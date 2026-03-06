LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Société Européenne au capital de 149 306 082 euros
Siège social : 22, avenue Montaigne – 75008 Paris
775 670 417 RCS PARIS
Articles L. 233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000121014
|Date
|Nombre total d’actions en circulation
|Nombre total de droits de vote
|
28 février 2026
|497 686 940
|Total brut de droits de vote : 745 210 266
|
Total net* de droits de vote : 743 390 638
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.
Fait à Paris, le 6 mars 2026
