Bitget 深度融合 TradFi，开启交易所下一阶段

塞舌尔维多利亚, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget，对其交易界面进行了重大的结构性升级，将股票、大宗商品和外汇等传统金融资产提升为与加密货币交易并列的独立产品类别。 此次更新反映出，随着加密货币基础设施日益支撑全球金融市场，交易所正经历更广泛的演变。

纵观整个行业，各交易所已开始在其平台上增加传统资产，包括股票、指数和贵金属。 尽管这一趋势表明数字资产市场日益成熟，但许多平台仍将传统资产视为以加密货币为核心的交易环境中的次要功能。

Bitget 的最新更新则另辟蹊径，通过重组平台，使传统金融产品获得同等重要的地位。 该平台现将加密货币交易和传统资产交易划分为不同的核心导航板块，使用户能够通过根据其交易行为和风险偏好定制的专属界面访问各个市场。

这一变化反映了数字资产与传统金融之间日益增强的融合趋势。 当前，全球加密货币市场价值约为 2.4 万亿美元，而传统金融市场（涵盖股票、大宗商品、外汇及其他工具）的规模则接近 900 万亿美元。 随着代币化技术和现实世界资产 (RWA) 基础设施的成熟，预计越来越多的传统金融活动将迁移到基于区块链的结算层。

“加密货币基础设施正逐步成为全球金融市场的结算层，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “交易所的未来将不再取决于它们是否提供加密货币或传统资产，而在于它们如何有效地整合两者。 我们此次更新的目标，不仅仅是简单上架传统产品，而是要构建一个环境，让加密货币和 TradFi 能够作为统一交易生态系统中平等的组成部分来运作。”

此次平台更新是 Bitget 过去一年推出的一系列产品扩展之后的新举措。 该交易所首先集成了链上交易功能，随后推出了代币化股票永续合约。 2025 年底，Bitget 引入了差价合约 (CFD) 交易，允许用户使用基于稳定币的结算方式进入全球市场，如股票、大宗商品和外汇。

Bitget 还通过与包括 Ondo 在内的伙伴合作，扩展了其现实世界资产基础设施，为用户提供了超过 200 种代币化资产的交易权限，其中包括美股和 ETF。 这些发展共同为平台的新界面结构奠定了基础。

在新的设计下，加密货币现货和衍生品交易整合在单一的“交易”标签下，而包括差价合约、股票永续合约和代币化股票在内的传统金融产品，则可通过主导航栏中与之并列的专用 TradFi 标签进行访问。

据 Bitget 称，这一结构性变化反映了现代交易者越来越多地跨多个资产类别管理投资组合的趋势，而非严格将自己定义为加密货币或股票交易者。 新的界面布局旨在简化导航，同时提升传统金融产品在平台中的可见性和战略地位。

此次更新也与 Bitget 更广泛的全景交易所 (UEX) 战略保持一致，该战略的核心是将加密原生资产、代币化证券和传统市场整合到单一的交易基础设施中。

行业预测表明，随着代币化股票、稳定币流动性和链上结算日趋成熟，全球股票交易中相当大的份额最终可能会通过基于区块链的通道进行。 到 2030 年，估计全球 20% 至 40% 的股票交易可能会通过加密货币原生基础设施进行。

在此环境下，Bitget 将其全景交易所框架定位为一个旨在大规模支持这种融合的平台。

“随着市场的发展，加密货币与传统金融之间的区别对用户而言变得不那么重要。”Gracy Chen 补充道。 “交易所基础设施的下一阶段，将由那些允许两类资产在单一交易环境中无缝共存的平台来定义。”

随着代币化金融市场的持续扩张，此次最新更新标志着 Bitget 在支持跨资产交易的长期战略中迈出了基础性的一步。

