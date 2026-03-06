Tangram Therapeutics annonce l’administration de la première dose à un participant dans le cadre de l’essai RESTORE-MASH de phase I/II portant sur le TGM-312, un nouveau médicament expérimental à base d’ARNi

L’essai RESTORE-MASH de phase I/II évaluera la sécurité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du TGM-312 chez des volontaires en bonne santé et des patients atteints de MASH

Les premières données sont attendues au second semestre 2026

LONDRES, 06 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (« Tangram »), une société engagée à associer l’informatique et l’ARNi afin de développer plus rapidement des médicaments plus efficaces, annonce ce jour l’administration de la première dose à un participant dans le cadre de son essai clinique RESTORE-MASH de phase I/II évaluant le TGM-312, un nouveau médicament GalOmic, chez des volontaires en bonne santé et chez des personnes atteintes de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).

La MASH est une maladie hépatique grave qui touche, selon les estimations, plus de 250 millions de personnes à travers le monde. Elle se caractérise par une accumulation de graisse dans le foie, susceptible d’évoluer vers une cirrhose, une insuffisance hépatique, un cancer du foie, la nécessité d’une transplantation hépatique ou un décès prématuré en l’absence de traitement.

Le TGM-312 est conçu pour inhiber spécifiquement l’expression d’un nouveau gène cible dans les hépatocytes afin de traiter la MASH. Il s’agit du premier médicament GalOmic à entrer en phase d’essais cliniques. L’essai RESTORE-MASH de phase I/II vise à évaluer le TGM-312 chez des volontaires adultes en bonne santé et chez des personnes atteintes de MASH, en évaluant la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du candidat médicament. Les cohortes de patients atteints de MASH incluront des biopsies hépatiques, ainsi que des examens d’imagerie exploratoires et des évaluations de biomarqueurs. Les premières données de sécurité sont attendues au second semestre 2026.

« L’instauration de l’administration des doses dans l’essai RESTORE-MASH constitue un moment déterminant pour Tangram et une étape majeure vers la mise à disposition de nos médicaments GalOmic aux patients », a déclaré Ali Mortazavi, directeur général. « Après avoir obtenu des résultats précliniques remarquables, nous sommes enthousiastes à l’idée d’évaluer désormais le TGM-312 dans le cadre d’essais cliniques. Nous estimons que le TGM-312 pourrait constituer un traitement de référence différencié pour différents profils de MASH, à la fois en monothérapie et en association avec des traitements approuvés ou en cours de développement. Le TGM-312 pourrait offrir une option thérapeutique plus pratique pour les patients, afin de favoriser la santé hépatique dans un contexte thérapeutique en rapide évolution. »

À propos du TGM-312

Le TGM-312 est un nouveau médicament GalOmic à base de petits ARN interférents conjugué au GalNAc (GalNAc-siRNA), conçu pour inhiber sélectivement l’expression d’un gène cible dans le foie pour le traitement des maladies hépatiques stéatosiques, notamment la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH). Il présente un potentiel d’administration sous-cutanée trimestrielle. Le TGM-312 possède un mécanisme d’action différencié qui agit sur plusieurs facteurs clés impliqués dans la MASH et est complémentaire aux traitements approuvés ou en cours de développement, ce qui pourrait permettre son utilisation à la fois en monothérapie et en association, à différents stades de la maladie.



Dans les études précliniques menées sur le modèle murin Gubra-Amylin NASH induit par l’alimentation (GAN-DIO), hautement transposable, l’administration du TGM-312 a entraîné une réduction considérable du score d’activité de la NAFLD (NAS), une diminution de l’inflammation hépatique et un ralentissement de la progression de la fibrose, tant en monothérapie qu’en association avec des traitements approuvés ou en cours de développement contre la MASH.

À propos de Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique qui s’engage à associer l’informatique, l’ARNi et une réflexion non conventionnelle en vue de l’accélération du développement de médicaments toujours plus efficaces. Nous développons une gamme de médicaments ARNi GalOmic destinés à traiter un large éventail de maladies pour lesquelles les besoins non satisfaits sont importants.

Les médicaments innovants de Tangram sont rendus possibles grâce à GalOmic, notre plateforme de chimie ARNi exclusive conçue pour désactiver de manière sélective les gènes responsables de maladies dans les hépatocytes. La découverte est optimisée par LLibra OS, notre plateforme d’IA de nouvelle génération dotée d’une infrastructure agentique. La combinaison unique de ces plateformes constitue la base de notre approche « Relentless Medicine Discovery » (« Recherche médicale constante »). Nous œuvrons pour un développement plus rapide et plus intelligent de médicaments ARNi conçus pour révolutionner la vie des patients.

Pour en savoir plus, consultez le site www.tangramtx.com.