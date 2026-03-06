Neeilinio visuotinio AB Akola group akcininkų susirinkimo sprendimai

2026 m. kovo 6 d. įvyko neeilinis visuotinis AB Akola group (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo apskaitos dieną (2026-02-27) bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 167 170 481, o balsavimo teisę suteikia – 166 605 474 akcijos. Balsavimo teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 565 007 savos akcijos.
Susirinkimo sprendimai priimti vadovaujantis iki Susirinkimo pateiktais 14 tinkamai užpildytais bendraisiais balsavimo biuleteniais, kurie suteikia 134 875 460 akcijų balsų, tai sudaro 80,95 procentų visų balsų.
Susirinkimo kvorumas yra.
Susirinkimo priimti sprendimai:
1. AB Akola group konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjo rinkimas.
1.1. Išrinkti UAB „ROSK Consulting“, kodas 302692397, AB Akola group konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės už 2025–2026 ir 2026–2027 finansinius metus užtikrinimo paslaugoms teikti.
1.2. Pavesti Bendrovės vadovui ir jo įgaliotam asmeniui derėtis dėl sutarties sąlygų ir pasirašyti sutartį Bendrovės vardu.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 134 875 460 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 134 875 460 balsų).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
Papildomą informaciją suteiks:
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403