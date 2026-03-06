Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKS 29 0917 - RIKS 37 0115

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKS 29 0917RIKS 37 0115
Greiðslu-og uppgjörsdagur 11.03.202611.03.2026
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 4.9952.323
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 103,390/2,47985,750/2,517
Fjöldi innsendra tilboða 2313
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 5.5352.923
Fjöldi samþykktra tilboða 2110
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 2110
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 103,390/2,47985,750/2,517
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 103,560/2,43086,010/2,487
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 103,390/2,47985,750/2,517
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 103,448/2,46285,860/2,504
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 103,560/2,43086,010/2,487
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 103,325/2,49885,600/2,535
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 103,436/2,46685,813/2,510
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,111,26

