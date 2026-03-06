Bitget 預示交易所下個階段將與傳統金融融合

塞席爾維多利亞, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange, UEX) Bitget 宣佈對交易介面進行 重大結構升級，把股票、大宗商品、外匯等傳統金融資產，提升至與加密貨幣交易同等的獨立產品分類。 是次更新反映隨著加密基礎設施日益支持全球金融市場，交易所發展方式也在廣泛轉變。

環顧業界，交易所已紛紛開始在平台上增設傳統資產，例如股票、指數和貴金屬。 儘管此趨勢標誌着數碼資產市場漸趨成熟，但許多平台在主打加密貨幣的交易環境中，依然只把傳統資產置於次要地位。

Bitget 是次更新則另闢蹊徑，通過重組平台，給予傳統金融產品同等的重視。 平台現已將加密貨幣交易與傳統資產交易分設為兩個獨立的核心導航區塊，讓用戶透過專屬介面進入各個市場，這些介面均配合個人交易習慣和風險概況而設。

這場轉變，體現數碼資產與傳統金融日趨融合的趨勢。 全球加密貨幣市場的總值目前約為 2.4 萬億美元，而涵蓋股票、大宗商品、外匯及其他投資工具的傳統金融市場，規模則接近 900 萬億美元。 隨着代幣化技術和現實世界資產 (RWA) 基礎建設越來越成熟，預料將有更多傳統金融活動，轉移到區塊鏈為本的結算層進行。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「加密基礎設施正逐步成為全球金融市場的結算層。 交易所的未來並非在於提供加密貨幣還是傳統資產，而是在於如何將兩者有效融合。 是次更新旨在超越單純引入傳統產品的層次，着力建構嶄新生態系統，讓加密貨幣與傳統金融 (TradFi) 在其中平起平坐，融為一體，共創未來。」

平台革新建基於 Bitget 過去一年連串的產品拓展之上。 交易所先整合鏈上交易功能，接着推出代幣化股票永續合約。 在 2025 年底，Bitget 引入差價合約 (CFD) 交易，讓用戶使用基於穩定幣的結算，進入股票、大宗商品和外匯等全球市場。

Bitget 亦透過與 Ondo 等夥伴合作，拓展現實世界資產基礎設施，現已支援超過 200 種代幣化資產的交易，涵蓋美股和交易所買賣基金 (ETF)。 各種發展，皆為平台新介面架構奠下穩固基石。

升級後的設計，將加密貨幣現貨及衍生品交易整合於單一「交易」分頁；而包括差價合約、股票永續合約及代幣化股票在內的傳統金融產品，則可透過主導航列上與之並列的專屬傳統金融分頁進入。

Bitget 表示，是次結構調整反映現代交易者越來越傾向於跨越多種資產類別管理投資組合，而非嚴格區分自己是加密貨幣或股票交易者。 新佈局旨在簡化導航，同時讓傳統金融產品在平台內獲得更高的曝光率和策略重要性。

此更新亦與 Bitget 的全景交易所策略一脈相承，該策略旨在將加密原生資產、代幣化證券與傳統市場，匯聚於統一交易基礎設施中。

業界預測，隨着代幣化股票、穩定幣流動性及鏈上結算技術日趨成熟，全球股票交易中最終可能會有相當一部分轉移到區塊鏈為本的軌道上進行。 估計到 2030 年，全球將有 20% 至 40% 的股票交易會經由加密原生基礎設施進行。

面對這個環境，Bitget 將其全景交易所框架定位為專為大規模支持這種融合而設的平台。

Gracy Chen 補充說：「隨着市場不斷演進，加密貨幣與傳統金融之間的界線對用戶來說已變得意義不大。 下一階段的交易所基礎設施，將由那些能讓兩個世界的資產在單一交易環境中無縫共存的平台來確立。」

隨著代幣化金融市場持續擴張，是次革新為 Bitget 支持跨資產交易的長遠策略奠下重要基礎，意義深遠。

關於 Bitget

