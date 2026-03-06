Résultats de l'exercice 2025 Engagements tenus et fondamentaux rétablis. Nouvelle dynamique de croissance en passe de s’engager.

Communiqué de presse

O bjectifs financiers et extra-financiers pour l'exercice 2025 atteints ou dépassés Chiffre d’affaires de 8 001 millions d’euros, indiquant une amélioration de la trajectoire de croissance organique au quatrième trimestre Marge opérationnelle de 351 millions d'euros, soit 4,4 % du chiffre d'affaires, représentant le double par rapport à l’année dernière Variation nette de la trésorerie 1 limitée à -326 millions d’euros malgré une exécution plus rapide que prévue du programme de restructuration Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 58 % par rapport au niveau de référence de 2019

Exécution du plan stratégique et de transformation Genesis en avance sur le calendrier avec 88% 2 de l’objectif de réduction des coûts à trois ans réalisés en moins d’un an

Dynamique commerciale positive et premiers signes du regain de confiance des clients

Déploiement de l’intelligence artificielle (IA) à grande échelle : évolution d’une approche par verticale à un modèle opérationnel entièrement intégré et fondé sur l’agentique, porté par les Atos Sovereign Agentic Studios en France, en Allemagne, au Royaume ‑ Uni et aux États ‑ Unis.

Perspectives prometteuses confirmées, avec une génération de trésorerie positive à partir de 2026 et en accélération en 2027 et 2028

Structure financière solide pour garantir les ambitions à long terme Forte liquidité et maturité de la dette à long terme Capitaux propres d’Atos SE à nouveau positifs





Paris, le 6 mars 2026 – Atos Group, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, présente aujourd'hui ses résultats pour l’exercice 2025.

Philippe Salle, président-directeur général d’Atos Group, a déclaré :

« L’année 2025 a marqué un tournant décisif pour notre Groupe, confirmant la pertinence de la discipline, de la clarté stratégique et de la transformation initiée avec le plan Genesis. Nous avons atteint ou dépassé nos objectifs financiers et amélioré la rentabilité du Groupe et la génération de trésorerie. Nous avons renforcé les fondamentaux de notre modèle opérationnel le rendant plus résilient et axé sur la performance. D’importants succès commerciaux, une reconnaissance sectorielle et des positions de marché solides témoignent d’un regain de confiance croissant de nos clients dans l’ensemble de nos activités.

Dans un environnement remodelé par l’accélération de l’IA, les impératifs de cybersécurité et les enjeux de souveraineté numérique, une opportunité de business unique s’offre à nous. Nous nous engageons avec détermination pour renforcer notre rôle de partenaire technologique de confiance. Notre modèle opérationnel AI-first, porté par le récent lancement de nos quatre nouveaux studios agentiques et de notre nouvelle marque de conseil, nous positionne pour accompagner nos clients dans l’adoption de l’IA à grande échelle, de manière sécurisée et responsable. Atos Group est profondément transformé : recentré, plus compétitif et plus agile. Un nouveau chapitre de croissance portée par l’IA s’ouvre à nous et nous sommes prêts. L’avenir n’attend pas … nous non plus. »

Chiffres clés de l’exercice 2025

En millions d’euros Chiffre d’affaires 2025 Chiffre d’affaires 2024 Var. Chiffre d’affaires 2024* Variation Organique Chiffre d’affaires 8 001 9 577 -1 575 9 284 -1 282 Marge d’exploitation 351 199 +152 172 +179 En % du chiffre d'affaires 4,4% 2,1% +2,3 bps 1,9% -2,5 bps OMDA 883 722 +160 En % du chiffre d'affaires 11,0% 7,5% +3,5 bps Résultat net part du Groupe -1 404 248 -1 652 Flux de trésorerie disponible3 -326 -735 +409 Endettement net (hors ajustement IFRS 9) -1 844 -1 238 -606

* : à périmètre constant et taux de change moyens à décembre 2025



Performance opérationnelle

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 8 001 millions d’euros, soit 8 030 millions d’euros au taux de change du 30 septembre 2025, conformément à l’objectif précédemment communiqué de “plus de 8 milliards d’euros4”. La SBU Atos a généré un chiffre d’affaires de 6 963 millions d’euros, en baisse organique de -16,2 % par rapport à l’exercice 2024. Le chiffre d’affaires de la SBU Eviden s’est inscrit en hausse de +6,7 % par rapport à l’exercice 2024, pour atteindre 1 039 millions d’euros en 2025.

La marge opérationnelle du Groupe a atteint 351 millions d'euros sur l’ensemble de l’exercice 2025, soit 4,4% du chiffre d'affaires (contre 1,9% sur l’exercice 2024), dépassant l’objectif précédemment communiqué d’une marge opérationnelle « supérieure à 340 millions d’euros (représentant plus de 4% de son chiffre d’affaires) ». Cela représente une croissance organique de 104 %, malgré une baisse organique de 1 282 millions d’euros de chiffre d'affaires sur un an. Cette performance témoigne des effets des mesures de réduction des coûts mises en œuvre depuis le début de l'année dans le cadre du plan de transformation Genesis.

En millions d’euros



Chiffre d'affaires 2025



Chiffre d'affaires* 2024



Variation organique



Marge op. 2025



Marge op. 2024*



Marge op. 2025 %



Variation organique*



Atos 6 963 8 310 -16,2% 403 305 5,8% +98 Allemagne, Autriche et Europe centrale 1 504 1 665 -9,7% 26 -16 1,7% +42 Amérique du Nord 1 266 1 756 -27,9% 135 154 10,7% -19 France 1 140 1 271 -10,3% 28 23 2,5% +5 Royaume-Uni et Irlande 1 128 1 465 -23,0% 82 83 7,2% -1 Marchés internationaux 1 112 1 312 -15,2% 90 45 8,1% +44 BNN (Benelux, pays nordiques) 801 830 -3,5% 55 6 6,9% +49 GDC 11 10 9,9% -14 9 -0,2% -22 Eviden 1 039 974 6,7% 48 -42 4,6% +89 Global Structures 0 0 0,0% -100 -91 -1,2% -8 Total Groupe 8 001 9 284 -13,8% 351 172 4,4% +179

*: à périmètre constant et taux de change moyens à décembre 2025

Le chiffre d'affaires d’Atos - Allemagne, Autriche et Europe centrale s'est élevé à 1 504 millions d'euros sur l’ensemble de l’exercice 2025, soit une baisse organique de -9,7 % par rapport à l’ensemble de l’exercice 2024 en raison de la baisse d’activité chez quelques gros clients du fait de leurs stratégies d’internalisation, ainsi que de sorties maîtrisées de contrats à faible rentabilité. Cette baisse a été partiellement compensée par une fertilisation réussie, du cross‑selling auprès des clients existants et l’acquisition de nouveaux clients.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 269 points de base sur un an grâce à la restructuration du portefeuille de contrats existants et aux résultats des initiatives de réduction des coûts mises en œuvre dans le cadre du plan Genesis.

