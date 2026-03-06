Bitget señala la próxima fase de los exchanges con la integración de las finanzas tradicionales

VICTORIA, Seychelles, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, ha presentado una importante actualización estructural elevando los activos financieros tradicionales como acciones, materias primas y divisas a una categoría de producto independiente junto al trading de criptomonedas. La actualización refleja un cambio más amplio en la evolución de los exchanges, ya que la infraestructura cripto respalda cada vez más los mercados financieros globales.

En toda la industria, los exchanges han comenzado a añadir activos tradicionales a sus plataformas, incluyendo acciones, índices y metales preciosos. Aunque esta tendencia señala una mayor madurez en los mercados de activos digitales, muchas plataformas siguen tratando los activos tradicionales como funciones secundarias dentro de entornos de trading centrados en criptomonedas.

La última actualización de Bitget adopta un enfoque diferente al reestructurar la plataforma para dar a los productos financieros tradicionales la misma visibilidad. La plataforma ahora separa el trading de criptomonedas y el trading de activos tradicionales en secciones principales de navegación distintas, lo que permite a los usuarios acceder a cada mercado a través de interfaces dedicadas adaptadas a sus comportamientos de trading y perfiles de riesgo.

El cambio refleja la creciente convergencia entre los activos digitales y las finanzas tradicionales. Mientras que el mercado global de criptomonedas representa actualmente aproximadamente 2,4 billones de dólares en valor, los mercados financieros tradicionales abarcan cerca de 900 billones de dólares entre acciones, materias primas, divisas y otros instrumentos. A medida que las tecnologías de tokenización y la infraestructura de activos del mundo real (RWA) maduran, se espera que una proporción cada vez mayor de la actividad financiera tradicional se traslade a capas de liquidación basadas en blockchain.

“La infraestructura cripto se está convirtiendo gradualmente en la capa de liquidación de los mercados financieros globales”, afirmó Gracy Chen, CEO de Bitget. “El futuro de los exchanges no estará definido por si ofrecen criptomonedas o activos tradicionales, sino por la eficacia con la que integren ambos. Nuestro objetivo con esta actualización fue ir más allá de simplemente listar productos tradicionales y, en su lugar, construir un entorno donde las criptomonedas y las finanzas tradicionales puedan operar como componentes iguales dentro de un ecosistema de trading unificado”.

La actualización de la plataforma sigue a una serie de expansiones de producto introducidas por Bitget durante el último año. El exchange integró primero capacidades de trading on-chain, seguido del lanzamiento de contratos perpetuos de acciones tokenizadas. A finales de 2025, Bitget introdujo el trading de contratos por diferencia (CFD), permitiendo a los usuarios acceder a mercados globales como acciones, materias primas y divisas utilizando liquidación basada en stablecoins.

Bitget también ha ampliado su infraestructura de activos del mundo real mediante asociaciones, incluyendo Ondo, lo que permite acceso al trading a más de 200 activos tokenizados, incluyendo acciones y ETF de Estados Unidos. Estos desarrollos sentaron colectivamente las bases para la nueva estructura de interfaz de la plataforma.

Bajo el diseño actualizado, el trading spot y de derivados de criptomonedas se consolida dentro de una sola pestaña “Trade”, mientras que los productos financieros tradicionales, incluyendo CFD, contratos perpetuos de acciones y acciones tokenizadas, son accesibles a través de una pestaña TradFi dedicada situada directamente junto a ella en la navegación principal.

Según Bitget, el cambio estructural refleja cómo los traders modernos gestionan cada vez más carteras en múltiples clases de activos en lugar de identificarse estrictamente como traders de criptomonedas o de acciones. El nuevo diseño busca simplificar la navegación mientras otorga mayor visibilidad e importancia estratégica a los productos financieros tradicionales dentro de la plataforma.

La actualización también se alinea con la estrategia más amplia de Universal Exchange (UEX) de Bitget, que se centra en integrar activos nativos de criptomonedas, valores tokenizados y mercados tradicionales dentro de una sola infraestructura de trading.

Las proyecciones del sector sugieren que, a medida que maduren las acciones tokenizadas, la liquidez de stablecoins y la liquidación on-chain, una proporción significativa del trading global de acciones podría eventualmente trasladarse a infraestructuras basadas en blockchain. Para 2030, algunas estimaciones sugieren que entre el 20 % y el 40 % del trading global de acciones podría canalizarse a través de infraestructura cripto nativa.

Dentro de este entorno, Bitget posiciona su marco de Universal Exchange como una plataforma diseñada para respaldar esta convergencia a gran escala.

“A medida que evolucionan los mercados, la distinción entre criptomonedas y finanzas tradicionales se vuelve menos significativa para los usuarios”, añadió Gracy Chen. “La próxima fase de la infraestructura de exchanges estará definida por plataformas que permitan que los activos de ambos mundos coexistan sin fricciones dentro de un único entorno de trading”.

La última actualización marca un paso fundamental en la estrategia a largo plazo de Bitget para respaldar el trading entre múltiples clases de activos a medida que los mercados financieros tokenizados continúan expandiéndose.

