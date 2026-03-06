Aduro Clean Technologies annonce sa participation à la 38e conférence annuelle ROTH

LONDON, Ontario, 06 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société », (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce ce jour sa participation à la 38e conférence annuelle ROTH, qui se tiendra à Dana Point, en Californie, du 22 au 24 mars 2026.

38e conférence annuelle ROTH Date : 22-24 mars 2026 Lieu : Dana Point, Californie Participants : Ofer Vicus, PDG Format : Rencontres individuelles Site Internet : https://www.roth.com/conferences/upcoming-conferences

La 38e conférence annuelle ROTH offre à Aduro une occasion unique de rencontrer des investisseurs institutionnels et d’échanger sur les plans d’exécution de la Société, sa feuille de route de développement et de son programme de commercialisation. La direction prévoit notamment de mettre en avant les campagnes d’exploitation de l’usine pilote NGP, qui soutiennent la génération de données, l’engagement des clients et la qualification des matières premières, parallèlement à l’avancement continu du projet d’usine industrielle FOAK. Les discussions devraient également porter sur les travaux de validation en cours en aval, ainsi que sur l’évolution du cadre réglementaire européen, favorable à la mise sur le marché des produits issus de la technologie Hydrochemolytic™.

La Société sera disponible pour des réunions individuelles avec les investisseurs lors de la conférence. Pour planifier une rencontre avec l’équipe de direction d’Aduro, veuillez contacter KCSA Strategic Communications à l’adresse suivante : aduro@kcsa.com.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour le recyclage des matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, Responsable du développement Corporate/Relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué comprennent notamment, sans s’y limiter, celles concernant la participation prévue de la Société à la 38e conférence annuelle ROTH, la disponibilité de l’équipe de direction pour des réunions individuelles, le calendrier et la tenue de ces rencontres, ainsi que les bénéfices anticipés des initiatives de relations investisseurs et de la participation à la conférence. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes de la Société figurent, sans s’y limiter, les modifications du calendrier ou du format de la conférence, les perturbations liées aux déplacements ou à la logistique, les conditions défavorables du marché ou du secteur, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives de communication, ainsi que les autres risques et incertitudes décrits périodiquement dans les documents publics de la Société. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65cba75e-ec89-447f-8fb8-b37c86116224