Le chiffre d'affaires d’Atos - Amérique du Nord s'est élevé à 1 266 millions d'euros sur l’ensemble de l’exercice 2025, soit une baisse organique de -27,9 % par rapport à l’ensemble de l’exercice 2024. Cette baisse s'explique principalement par les décisions de résiliation de contrats en 2024 liées à la situation financière du Groupe avant la réussite de la restructuration financière, ainsi que par une baisse d’activité chez des clients existants. L'activité ne bénéficiait pas encore d'une amélioration de la dynamique commerciale, même si des signes de reprise sont visibles avec la progression des prises de commandes.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 193 points de base par rapport à l’ensemble de l’exercice 2024 malgré l'impact significatif de la baisse du chiffre d’affaires, et ce grâce aux mesures d'optimisation des coûts déployées dans le cadre du plan Genesis.

Le chiffre d'affaires d’Atos - France a atteint 1 140 millions d'euros sur l’ensemble de l’exercice 2025, soit une baisse organique de -10,3% par rapport à l’ensemble de l’exercice 2024 en raison de la faiblesse récente du secteur public auquel le Groupe est fortement exposé et de l'impact de la restructuration financière sur la perception des clients en 2024.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 65 points de base sur un an malgré la baisse du chiffre d’affaires, grâce aux initiatives de réduction des coûts indirects et à l'amélioration du taux de facturation.

Le chiffre d'affaires d’Atos - Royaume-Uni et Irlande a atteint 1 128 millions d'euros sur l’ensemble de l’exercice 2025, soit une baisse organique de -23,0 % par rapport à l’ensemble de l’exercice 2024, principalement en raison de l'achèvement prévu de contrats importants de sous-traitance des processus métier (en anglais Business Process Outsourcing, BPO) dans le secteur public au quatrième trimestre 2024. Par la suite, le quatrième trimestre a renoué avec la croissance (+2,5 % par rapport à l’année dernière) portée par un meilleur recours à nos offres par les clients existants - notamment dans le secteur public – et par la contribution de nouveaux revenus à forte valeur ajoutée issus de nouveaux clients, en particulier dans le secteur des services financiers.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 159 points de base sur un an. En termes absolus, elle est restée stable d'une année sur l'autre malgré la forte baisse du chiffre d'affaires, grâce à la restructuration des contrats peu rentables, à la montée en puissance réussie de nouvelles activités et à l'impact déjà visible des initiatives de réduction des coûts.

Le chiffre d'affaires d’Atos - Marchés internationaux a baissé de -15,2 % en organique sur l’ensemble de l’exercice 2025, à 1 112 millions d'euros, principalement en raison d'une performance moins bonne en Asie-Pacifique, en Suisse et de l’activité Major Events qui avaient bénéficié des Jeux Olympiques au cours de l'exercice 2024.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 460 points de base sur un an par rapport à 2024, doublant en termes absolus par rapport à l'année précédente. Le recul du chiffre d’affaires a été largement compensée par l'amélioration de la productivité, les effets du plan de transformation Genesis et la baisse de charges non récurrentes par rapport à l'année précédente du fait des coûts de marketing des Jeux olympiques engagés au cours de l'exercice 2024.

Le chiffre d'affaires d’Atos - Benelux et pays nordiques s'est élevé à 801 millions d'euros sur l’ensemble de l’exercice 2025, en baisse organique de -3,5% par rapport à l’ensemble de l’exercice 2024, avec un taux d'attrition partiellement compensé par une activité croissante chez les clients existants.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 612 points de base sur un an, à 6,9% sur l’exercice 2025, grâce à la baisse de contrats à faible rentabilité, des gains de productivité et à l'impact positif des initiatives de réduction des coûts.

Le chiffre d'affaires d'Eviden s'est élevé à 1 039 millions d'euros sur l’ensemble de l’exercice 2025, en hausse de 6,7 % sur un an, grâce à la forte performance de l'activité Advanced Computing avec la livraison du supercalculateur Jupiter au troisième trimestre.

La marge opérationnelle s'est établie à 48 millions d'euros, reflétant une hausse de 887 points de base sur un an.

Les coûts de Structures Globales se sont établis à -100 millions d'euros sur l’ensemble de l’exercice 2025, contre -91 millions d'euros sur l’ensemble de l’exercice 2024.

Prises de commandes et carnet de commandes

Activité commerciale

En 2025, le Groupe a procédé à une réorganisation complète de son organisation commerciale afin de renforcer l'efficacité, d'accroître les responsabilités et d'améliorer les performances commerciales. Les premiers bénéfices étaient déjà visibles, notamment en termes de productivité et de qualité du pipeline commercial.

Les prises de commandes ont atteint 7 084 millions d'euros sur l’ensemble de l’exercice 2025, portant le ratio book-to-bill à 89% sur l’ensemble de l’exercice 2025, contre 82 % à la même période en 2024, indiquant les premiers signes d'un regain de confiance des clients. Les principaux contrats signés en 2025 comprenaient :

un contrat de cybersécurité avec la Commission européenne ;

un contrat Digital Workplace avec le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (Defra) ;

avec le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (Defra) ; un contrat Cloud & Modern Infrastructure avec une compagnie d'assurance de premier plan en Amérique du Nord ;

avec une compagnie d'assurance de premier plan en Amérique du Nord ; la demande de prolongation du contrat de relation client avec Siemens en Allemagne.

Le taux de renouvellement a atteint 92 % pour l’exercice 2025, contre 89 % en 2024.

