，第23位）× Solbam（首爾，第55位）



日期：2026年3月22日

時段：晚餐

地址：Hansik Goo - 香港中環威靈頓街198號The Wellington 1樓

訂座連結/電郵：https://www.sevenrooms.com/experiences/hansikgoo/50-best-signature-session---12-hands-5794631904706... 由首爾著名食府Mingles主廚姜珉求主理的第二個餐飲項目Hansik Goo，將迎來多位韓國料理界名將。Solbam完美展現當代精緻韓食；7th Door則專注經嚴謹研究的發酵工藝。多位大師將聯手炮製展現韓國美食匠心的非凡晚宴。 Estro（香港，第32位）× Baan Tepa（曼谷，第44位）× Born（新加坡，第54位）× Labyrinth（新加坡，第37位）× Eatanic Garden（首爾，第25位）× Crony（東京，第30位）× Gaggan at Louis Vuitton（曼谷，第31位）



日期：2026年3月22日

時段：晚餐

地址：Estro - 香港中環都爹利街1號2樓

訂座連結/電郵：https://www.sevenrooms.com/experiences/estrohk 這場別具特色的七手聯乘晚宴，將呈獻充滿創意與卓越技藝的精彩一夜。晚宴地點Estro由主廚 Antimo Maria Merone主理，他將與多位區內名廚合力打造獨家菜單，帶領食客展開橫跨亞洲的味覺之旅。 Roganic（香港）× Naar（卡索利，第66位）



日期：2026年3月22及23日

時段：晚餐

地址：Roganic - 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期4樓402及403號舖

訂座連結/電郵：https://www.roganic.com.hk/ 位於香港的Roganic透過其有機室內設計風格及本地食材，將自然元素無縫融入用餐體驗。 來自印度的喜馬拉雅餐廳Naar專注推崇、頌揚並以創意重新演繹世界最高山脈的風土瑰寶，絕對是Roganic的完美合作夥伴。 Neighborhood（香港，第21位）× Last Spring（濟州島）



日期：2026年3月23日

時段：午餐

地址：Neighborhood - 香港中環荷李活道61號

訂座連結/電郵：https://inline.app/booking/-O0mcZau9jQb_QlBqaFW%3Ainline-live-3/-O0mcZvTDFocW9BqKci8 主廚黎子安廣受讚譽的簡約法亞菜餚，將與新星主廚Kang Byung-wook的創新韓式融合菜交織出一頓難忘午宴。作為香港其中一間最炙手可熱的人氣餐廳，Neighborhood將迎來這位濟州主廚，並合力炮製一場以時令食材和創意烹調為核心的餐飲體驗。 Ando（香港，第41位）× Logy（台北，第26位）× Florilège（東京，第17位）× Ta Vie（香港）× Le Du（曼谷，第20位）



日期：2026年3月23日

時段：晚餐

地址：Ando - 香港中環威靈頓街52號1樓

訂座連結/電郵：https://www.sevenrooms.com/experiences/andohk 於Ando舉行的一夜限定晚宴由主廚田原諒悟、川手寬康、佐藤秀明及 Thitid ‘Ton’ Tassanakajohn 攜手打造大膽風味與精準技藝的菜式，重點展現亞洲區內最引人入勝的烹飪創意。



Caprice（香港，第18位）× Masque（孟買，第19位）× A（台北）× Gaggan at Louis Vuitton（曼谷，第31位）



日期：2026年3月23日

時段：晚餐

地址：Caprice - 香港中環金融街8號香港四季酒店6樓

訂座連結/電郵：https://www.fourseasons.com/hongkong/dining/restaurants/caprice/ 主廚Guillaume Galliot將以其在Caprice的奢華美饌為核心，聯同Masque的創新印度菜、主廚黃以倫從亞洲視角重新演繹的法式菜餚，以及主廚Dej Kewkacha的創意糕點藝術，共同打造這場一夜限定的獨家餐飲體驗。 The Chinese Library（香港）× Ensue（深圳，第85位）



日期：2026年3月26日

時段：晚餐

地址： The Chinese Library - 香港中環荷李活道10號大館01座警察總部大樓

訂座連結/電郵：guestrelations@aqua.com.hk 主廚李振龍將聯同主廚Jeffrey Wu在The Chinese Library呈獻一場與別不同的當代中式晚宴。賓客可深入探索Ensue帶來的華南飲食傳承，並同時細味The Chinese Library對傳統中式菜餚及點心的創新演繹。







附錄二：全城大廚聯乘

合作企劃 描述 香港甬府（香港）× 上海甬府（上海）× 菁禧薈（上海）× 譽瓏軒（澳門）



日期：2026年3月23及24日

時段：晚餐

地址：香港甬府 - 香港駱克道20-24號金星大廈地下及1樓2號舖

訂座連結/電郵：https://yongfuhk.com/ 香港甬府將透過一連兩晚的聯乘晚宴，邀來上海的北外灘甬府及菁禧薈，以及澳門的譽瓏軒，一起頌揚中國地方菜系的多樣性。幾位主廚將合力呈獻八道菜晚宴，從寧波、潮汕的精緻傳統，到現代粵菜的精湛演繹，展現大中華地區高級中菜的演進。 Leela（香港）× Au Jardin（檳城）× 瓊榮記海鮮（新加坡）× 九龍飯館（香港）



日期：2026年3月22日

時段：午餐

地址：Leela - 香港新寧道1號利園三期3樓301-310號舖

訂座連結/電郵：https://www.sevenrooms.com/experiences/leela/leela-x-au-jardin-x-kek-x-dragon-s-den-5359963055636480



Leela（香港）× Sōma（泰國）



日期：2026年3月23及24日

時段：晚餐

地址：Leela - 香港新寧道1號利園三期3樓301-310號舖

訂座連結/電郵：https://www.sevenrooms.com/experiences/leela/leela-x-soma-5385682494210048 Leela的主廚Manav Tuli將主理兩場特別合作，探索印度菜與亞洲各地風味的交匯。



只此一場的聯乘午宴將於3月22日集合檳城的Restaurant Au Jardin、香港的九龍飯館以及新加坡名店瓊榮記海鮮攜手呈獻12道菜式，將印度與粵菜風味巧妙融合星馬的「煮炒」傳統。



3月23及24日，Leela將聯乘曼谷的Sōma呈獻八道菜晚宴，探索印度與東南亞菜系在香料運用與風味平衡上的共通語言。 Plaisance by Mauro Colagreco（香港）× Côte by Mauro Colagreco（曼谷）



日期：2026年3月26及27日

*主廚Mauro Colagreco將於3月26日特別登場

時段：午餐及晚餐

地址：Plaisance by Mauro Colagreco - 香港中環都爹利街1號1樓

訂座連結/電郵：https://www.sevenrooms.com/experiences/plaisance/plaisance-x-c-te-4-hands-dinner-4944356851630080 曾獲選為「世界最佳餐廳2019」的Mirazur靈魂人物 Mauro Colagreco將粉墨登場，親身演繹香港Plaisance by Mauro Colagreco及曼谷Côte by Mauro Colagreco的創新烹飪理念。



這次獨家合作匯聚行政總廚 小西充及主廚Davide Garavaglia，二人將以其獨特的烹飪藝術與深厚傳統共同呈現非凡饗宴。



