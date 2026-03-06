Bitget מאותתת על השלב הבא של הבורסות עם אינטגרציית TradFi

ויקטוריה, סיישל, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הציגה שדרוג מבני משמעותי לממשק המסחר שלה, והעלתה נכסים פיננסיים מסורתיים כמו מניות, סחורות ומטבע חוץ לקטגוריית מוצרים עצמאית לצד מסחר בקריפטוגרפיה. העדכון משקף שינוי רחב יותר באופן שבו הבורסות מתפתחות ככל שתשתיות הקריפטוגרפיה תומכות יותר ויותר בשווקים הפיננסיים הגלובליים.

ברחבי התעשייה, בורסות החלו להוסיף נכסים מסורתיים לפלטפורמות שלהן, כולל מניות, מדדים ומתכות יקרות. בעוד שמגמה זו מאותתת על בגרות גוברת בשווקי הנכסים הדיגיטליים, פלטפורמות רבות ממשיכות להתייחס לנכסים מסורתיים כתכונות משניות בסביבות מסחר המתמקדות בקריפטוגרפיה.

העדכון האחרון של Bitget נוקט בגישה שונה על ידי ארגון מחדש של הפלטפורמה כדי לתת למוצרים פיננסיים מסורתיים בולטות שווה. הפלטפורמה מפרידה כעת בין מסחר בקריפטוגרפיה למסחר בנכסים מסורתי לאזורי ניווט מרכזיים נפרדים, המאפשרים למשתמשים גישה לכל שוק באמצעות ממשקים ייעודיים המותאמים להתנהגויות המסחר ולפרופילי הסיכון שלהם.

השינוי משקף את ההתכנסות הגוברת בין נכסים דיגיטליים למימון מסורתי. בעוד ששוק הקריפטוגרפיה העולמי מייצג כיום כ-2.4 טריליון דולר בשווי, שווקים פיננסיים מסורתיים משתרעים על פני כמעט 900 טריליון דולר במניות, סחורות, מט"ח ומכשירים אחרים. ככל שטכנולוגיות אסימונים ותשתית נכסים בעולם האמיתי (RWA) מתבגרות, צפוי שחלק הולך וגדל מהפעילות הפיננסית המסורתית יעבור לשכבות סליקה מבוססות בלוקצ'יין.

"תשתית קריפטוגרפית הופכת בהדרגה לשכבת ההתיישבות עבור שווקים פיננסיים גלובליים", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "עתידן של בורסות לא יוגדר על ידי האם הן מציעות נכסים קריפטוגרפיים או מסורתיים, אלא על ידי מידת היעילות שבהן הן משלבות את שניהם. המטרה שלנו עם עדכון זה הייתה להתקדם מעבר לרישום מוצרים מסורתיים בלבד, ובמקום זאת לבנות סביבה שבה קריפטו ו-TradFi יכולים לפעול כמרכיבים שווים של מערכת מסחר מאוחדת".

עדכון הפלטפורמה מגיע לאחר סדרה של הרחבות מוצרים שהוצגו על ידי Bitget בשנה האחרונה. הבורסה שילבה לראשונה יכולות מסחר ברשת, ולאחר מכן השיקה חוזים קבועים של מניות מבוססות אסימונים. בסוף 2025, Bitget הציגה מסחר בחוזי הפרשים (CFD), המאפשרים למשתמשים גישה לשווקים גלובליים כמו מניות, סחורות ומט"ח באמצעות סליקה מבוססת מטבעות יציבים.

Bitget הרחיבה גם את תשתית הנכסים שלה בעולם האמיתי באמצעות שותפויות, כולל Ondo, המאפשרות גישה למסחר ביותר מ-200 נכסים אסימוניים, כולל מניות אמריקאיות וקרנות סל. התפתחויות אלו יחד הניחו את היסודות למבנה הממשק החדש של הפלטפורמה.

בעיצוב המעודכן, מסחר ספוט בקריפטוגרפיה ובנגזרים מאוחד תחת לשונית "מסחר" אחת, בעוד שמוצרים פיננסיים מסורתיים, כולל CFDs, חוזים קבועים של מניות ומניות אסימונים, נגישים דרך לשונית TradFi ייעודית הממוקמת ישירות לצידה בניווט הראשי.

לפי Bitget, השינוי המבני משקף כיצד סוחרים מודרניים מנהלים יותר ויותר תיקי השקעות על פני מספר סוגי נכסים במקום להזדהות אך ורק כסוחרי קריפטוגרפיה או מניות. הפריסה החדשה שואפת לפשט את הניווט תוך מתן נראות רבה יותר וחשיבות אסטרטגית רבה יותר למוצרים פיננסיים מסורתיים בתוך הפלטפורמה.

העדכון תואם גם את האסטרטגיה הרחבה יותר של Bitget בתחום הבורסה האוניברסלית (UEX), המתמקדת באיחוד נכסים קריפטוגרפיים, ניירות ערך אסימוניים ושווקים מסורתיים לתשתית מסחר אחת.

תחזיות בתעשייה מצביעות על כך שככל שמניות מבוססות אסימונים, נזילות מטבעות יציבים והסדרים בשרשרת יבשילו, חלק משמעותי ממסחר המניות העולמי יוכל בסופו של דבר לעבור דרך מסילות מבוססות בלוקצ'יין. עד שנת 2030, הערכות מצביעות על כך שבין 20% ל-40% ממסחר המניות העולמי יוכל לעבור דרך תשתיות קריפטו מקוריות.

בתוך סביבה זו, Bitget ממצבת את מסגרת ה-Universal Exchange שלה כפלטפורמה שנועדה לתמוך בהתכנסות זו בקנה מידה גדול.

"ככל שהשווקים מתפתחים, ההבחנה בין קריפטוגרפיה למימון מסורתי הופך פחות משמעותי עבור המשתמשים", הוסיפה גרייסי צ'ן. "השלב הבא של תשתית המסחר יוגדר על ידי פלטפורמות המאפשרות לנכסים משני העולמות להתקיים יחד בצורה חלקה בסביבת מסחר אחת".

העדכון האחרון מסמן צעד יסודי באסטרטגיה ארוכת הטווח של Bitget לתמיכה במסחר בין נכסים, ככל ששווקים פיננסיים מבוססי אסימונים ממשיכים להתרחב.