Carnet de commandes et pipeline commercial

À fin décembre 2025, le carnet de commandes s’élevait à 10,7 milliards d'euros, soit 1,3 année de chiffre d'affaires. Le montant total des propositions commerciales pondérées s’élevait à 4,2 milliards d’euros à fin décembre 2025, représentant 6,2 mois de chiffre d’affaires et affichant une augmentation d'une année sur l'autre dans des secteurs d'activité clés, tels que Digital Applications et Data & AI.

Mise à jour sur l’exécution du plan Genesis

A l'occasion du Capital Markets Day qui s'est tenu le 14 mai 2025, le Groupe a dévoilé «Genesis», son plan stratégique et de transformation pour les quatre prochaines années. Il comprend 22 axes de travail regroupés sous 7 piliers :

croissance ;

ressources humaines ;

revue de la présence géographique ;

revue du portefeuille de contrats ;

marge sur projets ;

réduction des coûts ;

génération de trésorerie.





Au cours de l’exercice 2025, des progrès significatifs ont été réalisés, avec 88 %5 des économies cibles sur trois ans réalisées grâce aux initiatives mises en œuvre au cours de l'année, parmi lesquelles :

Revue de la présence géographique : afin d'optimiser l’empreinte géographique, le Groupe s’est retiré ou a mis fin à ses opérations commerciales dans dix pays, et les processus de cession engagés ont conduit ou conduiront à la sortie de sept pays supplémentaires.

afin d'optimiser l’empreinte géographique, le Groupe s’est retiré ou a mis fin à ses opérations commerciales dans dix pays, et les processus de cession engagés ont conduit ou conduiront à la sortie de sept pays supplémentaires. Revue de portefeuille de contrats : le Groupe a réduit son exposition aux contrats à faible marge (marge de projet inférieure à 5 %) à environ 16 millions d’euros d'impact négatif sur la marge opérationnelle contre environ 122 millions d’euros en 2024

: le Groupe a réduit son exposition aux contrats à faible marge (marge de projet inférieure à 5 %) à environ 16 millions d’euros d'impact négatif sur la marge opérationnelle contre environ 122 millions d’euros en 2024 Optimisation des coûts d’exécution et des frais généraux : le taux d'utilisation s'est amélioré de 76% à 79% et la base des coûts généraux et administratifs a été réduite de 26% par rapport à 2024. Au total, plus de trois-quarts de l'enveloppe de restructuration de 700 millions d'euros sur trois ans était engagée à la fin de l’année. L'effectif total s'élevait à 63 193 à la fin de la période.





Performance ESG en 2025 et au-delà

Atos Group a tenu sa promesse faite en 2019 et a atteint son objectif SBTi (Science Based Targets Initiative) à court terme, qui consistait à réduire ses émissions de 50 % en 2025 par rapport à 2019. De plus, lors de son Capital Markets Day en mai 2025, le Groupe a confirmé son engagement à réduire davantage ses émissions de GES pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 par rapport à 2025, conformément à la définition du SBTi. Atos Group continuera à mobiliser ses ressources pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ses propres activités et sa chaîne d'approvisionnement, ainsi que pour développer des solutions et des services visant à soutenir les ambitions de décarbonation de ses clients.

L’entreprise s'est fixée pour objectif d'atteindre 40 % de femmes parmi les nouvelles recrues d'ici fin 2025. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés et que l'objectif n'ait pas été pleinement atteint, le Groupe continue de renforcer ses initiatives visant à améliorer l'équilibre entre les sexes.

Le Groupe considère qu'il est de sa responsabilité de soutenir et de façonner activement la transformation vers l'intelligence artificielle (IA) et a donc développé un programme de formation. En 2025, 73 % du Groupe avait suivi le programme AI Fluency, ce qui témoigne clairement de la préparation de notre personnel à la transformation axée sur l'IA.

Les ambitions du Groupe en matière de développement durable dans le domaine du numérique se reflètent dans ses très bons résultats d'évaluation. Atos Group est fier d'être inclus, pour la 13e année consécutive, dans le S&P Global Sustainability Yearbook, ce qui réaffirme l'engagement de longue date de l'entreprise en faveur de pratiques commerciales responsables et son leadership en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Le dernier score d’Atos Group à l'évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) est de 73/100, ce qui place l'entreprise parmi les plus performantes au monde dans son secteur en matière d'ESG.

En 2025, l'entreprise a été inscrite sur la « liste B » du CDP Climate, ce qui témoigne de ses performances supérieures à la moyenne mondiale en matière de gestion des risques liés au climat, de gouvernance et d'actions stratégiques en faveur du climat. Ce résultat confirme la crédibilité et la solidité de la stratégie climatique d'Atos.

De plus, le Groupe s'est vu décerner une nouvelle fois la médaille de platine EcoVadis pour ses performances en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), avec un score amélioré de 84 sur 100. Cette distinction place l’entreprise dans le top 1 % de toutes celles évaluées par EcoVadis dans son secteur d'activité.

Accélération de l'ambition technologique du Groupe

Le positionnement d’Atos Group dans des environnements informatiques critiques, réglementés et complexes, fait de l'IA une opportunité structurelle pour le Groupe. Plutôt que de remplacer les services de base, l'IA accroît la complexité, les exigences en matière de sécurité, les contraintes de conformité et les besoins d'intégration, autant de domaines dans lesquels le Groupe est profondément ancré.

Les caractéristiques défensives du Groupe — relations clients à long terme, gestion de projets complexes, expertise en cybersécurité et positionnement souverain — lui confèrent une résilience face au risque de perturbation lié à l'IA, tout en offrant des perspectives de croissance grâce à l'automatisation et à des services à forte valeur ajoutée basés sur l'IA.

La transformation du Groupe repose sur trois piliers technologiques stratégiques qui se renforcent mutuellement : l'IA Agentique, la Souveraineté Numérique et la Cybersécurité. Atos Group entre dans l'ère de l'IA avec des atouts différenciateurs solides : des partenariats solides, des opérations d'IA à l’échelle de l’entreprise, une expertise dans les systèmes critiques et un déploiement sécurisé dès la conception, permettant aux clients d'aller au-delà des preuves de concept et de déployer l'IA dans des environnements réglementés, pré-existants et critiques sur le plan opérationnel. L'IA devient véritablement transformatrice lorsqu'elle est intégrée dans des architectures souveraines et protégée par des capacités avancées en cybersécurité, créant ainsi un cercle vertueux où la souveraineté garantit la confiance, la cybersécurité assure la résilience et l'IA accélère la création de valeur.

