Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Indberetning nr. 2 / 2026

Indberetning og offentliggørelse om aktiebesiddelser hos Jyske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug. For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer. 

Peter Schleidt - Manager's transaction Lars Mørch - Manager's transaction
