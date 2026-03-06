|Flokkur
|RIKS 29 0917
|RIKS 37 0115
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|11.03.2026
|11.03.2026
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|4.995
|2.323
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|103,390
|/
|2,479
|85,750
|/
|2,517
|Fjöldi innsendra tilboða
|23
|13
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|5.535
|2.923
|Fjöldi samþykktra tilboða
|21
|10
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|21
|10
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|103,390
|/
|2,479
|85,750
|/
|2,517
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|103,560
|/
|2,430
|86,010
|/
|2,487
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|103,390
|/
|2,479
|85,750
|/
|2,517
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|103,448
|/
|2,462
|85,860
|/
|2,504
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|103,560
|/
|2,430
|86,010
|/
|2,487
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|103,325
|/
|2,498
|85,600
|/
|2,535
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|103,436
|/
|2,466
|85,813
|/
|2,510
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,11
|1,26
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKS 29 0917 - RIKS 37 0115
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
Recommended Reading
-
March 04, 2026 10:31 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
SeriesRIKS 29 0917RIKS 37 0115ISINIS0000037711IS0000033793Maturity Date09/17/202901/15/2037Auction Date03/06/202603/06/2026Settlement Date03/11/202603/11/202610% addition03/10/202603/10/2026 On the...Read More
-
February 24, 2026 10:31 ET | Source: The Republic of Iceland – Government Debt Management
As stated in paragraph 6 in General Terms of Auction for Treasury bonds, the Government Debt Management offered the equivalent of 10% of the nominal value sold in the auction 20. February, at the...Read More