En particulier, Eviden, la branche d’Atos Group fournissant des produits et systèmes de sécurité, cybersécurité et défense propose des solutions déterministes, critiques pour la sécurité — construites sur des décennies d’expertise et sur des plateformes de Commandement et Contrôle robustes — dont la fiabilité reste inégalée. L’IA générative et l’IA agentique agissent comme des multiplicateurs de force, et non comme des remplaçants, en élargissant le marché d'Eviden grâce au contrôle en langage naturel pour les non-experts, à l’intelligence contextuelle qui améliore la conscience situationnelle, et à des modèles d’IA optimisés pouvant être déployés en périphérie (edge). Grâce à de solides références en matière de souveraineté et de conformité, Eviden est positionnée pour fournir des systèmes critiques plus sûrs, plus résilients et plus prédictifs, tout en restant un intégrateur de confiance pour la disponibilité, la sécurité et la conformité réglementaire.

Depuis 2025, le Groupe a mis en œuvre cette stratégie en nommant un nouveau directeur de la technologie, en créant une ligne métier dédiée aux données et à l'IA, en développant les compétences des collaborateurs et en lançant une refonte complète de son portefeuille autour de l'IA agentique, de la souveraineté numérique et de la cybersécurité. Il accélère désormais encore davantage son industrialisation grâce au lancement des Atos Sovereign Agentic Studios aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, qui permettent de disposer d'agents IA sûrs, régis et prêts pour la production, directement intégrés dans les opérations des clients et conçus pour adapter l'exécution autonome, l'orchestration sécurisée et la livraison pilotée par logiciel aux environnements critiques.

Atos Group a également lancé Atos Amplify, une activité de conseil unifiée basée sur l'IA, conçue pour accélérer la transformation des clients en combinant une expertise sectorielle approfondie, des capacités technologiques avancées et une forte concentration sur l'IA, la cybersécurité et la souveraineté numérique. Fort d'une expérience éprouvée auprès de grands clients européens et mondiaux, Atos Amplify propose un modèle de conseil et de développement prêt pour l'IA qui offre des résultats commerciaux tangibles, en intégrant les ressources humaines, les processus et les actifs d'Atos à des garde-fous responsables en matière d'IA afin de garantir une transformation sécurisée, personnalisée et à fort impact à grande échelle.

Ensemble, ces mesures permettent à Atos d'accélérer son développement à l'ère de l'IA grâce à une base solide, souveraine et sécurisée.

Ressources humaines

L’effectif total du Groupe s’élevait à 63 193 employés à fin décembre 2025, en baisse de -19,1 % par rapport à fin décembre 2024, essentiellement en raison de la mise en œuvre du programme de réduction des effectifs Genesis.

Au cours de l’année, le Groupe a effectué 6 041 recrutements, dont 92,4 % en postes directs. Le taux d’attrition au cours de l’exercice 2025 s’est établi à 15,3 %, contre 15,6 % sur l’exercice 2024.

Résultat net

Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels s'élevaient à - 1 179 millions d'euros en 2025, contre - 2 858 millions d'euros en 2024. Elles comprenaient principalement des charges de restructuration et d'autres charges non récurrentes liées au plan de transformation Genesis, ainsi que des provisions pour litige et pour certains contrats déficitaires.

Résultat financier

Le résultat financier s'est élevé à -437 millions d'euros en 2025, contre 3 121 millions d'euros en 2024, reflétant la charge d’intérêts de la nouvelle structure de dette du Groupe et l'amortissement de l’ajustement à la juste valeur de la dette nette.

Impôts

La charge d'impôt s'est élevée à -139 millions d'euros en 2025, contre -214 millions d'euros en 2024. Elle comprenait une évolution de la valeur des actifs d’impôts différés de -60 millions d’euros.

Résultat net part du Groupe

En conséquence, le résultat net part du Groupe s'établit à -1 404 millions d'euros en 2025, contre 248 millions d’euros en 2024.

Variation nette de trésorerie6

La variation nette de trésorerie6 de la période s'établit à -326 millions d'euros, conformément à l’objectif précédemment communiqué d’une variation nette de trésorerie « meilleure que -350 millions d’euros », et reflétant les éléments suivants :

excédent brut opérationnel (EBO) de 883 millions d'euros ;

investissements opérationnels de -170 millions d'euros, soit 2,1 % du chiffre d'affaires ;

dépenses liées aux contrats de location de -278 millions d'euros ;

variation du besoin en fonds de roulement (hors avances non sollicitées reçues des clients) de 33 millions d'euros, principalement liée à une baisse de l’activité au cours de l’exercice 2025 ;

décaissements liés aux coûts de restructuration de -445 millions d'euros, principalement en lien avec le plan de transformation Genesis ;

impôts payés de -31 millions d'euros ;

coût décaissé de l'endettement financier net de -160 millions d'euros, y compris 34 millions d’euros de gains financiers ;

décaissements liés aux autres variations de -157 millions d’euros, y compris les litiges et les contrats déficitaires.

Endettement financier net et covenants

Au 31 décembre 2025, l'endettement financier net s'élève à 1 843 millions d'euros (945 millions d'euros en incluant le traitement à la juste valeur de la dette selon IFRS 9), contre 1 238 millions d'euros au 31 décembre 2024 (275 millions d’euros incluant l’ajustement de fair value IFRS 9), et se compose principalement de :

trésorerie et équivalents de trésorerie pour 1 265 millions d'euros ;

endettement financier brut de 3 064 millions d'euros (valeur nominale hors PIK) ou 2 285 millions d'euros en incluant l’ajustement de fair value IFRS 9 et les intérêts PIK. Le Groupe envisage la possibilité de racheter de la dette obligataire sur le marché. Il évaluera dans le futur toute transaction de ce type à la lumière des conditions de marché existantes.

