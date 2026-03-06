ROBERTET INVESTIT DANS AETHERA BIOTECH, PIONNIER EUROPÉEN DES ACTIFS COSMÉTIQUES

ROBERTET INVESTIT DANS AETHERA BIOTECH,

Grasse, le 5 mars 2026 – Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour la parfumerie, les arômes et les ingrédients actifs, annonce le renforcement de son partenariat avec Aethera Biotech à travers un investissement stratégique.

Ce partenariat permet de créer des synergies entre deux groupes familiaux partageant des valeurs communes et une vision long terme. Il associe la plateforme technologique avancée d’Aethera Biotech, ses brevets, ses capacités de production et son portefeuille de produits existant, à l’envergure internationale et à l’expertise commerciale de Robertet. Cette opération, qui constitue une étape clé de la stratégie d’innovation de Robertet, marque son premier investissement dans les biotechnologies et confirme son engagement en faveur de solutions alliant naturalité et technologies de pointe.

Aethera Biotech, pionnier des ingrédients naturels innovants

Fondée en 2016, Aethera Biotech est spécialisée dans la recherche, le développement et la production d’ingrédients actifs issus de procédés de multiplication cellulaire. Ces ingrédients naturels s’adressent principalement aux marchés de la cosmétique et de la santé. Aethera Biotech est une filiale du groupe familial italien Cereal Docks, acteur majeur de la transformation agroalimentaire primaire.

Aethera Biotech est un pionnier des biotechnologies phyto-complexes grâce à sa plateforme propriétaire et multi-brevetée CROP® (Controlled Release of Optimized Plants). S’inspirant des mécanismes naturels des plantes, cette technologie permet de produire des extraits naturels dans des conditions contrôlées, indépendamment des contraintes climatiques, agricoles ou géopolitiques. En réduisant considérablement l’impact environnemental, CROP® offre une alternative durable et performante aux méthodes de production traditionnelles, illustrant pleinement le concept de « Naturalité Augmentée ».

Basée à Camisano Vicentino en Italie, Aethera Biotech s’appuie sur une équipe de 25 collaborateurs aux expertises complémentaires, couvrant l’ensemble de la chaîne biotechnologique, de la R&D à l’industrialisation. Son innovation est protégée par un portefeuille de propriété intellectuelle robuste, composé de 8 brevets couvrant tant les produits que la technologie CROP®.

Une nouvelle stratégie biotech dans les actifs cosmétiques pour Robertet

À travers ce partenariat renforcé, Robertet engage une nouvelle stratégie ciblée dans les biotechnologies, axée sur le développement d’ingrédients actifs cosmétiques avancés.

Cette collaboration permettra à Robertet de :

Renforcer son expertise en biotechnologie en intégrant une équipe scientifique reconnue et une plateforme industrielle performante, faisant d’Aethera Biotech un centre d’excellence pour les futurs développements biotech du Groupe.

en intégrant une équipe scientifique reconnue et une plateforme industrielle performante, faisant d’Aethera Biotech un centre d’excellence pour les futurs développements biotech du Groupe. Entrer sur le marché des actifs cosmétiques topiques grâce à un portefeuille unique et innovant, en soutien à la stratégie de croissance de la division Health & Beauty.

grâce à un portefeuille unique et innovant, en soutien à la stratégie de croissance de la division Health & Beauty. Sécuriser un accès durable et résilient à des ingrédients naturels innovants , indépendamment des aléas climatiques, agricoles ou géopolitiques.

, indépendamment des aléas climatiques, agricoles ou géopolitiques. Soutenir la croissance à long terme en commercialisant le portefeuille d’Aethera Biotech via le réseau mondial de distribution de Robertet, notamment au sein de la division Parfumerie.

L’investissement progressif de Robertet dans la joint-venture s’effectuera en deux phases sur une période de trois ans, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.

Jérôme Bruhat, Directeur Général de Robertet, déclare : « Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec Aethera Biotech, une étape clé dans le développement de Robertet dans les biotechnologies, un secteur d’avenir et à fort potentiel. Cette opération traduit notre conviction que les biotechnologies joueront un rôle croissant dans la création de solutions durables à forte valeur ajoutée. Elle soutient notre ambition de renforcer notre leadership dans les produits naturels tout en ouvrant de nouvelles perspectives d’innovation et de croissance pour nos clients. »

Olivier Maubert, Directeur de l’Innovation du Groupe et Directeur de la division Health & Beauty de Robertet, ajoute : « A l’issue de près de deux années de collaboration étroite, cette nouvelle étape renforce notre vision de la Naturalité Augmentée et reflète l’alignement solide entre deux groupes familiaux partageant les mêmes valeurs. La technologie CROP® d’Aethera Biotech offre une approche unique et complémentaire pour le développement d’extraits naturels et d’actifs cosmétiques, nous permettant de répondre à une demande de marché croissante tout en accélérant l’innovation en « skin science », pilier clé de la feuille de route de la division Health & Beauty. »

Francesco Berti, Directeur Général du groupe Cereal Docks, déclare : « Nous sommes ravis de porter notre collaboration avec Robertet à un niveau supérieur. En unissant nos forces avec un leader mondial des ingrédients naturels, nous créons une plateforme puissante combinant biotechnologie, expertise industrielle et engagement commun en faveur de la durabilité. Cette alliance nous permettra de valoriser pleinement le potentiel de notre technologie CROP® et d’accélérer le développement de phyto-complexes végétaux de nouvelle génération, tout en bénéficiant du réseau mondial de clients de Robertet. »

À propos du Groupe Robertet

Robertet S.A. a été fondée en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d’actionnariat principalement familial depuis sa création, le Groupe Robertet est contrôlé par la famille Maubert. Robertet est la seule société de parfums, d’arômes et d’ingrédients naturels entièrement intégrée sur l’ensemble du processus de création, depuis la source jusqu’au parfum ou à l’arôme final. Aujourd’hui, le Groupe Robertet est représenté dans plus de 50 pays, compte plus de 2500 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1600 matières naturelles et de produits sur-mesure créés dans l’un de ses 17 centres de création mondiaux. Le Groupe Robertet a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires net global dépassant 807 Millions d’Euros. www.robertet.com

À propos du Groupe Cereal Docks et d’Aethera Biotech

Aethera Biotech, basée en Italie, fait partie du groupe Cereal Docks, détenu par la famille Fanin, active depuis plus de 40 ans dans la transformation primaire de matières premières agricoles. Le groupe produit une large gamme d’ingrédients – notamment des huiles, lécithines, farines sans gluten, farines précuites et semoules – issus d’oléagineux et de céréales, destinés aux marchés de la nutrition animale, de l’alimentation humaine, de la pharmacie, de la cosmétique, des applications techniques et de l’énergie. Dans le cadre d’une stratégie de diversification de son offre, le groupe Cereal Docks a créé Aethera en 2016 avec pour mission de répondre aux enjeux du bien-être humain, de la beauté et de l’environnement grâce à CROP®, une plateforme biotechnologique propriétaire innovante et durable, fondée sur des cultures de cellules végétales in vitro.

