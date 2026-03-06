Bitget, TradFi 통합 통해 거래소의 다음 단계 제시

빅토리아 세이셸, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 거래 인터페이스에 대한 대규모 구조 개편을 단행해 주식, 원자재, 외환 등 전통 금융 자산을 암호화폐 거래와 함께 독립적인 상품 카테고리로 격상했다고 밝혔다. 이번 업데이트는 암호화폐 인프라가 점차 글로벌 금융시장을 지원하는 방향으로 확장되면서 거래소의 진화 방식이 변화하고 있음을 반영한다.

업계 전반에서는 이미 거래소들이 플랫폼에 주식, 지수, 귀금속 등 전통 자산을 추가하는 움직임이 나타나고 있다. 이러한 흐름은 디지털 자산 시장의 성숙도가 높아지고 있음을 보여주지만, 여전히 많은 플랫폼이 전통 자산을 암호화폐 중심의 거래 환경 속에서 부차적인 기능으로 취급하고 있는 상황이다.

Bitget의 이번 업데이트는 전통 금융 상품에 동등한 비중을 부여하도록 플랫폼 구조를 재편했다는 점에서 기존 방식과 차별화된다. 플랫폼은 이제 암호화폐 거래와 전통 자산 거래를 핵심 내비게이션에서 별도의 영역으로 분리해, 이용자들이 각 시장에 맞게 설계된 전용 인터페이스를 통해 자신의 거래 방식과 위험 성향에 맞게 접근할 수 있도록 했다.

이번 변화는 디지털 자산과 전통 금융 간 융합이 점점 확대되고 있는 흐름을 반영한다. 현재 글로벌 암호화폐 시장 규모는 약 2조4천억 달러 수준인 반면, 주식·원자재·외환 등 전통 금융 시장 규모는 약 900조 달러에 달한다. 토큰화 기술과 실물자산(RWA) 인프라가 성숙해지면서 전통 금융 활동의 점점 더 많은 부분이 블록체인 기반 결제·정산 레이어로 이동할 것으로 예상된다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “암호화폐 인프라는 점차 글로벌 금융시장의 정산 레이어로 자리 잡고 있다”며 “앞으로 거래소의 미래는 암호화폐나 전통 자산 중 어느 것을 제공하느냐가 아니라, 두 영역을 얼마나 효과적으로 통합하느냐에 의해 결정될 것”이라고 말했다. 그는 “이번 업데이트의 목표는 단순히 전통 금융 상품을 추가하는 데 그치지 않고, 암호화폐와 전통 금융이 하나의 통합된 거래 생태계에서 동등한 구성 요소로 작동할 수 있는 환경을 구축하는 것”이라고 덧붙였다.

이번 플랫폼 업데이트는 Bitget이 지난 1년간 추진해 온 일련의 상품 확장 전략에 이어 나온 조치다. 이 거래소는 먼저 온체인 거래 기능을 통합했으며, 이후 토큰화된 주식 무기한(perpetual) 계약을 출시했다. 이어 2025년 말에는 차액결제거래(CFD) 서비스를 도입해 이용자들이 스테이블코인 기반 정산을 통해 주식, 원자재, 외환 등 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 했다.

또한 Bitget은 Ondo와의 파트너십 등을 통해 실물자산(RWA) 인프라를 확대하며 미국 주식과 ETF를 포함한 200개 이상의 토큰화 자산 거래 접근성을 제공하고 있다. 이러한 발전은 새로운 플랫폼 인터페이스 구조의 기반을 마련했다.

업데이트된 설계에 따르면 암호화폐 현물 및 파생상품 거래는 하나의 ‘Trade’ 탭으로 통합되며, CFD, 주식 무기한 계약, 토큰화 주식 등 전통 금융 상품은 별도의 ‘TradFi’ 탭을 통해 이용할 수 있다. 이 탭은 메인 내비게이션에서 ‘Trade’ 탭과 나란히 배치된다.

Bitget에 따르면 이번 구조 개편은 현대의 트레이더들이 더 이상 자신을 단순히 암호화폐 거래자나 주식 거래자로 구분하기보다는, 여러 자산군에 걸쳐 포트폴리오를 운용하는 경향이 커지고 있는 현실을 반영한 것이다. 새로 도입된 레이아웃은 플랫폼 내비게이션을 단순화하는 동시에 전통 금융 상품의 가시성과 전략적 중요성을 높이는 것을 목표로 한다.

이번 업데이트는 또한 암호화폐 네이티브 자산, 토큰화된 증권, 전통 금융 시장을 하나의 거래 인프라로 통합하는 데 초점을 맞춘 Bitget의 유니버설 익스체인지(UEX) 전략과도 맞닿아 있다.

업계 전망에 따르면 토큰화된 주식, 스테이블코인 유동성, 온체인 결제·정산 시스템이 성숙해짐에 따라 글로벌 주식 거래의 상당 부분이 결국 블록체인 기반 인프라를 통해 이루어질 가능성이 있다. 일부 추정에 따르면 2030년까지 전 세계 주식 거래의 20%에서 40%가 암호화폐 네이티브 인프라를 통해 처리될 수 있을 것으로 예상된다.

이러한 환경 속에서 Bitget은 유니버설 익스체인지(UEX) 프레임워크를 이러한 융합을 대규모로 지원하기 위해 설계된 플랫폼으로 포지셔닝하고 있다.

Gracy Chen CEO는 “시장이 진화함에 따라 사용자들에게 암호화폐와 전통 금융의 구분은 점점 의미가 줄어들고 있다”며 “차세대 거래소 인프라는 두 세계의 자산이 하나의 거래 환경에서 자연스럽게 공존할 수 있도록 하는 플랫폼에 의해 정의될 것”이라고 말했다.

이번 업데이트는 토큰화된 금융 시장이 지속적으로 확대되는 가운데, 다양한 자산 간 거래를 지원하려는 Bitget의 장기 전략에서 중요한 기반을 마련하는 단계로 평가된다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