La documentation de crédit exige que le Groupe maintienne :

à partir du 31 mars 2025, un niveau minimum de liquidité de 650 millions d’euros, à vérifier à la fin de chaque trimestre financier ;

à partir du 30 juin 2027, à compter de chaque fin de semestre, un niveau maximum de levier financier (« Total Net Leverage Ratio Covenant »), qui se définit comme le ratio Endettement financier (hors impacts IFRS 16 et traitement à la juste valeur de la dette IFRS 9) sur l'EBO pre-IFRS 16 ; les plafonds ainsi applicables seront déterminés au plus tard le 30 juin 2026 avec une référence à une flexibilité de 30% par rapport au plan d’affaires adopté par le Groupe à ce moment-là ; ces plafonds resteront en tout état de cause compris entre 3,5x et 4,0x.

Au 31 décembre 2025, le ratio de levier financier du Groupe tel que défini dans le glossaire était de 3,17x.

Perspectives financières

Compte tenu de la cession des activités de Bull, de la filiale Ideal GRP dans les pays nordiques et des opérations d’Atos en Amérique du Sud, la référence du Groupe pour établir ses ambitions futures représentait un chiffre d’affaires de 7 187 millions d’euros et une marge opérationnelle de 314 millions d’euros pour l’exercice 20257.

Partant de cette référence, en 2026, le Groupe prévoit une année de stabilisation et vise d’atteindre :

une croissance organique positive, avec un scénario plancher limité à -5 % dans un environnement de marché contraint ;

une marge opérationnelle d’environ 7 % ;

une variation nette positive de trésorerie8 avant remboursement de la dette, M&A et l’impact des fluctuations du taux de change.





En 2027 et 2028, le Groupe prévoit une accélération de sa croissance rentable et de sa génération de trésorerie. En conséquence le Groupe anticipe :

une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 5 à 7 % entre 2026 et 2028. Des opérations de M&A stratégiques, ciblées et rigoureuses pourraient permettre d'augmenter le chiffre d’affaires.

une marge opérationnelle d’environ 10 %, portée par la mise en œuvre des initiatives de réduction des coûts et d’une croissance rentable, partiellement compensée par l’accélération des investissements en R&D.

un ratio d’endettement net inférieur à 1,5x dette nette/OMDAL9. Dans le cadre de sa trajectoire vers une notation “investment grade”, le Groupe vise l’obtention d’un profil de notation BB dès 2027.







États financiers consolidés résumés

Le Conseil d'administration d’Atos Group, réuni le 5 mars 2026, a examiné les comptes consolidés résumés du Groupe clôturés au 31 décembre 2025. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission.

Annexes

Chiffre d’affaires du T4 2025 par segment

Chiffre d’affaires du T4 2025

(en millions d’euros)



T4 2025



T4 2024*



Variation organique



Atos 1 738 1 910 -9,0% Allemagne, Autriche et Europe centrale 378 414 -8,7% Amérique du Nord 272 358 -23,9% France 285 309 -7,9% Royaume-Uni et Irlande 303 295 2,5% Marchés internationaux 299 330 -9,3% BNN (Benelux, pays nordiques) 198 201 -1,9% GDC 4 2 n.s. Eviden 265 299 -11,2% Global Structures 0 0 0,0% Total Groupe 2 004 2 209 -9,3%

* à périmètre constant et taux de change moyens à décembre 2025

Réconciliation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle de l’exercice 2024 à périmètre et taux de change constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle de l’exercice 2025 sont comparés au chiffre d'affaires et à la marge opérationnelle de l’exercice 2024 à périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle de l’exercice 2024 publiés, et le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle de l’exercice 2024 à périmètre et taux de change constants est présentée ci-dessous, par Strategic Business Unit (SBU) et par géographie pour la SBU Atos.

Chiffre d’affaires de l’exercice 2024 Exercice 2024

publié



Reformulation



Exercice 2024



Transferts internes



Effets de périmètre



Effets taux de change



Exercice

2024* (en millions d’euros) Atos 8 152 450 8 602 -5 -148 -140 8 310 Allemagne, Autriche et Europe centrale 1 565 119 1 684 0 -21 1 1 665 Amérique du Nord 1 759 71 1 830 0 0 -74 1 756 France 1 301 74 1 375 -6 -98 0 1 271 Royaume-Uni et Irlande 1 446 35 1 481 0 0 -16 1 465 Marchés internationaux 1 342 50 1 393 0 -29 -51 1 312 BNN (Benelux, pays nordiques) 732 97 828 1 0 1 830 GDC 7 3 11 0 0 -1 10 Eviden 1 424 -450 974 5 0 -5 974 Global Structures 0 0 0 0 0 0 0 Total Groupe 9 577 0 9 577 0 -148 -144 9 284

* à périmètre constant et taux de change moyens à décembre 2025

Marge opérationnelle de l’exercice 2024 Exercice 2024

publié



Reformulation



Exercice 2024



Transferts internes



Effets de périmètre



Effets taux de change



Exercice

2024* (en millions d’euros) Atos 312 -5 308 7 -19 9 305 Allemagne, Autriche et Europe centrale -24 2 -22 -2 -4 12 -16 Amérique du Nord 168 -1 167 1 0 -14 154 France 25 -4 20 7 -11 7 23 Royaume-Uni et Irlande 83 1 83 -1 0 0 83 Marchés internationaux 48 2 49 -2 -5 2 45 BNN (Benelux, pays nordiques) 2 4 7 -4 0 4 6 GDC 11 -8 3 8 0 -2 9 Eviden -22 5 -18 -7 3 -19 -42 Global Structures -91 0 -91 0 0 0 -91 Total Groupe 199 0 199 0 -17 -10 172

* à périmètre constant et taux de change moyens à décembre 2025

Le retraitement correspond au transfert des services de cybersécurité d'Eviden à Atos.

Les effets de périmètre se sont élevés à -148 millions d'euros pour le chiffre d’affaires et -17 millions d’euros pour la marge opérationnelle. Ils sont principalement liés à la cession de Worldgrid en France, aux Marchés Internationaux (Ibérique) et à l'Allemagne.

Les effets de change ont contribué négativement au chiffre d'affaires pour -144 millions d'euros et à la marge opérationnelle pour -10 millions d’euros. Ils proviennent principalement de la dépréciation du dollar américain, de la livre sterling, du real brésilien, du peso argentin et de la livre turque.

Chiffre d'affaires du T4 2024

à périmètre constant et réconciliation des taux de change

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 est comparé au chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024 à périmètre et taux de change constants.

