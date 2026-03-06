ビットゲット、トラディファイ統合により取引所の次の段階を示す

セーシェル共和国ビクトリア発, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、同社の取引インターフェースに大幅な構造的アップグレードを導入し、株式、コモディティ、外国為替などの従来の金融資産を、暗号資産取引と並ぶ独立した商品カテゴリーへと昇格させた。 このアップデートは、暗号資産インフラが世界の金融市場をますます支えるようになる中で、取引所がどのように進化しているかという、より広範なシフトを示している。

業界全体において、取引所は株式、指数、貴金属などの伝統的資産を、自社プラットフォームへ追加し始めている。 この傾向は、デジタル資産市場の成熟度が高まりつつあることを示す一方で、多くのプラットフォームでは、暗号資産中心の取引環境において従来資産を二次的な機能として扱い続けている。

ビットゲットの最新のアップデートは、プラットフォームを再構築し、従来の金融商品に同等の重要性を与えるという異なるアプローチを採用している。 プラットフォームは現在、暗号資産取引と従来資産取引を明確なコアナビゲーションセクションに分離し、ユーザーはそれぞれの取引行動とリスクプロファイルに合わせて最適化された専用インターフェースを通じて各市場へアクセスできるようになっている。

この変更は、デジタル資産と従来の金融の間で統合が進んでいることを反映している。 世界の暗号資産市場は現在およそ2.4兆ドル (約378兆円) の価値を持つ一方で、従来の金融市場は株式、コモディティ、外国為替、その他の金融商品を含めて、900兆ドル (約14京1,700兆円) 近くに及ぶ。 トークン化技術とリアルワールドアセット (RWA) インフラが成熟するにつれて、従来の金融活動のますます多くの部分がブロックチェーンベースの決済レイヤーへ移行していくことが予想される。

「暗号資産インフラは徐々に世界の金融市場の決済レイヤーになりつつあります」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「取引所の将来は、暗号資産と従来資産のどちらを提供するかではなく、両者をいかに効果的に統合できるかによって決まります。 今回のアップデートで当社が目指した目標は、単に従来の金融商品をリストするだけではなく、暗号資産とトラディファイ (従来型金融) が、統合された取引エコシステムの同等のコンポーネントとして機能できる環境を構築することでした。」

このプラットフォームのアップデートは、過去一年にわたりビットゲットが導入してきた一連の商品拡大に続くものである。 同取引所は、まずオンチェーン取引機能を統合し、続いてトークン化株式の永久契約を開始した。 2025年後半、ビットゲットは、差金決済取引 (CFD) を導入し、ステーブルコインベースの決済を用いて、ユーザーが株式、コモディティ、外国為替などのグローバル市場にアクセスできるようにしている。

ビットゲットはまた、オンド (Ondo) などとの提携を通じてリアルワールドアセット (RWA) インフラを拡大し、米国株やETFを含む200を超えるトークン化資産への取引アクセスを可能にしている。 これらの開発が相まって、プラットフォームの新たなインターフェース構造の基礎が築かれた。

今回アップデートされたデザインでは、暗号資産のスポット取引とデリバティブ取引が単一の「Trade」タブに統合され、CFD、株式永久契約、トークン化株式などの従来の金融商品は、メインナビゲーションのすぐ横に配置された専用の「TradFi」タブからアクセスできる。

ビットゲットによると、この構造的変更は、暗号資産トレーダーか株式トレーダーかを厳密に識別するためのものではなく、現代のトレーダーが複数の資産クラスにわたりポートフォリオを管理するケースが増えているという実態を反映したものだという。 新しいレイアウトは、ナビゲーションを簡素化することを目的とする一方で、従来の金融商品に対して、プラットフォーム内でより高い可視性と戦略的重要性を付与している。

また今回のアップデートは、ビットゲットのより広範なユニバーサル取引所 (UEX) 戦略とも整合しており、暗号ネイティブ資産、トークン化証券、および従来の市場を単一の取引インフラに統合することに重点を置いている。

業界の予測によれば、トークン化株式、ステーブルコインの流動性、オンチェーン決済が成熟するにつれて、世界の株式取引のかなりの部分が最終的にブロックチェーンベースのレールを通過する可能性があるという。 2030年までに、世界の株式取引の20%～40%が暗号資産ネイティブのインフラを経由する可能性があると推定されている。

こうした環境の中で、ビットゲットはユニバーサル取引所フレームワークを、この大規模な統合を支援するよう設計されたプラットフォームとして位置付けている。

グレイシー・チェンは次のように述べている。「市場が進化するにつれて、暗号資産と従来の金融の区別はユーザーにとって次第に意味を持たなくなっていきます。取引インフラの次の段階は、両方の領域の資産が単一の取引環境内でシームレスに共存できるようにするプラットフォームによって定義されるでしょう。」

この最新のアップデートは、トークン化金融市場が拡大し続ける中、クロスアセット取引を支援するというビットゲットの長期戦略における基盤となるステップを示している。

