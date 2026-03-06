Aspocompin vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2025 on julkaistu

Aspocomp Group Oyj, Tilinpäätös ja toimintakertomus, 6.3.2026 klo 9.00





Aspocomp Group Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2025 on julkaistu tänään.



Aspocompin vuosikertomus 2025 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konserni- ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.



Aspocomp julkaisee suomenkielisen vuosikertomuksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetietoihin XBRL-merkinnät on tehty block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin koskien Aspocompin laatimaa suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000:n mukaisesti. Tilintarkastajan raportti ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta sisältyy xHTML-tiedostoon.



Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä ESEF-raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona sekä myös PDF-tiedostona.



Lisäksi selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on PDF-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä.



Dokumentit ovat myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Manu Skyttä

toimitusjohtaja





Aspocomp – heart of your technology



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com

Liitteet