Chiffre d’affaires du T4 2024 T4 2024

publié



Reformulation



T4 2024



Transferts internes



Effets de périmètre



Effets taux de change



T4

2024* (en millions d’euros) Atos 1 900 107 2 007 -1 -25 -72 1 910 Allemagne, Autriche et Europe centrale 388 29 417 0 -4 1 414 Amérique du Nord 375 16 392 0 0 -34 358 France 308 17 325 -1 -15 0 309 Royaume-Uni et Irlande 305 9 314 0 0 -19 295 Marchés internationaux 344 12 356 0 -6 -20 330 BNN (Benelux, pays nordiques) 178 23 201 0 0 0 201 GDC 2 1 2 0 0 0 2 Eviden 408 -107 302 1 0 -3 299 Global Structures 0 0 0 0 0 0 0 Total Groupe 2 309 0 2 309 0 -25 -75 2 209

* à périmètre constant et taux de change moyens à décembre 2025

Marge opérationnelle du S2 2024

à périmètre constant et réconciliation des taux de change

Pour l'analyse de la performance du Groupe, la marge opérationnelle du second semestre 2025 est comparée à la marge opérationnelle du second semestre 2024 à périmètre et taux de change constants.

S2 2024 marge opérationnelle S2 2024



publié



Reformulation



S2 2024



Transferts internes



Effets de périmètre



Effets taux de change



S2

2024*



(en millions d’euros) Atos 137 -2 135 5 -4 -3 133 Allemagne, Autriche et Europe centrale -8 0 -8 0 -2 5 -5 Amérique du Nord 72 -1 71 1 0 -10 61 France 11 -1 9 4 0 2 15 Royaume-Uni et Irlande 36 0 36 0 0 -1 35 Marchés internationaux 8 1 9 -1 -1 0 7 BNN (Benelux, pays nordiques) 7 0 7 0 0 1 8 GDC 13 -2 11 2 0 -1 13 Eviden -6 2 -4 -5 3 -6 -12 Global Structures -47 0 -47 0 0 0 -47 Total Groupe 84 0 84 0 -1 -8 74

* à périmètre constant et taux de change moyens à décembre 2025

Chiffre d’affaires de l’exercice 2025 après les cessions des activités d’Advanced Computing, des opérations en Amérique du Sud et d’Ideal GRP

(estimations préliminaires de l’impact des cessions,

découpage par segment sous réserve de futurs transferts internes)

Chiffre d’affaires de l’exercice 2025 Exercice 2025 publié



Cessions



Exercice 2025 après cessions



(en millions d’euros) Atos 6 963 -136 6 827 Allemagne, Autriche et Europe centrale 1 504 0 1 504 Amérique du Nord 1 266 0 1 266 France 1 140 0 1 140 Royaume-Uni et Irlande 1 128 0 1 128 Marchés internationaux 1 112 -121 991 BNN (Benelux, pays nordiques) 801 -15 787 GDC 11 0 11 Eviden 1 039 -718 320 Global Structures 0 40 40 Total Groupe 8 001 -814 7 187





Chiffre d’affaires de l’exercice 2025 Exercice 2025 publié



Cessions



Exercice 2025 après cessions



(en millions d’euros) Cybersecurity Services 5 % 0.5 pts 5 % Cloud & Modern Infrastructure 26 % 2.7 pts 28 % Digital Applications 20 % 1.4 pts 21 % Smart Platforms 8 % 0.4 pts 8 % Digital Workplace 10 % 0.8 pts 10 % Data & AI10 1 % 0.1 pts 1 % Regional offers 18 % 2.1 pts 20 % Digital Transformation Consulting10 1 % 0.1 pts 1 % Eviden 13 % -8.5 pts 4 % Autre - - 1 % Total Groupe 100 % - 100%





Chiffre d’affaires de l’exercice 2025 Exercice 2025 publié



Cessions



Exercice 2025 après cessions



(en millions d’euros) Services financiers et assurance 18 % 2 20 % Secteur public et défense 34 % -3 31 % Santé et sciences de la vie 8 % 1 9 % Industrie manufacturière 18 % 0 18 % Energie et utilities 12 % 0 13 % Télécommunications, médias et technologie 9 % 0 9 % Autre - - 1 % Total Groupe 100 % 0 100 %

Marge opérationnelle de l’exercice 2025 après les cessions des activités d’Advanced Computing, des opérations en Amérique du Sud et d’Ideal GRP

(estimations préliminaires de l’impact des cessions,

découpage par segment sous réserve de futurs transferts internes)

Marge opérationnelle de l’exercice 2025 Exercice 2025 publié



Cessions



Exercice 2025 après cessions



(en millions d’euros) Atos 403 -9 393 Allemagne, Autriche et Europe centrale 26 0 26 Amérique du Nord 135 0 135 France 28 0 28 Royaume-Uni et Irlande 82 0 82 Marchés internationaux 90 -8 82 BNN (Benelux, pays nordiques) 55 -2 53 GDC -14 0 -14 Eviden 48 -35 13 Global Structures -100 8 -92 Total Groupe 351 -37 314

En application d’IFRS 5, le Groupe a déterminé que le groupe d’actifs relatifs à la cession envisagée des activités « Advanced Computing » remplissait les critères de présentation en actifs destinés à la vente, compte tenu des négociations avancées avec l’État français et la finalisation de la transaction attendue au cours du premier semestre 2026.

Par ailleurs, ces activités en cours de cession n’ont pas été considérées comme des activités abandonnées au compte de résultat au sens d’IFRS 5 car elles ne constituent pas une ligne d’activité principale et distincte.

