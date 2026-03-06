Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 6 maart 2026 – 7:00 CET

Fagron publiceert haar Jaarverslag 2025

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar Jaarverslag 2025, volgend op de eerdere bekendmaking van Fagron's jaarlijkse financiële resultaten over het boekjaar 2025 op 12 februari 2026.

Het Jaarverslag is beschikbaar op de website van Fagron in zowel het Nederlands (officiële versie, inclusief ESEF-getagde versie) als in het Engels. Het Jaarverslag omvat het financieel jaarverslag met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening, evenals het duurzaamheidsverslag, over het boekjaar 2025.

Het Jaarverslag zal worden gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die is gepland op 11 mei 2026.

Financiële kalender

9 april 2026 Trading update eerste kwartaal 2026

11 mei 2026 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 2026

30 juli 2026 Halfjaarresultaten 2026

8 oktober 2026 Trading update derde kwartaal 2026

Resultaten en trading updates worden gepubliceerd om 07.00 uur CET.

Verdere informatie

Ignacio Artola

Global Head of Investor Relations

Telefoon: +34 670385795

ignacio.artola@fagron.com

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf actief op het gebied van farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 38 landen over de hele wereld.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd te Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV, met hoofdkantoor te Rotterdam.

Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en worden beïnvloed door verschillende risico’s en onzekerheden. Fagron kan derhalve geen enkele garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen daadwerkelijk werkelijkheid zullen worden en kan geen enkele verplichting aanvaarden om enige toekomstgerichte verklaring te actualiseren of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden.

In geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht, geldt laatstgenoemde.

Bijlage