Compte de résultat consolidé de l’exercice 2025

(in € million) Exercice 2025 Exercice 2024 Chiffre d’affaires 8 001 9 577 Charges de personnel -3 974 -4 966 Charges opérationnelles autres que salariales -3 677 -4 412 Marge opérationnelle 351 199 En % du chiffre d’affaires 4,4% 2,1% Autres produits et charges opérationnels -1 179 -2 858 Résultat opérationnel -828 -2 659 En % du chiffre d’affaires -10,4% -27,8% Coût de l’endettement financier net -333 -178 Autres charges financières -136 -423 Autres produits financiers 34 3 722 Résultat financier -436 3 121 Résultat avant impôt -1 264 462 Charge d’impôt -139 -214 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - Résultat net -1 404 248 Dont attribuable aux propriétaires de la société mère -1 404 248 attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 0

Tableau de flux de trésorerie consolidé de l’exercice 2025

(en millions d’euros) Exercice 2025 Exercice 2024 Résultat avant impôt -1 264 462 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 251 254 Amortissement des droits d’utilisation 193 257 Dotations (reprises) nettes aux provisions opérationnelles -53 7 Dotations (reprises) nettes aux provisions financières 54 -11 Dotations (reprises) nettes aux autres provisions opérationnelles 219 206 Amortissement des actifs incorporels (allocation du prix d’acquisition) 26 57 Perte de valeur du goodwill et des autres actifs non courants 166 2 384 (Plus) moins-values de cessions d’actifs non courants 180 -109 Charges relatives aux paiements fondés sur des actions 11 4 Pertes (gains) sur instruments financiers - - Coût de l’endettement financier net 333 178 Intérêts sur dettes de location 29 35 Autres éléments financiers non cash 2 -3 666 Flux nets de trésorerie liés à l’activité avant variation du besoin en fonds de roulement et impôts 148 58 Impôts payés -31 -81 Variation du besoin en fonds de roulement 122 -1 379 Flux nets de trésorerie liés à l’activité 239 -1 402 Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -170 -444 Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 3 4 Investissements opérationnels nets -167 -440 Décaissements liés aux actifs financiers -18 - Encaissements liés aux actifs financiers 8 276 Trésorerie des sociétés cédées sur la période - -39 Investissements financiers nets -10 237 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -177 -203 Augmentation de capital 2 145 Rachats et reventes d’actions propres - -2 Dividendes versés -13 Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle -3 -5 Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle - - Paiement des loyers -278 -301 Nouveaux emprunts - 2 150 Remboursement d’emprunts -4 -725 Intérêts payés -160 -178 Autres mouvements liés aux opérations de financement - -51 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -442 1 019 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -380 -586 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture 1 739 2 295 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -380 -586 Incidence des variations de cours de monnaies étrangères -94 29 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 1 265 1 739



(en millions d’euros) Exercice 2025 Exercice 2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie avant IFRS 5

Trésorerie et équivalents de trésorerie liés à IFRS 5 1 265

-19 1 739

- Trésorerie et équivalents de trésorerie après IFRS 5 1 245 1 739

États consolidés de la situation financière de l’exercice 2025

(en millions d’euros) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 ACTIF Goodwill 465 653 Immobilisations incorporelles 247 349 Immobilisations corporelles 240 580 Droits d’utilisation 308 550 Participations dans les entreprises mises en équivalence 11 12 Actifs financiers non courants 91 131 Impôts différés actifs 124 184 Total des actifs non courants 1 486 2 458 Clients et comptes rattachés 1 769 2 435 Impôts courants 60 102 Autres actifs courants 1 023 1 510 Instruments financiers courants 0 2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 245 1 739 Total des actifs courants 4 098 5 788 Actifs destinés à la vente 739 0 TOTAL DE L’ACTIF 6 322 8 246





(en millions d’euros) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 PASSIF Capital social 19 18 Primes 1 887 1 887 Réserves consolidées -1 290 -1 354 Résultat de l’exercice attribuable aux propriétaires de la société mère -1 404 248 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère -787 799 Participations ne donnant pas le contrôle -3 0 Total capitaux propres -790 799 Provisions pour retraites et assimilées 597 782 Provisions non courantes 358 345 Emprunts 2 263 2 089 Impôts différés passifs 33 69 Dettes de location non courantes 315 498 Autres passifs non courants 4 3 Total des passifs non courants 3 571 3 787 Fournisseurs et comptes rattachés 875 1 018 Impôts courants 101 75 Provisions courantes 373 315 Instruments financiers courants 0 0 Part à moins d’un an des emprunts 22 17 Dettes de location courantes 162 207 Autres passifs courants 1 550 2 028 Total des passifs courants 3 083 3 660 Passifs liés à des actifs destinés à la vente 458 0 TOTAL DU PASSIF 6 322 8 246

Glossaire

Capital d'exploitation utilisé : le capital d'exploitation utilisé comprend les immobilisations nettes et le fonds de roulement net, à l'exclusion du goodwill et des actifs nets détenus en vue de la vente.

Actifs ou passifs courants et non courants : une distinction est faite entre les actifs et les passifs courants et non courants dans l'état consolidé de la situation financière. Atos a classé comme actifs et passifs à court terme les actifs et passifs qu'Atos prévoit de réaliser, d'utiliser ou de régler au cours de son cycle normal d'opérations, qui peut s'étendre au-delà de 12 mois après la fin de la période. Les actifs et passifs courants, hors partie courante des emprunts, dettes locatives et provisions, et les instruments financiers courants représentent le besoin en fonds de roulement du Groupe.

DSO : (Jours de ventes exceptionnelles). Le DSO est le montant des comptes clients (y compris les actifs sur contrats) exprimé en jours de revenus (selon le principe du dernier entré, premier sorti). Le nombre de jours est calculé conformément au calendrier grégorien.

Croissance organique : la croissance organique représente le pourcentage de croissance d'une unité à périmètre et taux de change constants.

TCAM : le taux de croissance annuel moyen reflète le taux de croissance annuel moyen sur une période de temps spécifiée supérieure à un an. Il s'agit de calculer en divisant la valeur à la fin de la période en question par sa valeur au début de cette période, en élevant le résultat à la puissance un divisé par la durée de la période et en soustrayant un du résultat ultérieur. À titre d'exemple : TCAC du chiffre d'affaires 2019-2021 = (Chiffre d'affaires 2021 / Chiffre d'affaires 2018) (1/3) -1.

Marge d'exploitation : la marge d'exploitation est égale aux revenus externes moins les charges de personnel et d'exploitation. Il est calculé avant les autres produits et charges d'exploitation tels que définis ci-dessous.

Autres produits et charges d'exploitation :

Les autres produits et charges d'exploitation comprennent :

l'amortissement et la dépréciation des immobilisations incorporelles comptabilisées dans le cadre de regroupements d'entreprises, telles que les relations avec les clients, les technologies et le goodwill ;

lors de la comptabilisation des regroupements d'entreprises, le Groupe peut comptabiliser des provisions dans l'état d'ouverture de la situation financière pour une période de 12 mois au-delà de la date du regroupement d'entreprises. Après la période de 12 mois, les provisions non utilisées résultant de changements de circonstances sont reprises dans le compte de résultat sous la rubrique « Autres produits et charges d'exploitation » ;

le coût d'acquisition et d'intégration des entités nouvellement contrôlées, y compris l'indexation sur les bénéfices de bénéfices avec ou sans conditions de présence ;

les plus-values ou moins-values nettes de cessions de sociétés ou d'établissements consolidés ;

la juste valeur des actions attribuées aux salariés, y compris les cotisations sociales ;

les charges de restructuration et de rationalisation liées aux regroupements d'entreprises ou qualifiées d'inhabituelles, peu fréquentes et anormales. Lorsqu'un plan de restructuration est éligible aux autres produits et charges d'exploitation, la rationalisation immobilière associée et les coûts associés concernant les locaux sont présentés sur la même ligne ;

les effets de réduction sur les coûts de restructuration et les effets des modifications du régime sur les régimes à prestations définies résultant d'événements déclencheurs qui ne sont pas sous le contrôle de la direction d'Atos ;

le gain ou la perte nette sur les actifs corporels et incorporels qui ne font pas partie de l'activité principale d'Atos, tels que l'immobilier ;

d'autres revenus ou dépenses inhabituels, anormaux et peu fréquents, tels que des litiges ou des litiges majeurs.





Marge brute et coûts indirects : la marge brute est composée des revenus moins les coûts directs des marchandises vendues. Les coûts directs se rapportent à la génération de produits et/ou de services livrés aux clients, tandis que les coûts indirects comprennent tous les coûts liés au personnel indirect (définis ci-après), qui ne sont pas directement liés à la réalisation du chiffre d'affaires. La marge opérationnelle comprend la marge brute diminuée des coûts indirects.

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : pour Atos, l'EBITDA est basé sur la marge opérationnelle diminuée des éléments non monétaires et est appelé OMDA (Operating Margin before Depreciation and Amortization).

L'OMDA (Marge Opérationnelle avant Dépréciation et Amortissement) est calculée comme suit :

Marge opérationnelle, plus :

dotation aux amortissements des immobilisations (telle que définie dans le « Rapport financier »)

amortissement du droit d’utilisation (tel que défini dans le « Rapport financier ») valeur nette des immobilisations cédées/mises au rebut" (telle que définie dans le "Rapport financier")

dotation nette aux provisions (composée de la dotation nette aux provisions pour actif courant et de la dotation nette aux provisions d’exploitation, telle que définie dans le « Rapport financier ») ;

dotation nette aux provisions pour retraite (telle que définie dans le « Rapport financier »)

OMDAL : OMDA moins Paiements des loyers

Gearing : la proportion, exprimée en pourcentage de l'endettement net par rapport aux capitaux propres totaux (part du Groupe et intérêts minoritaires).

Taux de couverture des intérêts : marge opérationnelle divisée par le coût net de l'endettement financier, exprimé en multiple.

Ratio de levier : dette nette (hors ajustement de fair value IFRS 9) divisée par l’OMDAL sur les 12 derniers mois

Bénéfice (perte) d'exploitation : le bénéfice (perte) d'exploitation comprend le bénéfice (la perte) net avant impôts différés et exigibles, le résultat financier net (la charge) et la quote-part du bénéfice net (de la perte nette) des participations mises en équivalence.

Flux de trésorerie d'exploitation : flux de trésorerie provenant des opérations et calculé comme une différence entre les frais d'exploitation restants, les dépenses d'investissement nettes, le paiement de loyer et la variation du besoin en fonds de roulement.

Trésorerie nette ou endettement net : la trésorerie nette ou la dette nette comprend le total des emprunts (obligations, prêts à court et à long terme, titrisation et autres emprunts), des actifs et passifs financiers à court terme portant intérêt à l'échéance inférieure à 12 mois, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Les passifs associés aux contrats de location et aux dérivés sont exclus de la dette nette.

Free Cash-Flow (FCF) : le Free Cash-Flow représente la variation de la trésorerie nette ou de l'endettement net, hors augmentation de capital, rachat d'actions, dividendes versés aux actionnaires et aux participations ne donnant pas le contrôle, acquisition ou cession nette de sociétés.

Bénéfice (perte) par action (BPA) : le BPA de base correspond au bénéfice net (à la perte nette) divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le BPA dilué correspond au bénéfice net (à la perte nette) divisé par le nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires pour la période (nombre d'actions en circulation + instruments dilutifs à effet dilutif).

Chiffre d'affaires : chiffre d'affaires lié aux ventes d'Atos à des tiers (hors TVA).

TCV (Total Contract Value) : la Valeur Totale d'un Contrat à la signature (prévision ou estimation) sur sa durée représente la commande ferme et la partie contractuelle du contrat à l'exclusion de toute clause sur décision du client, à titre de clause de rétractation anticipée, d'option supplémentaire ou de renouvellement.

Saisie de commande/réservation : les CGV, commandes ou avenants signés pendant une période définie. Lorsqu'une offre est remportée (contrat signé), la valeur totale du contrat est ajoutée au backlog et l'écriture de la commande est reconnue.

Book-to-invoice : le ratio book-to-invoice est le ratio exprimé en pourcentage de la saisie de commande au cours d'une période divisé par le chiffre d'affaires de la même période.

Carnet de commandes / couverture de commandes : ce rapport correspond à la valeur des contrats, commandes et avenants signés qui restent à reconnaître en chiffre d’affaires sur la durée de vie résiduelle. Cela peut inclure des produits constatés sur des contrats en fonction de l’utilisation réelle de services facturables, tels que des éléments basés sur le volume. Il ne s’agit donc pas d’un “carnet de commandes” (prix de transaction affecté aux obligations de performance non encore satisfaites) tel que défini par la norme IFRS 15.

Pipeline : la valeur des revenus qui peuvent être tirés des propositions commerciales en suspens émises aux clients. Le pipeline qualifié applique un pourcentage estimé de probabilité de succès de la proposition.

Personnel direct : le personnel direct comprend le personnel permanent et les sous-traitants, dont le travail est facturable à un tiers.

Personnel indirect : le personnel indirect comprend le personnel permanent ou les sous-traitants, qui ne sont pas facturables aux clients. Le personnel indirect n'est pas directement impliqué dans la création de produits et/ou de services offerts aux clients.

