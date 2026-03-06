Vaisala Oyj

Johtohenkilöiden liiketoimet

6.3.2026 klo 14.00

Vaisala Oyj: Johdon liiketoimet – Pylvänäinen, Vesa

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Pylvänäinen, Vesa

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Vaisala Oyj

LEI: 743700RNDD7KU11HW873

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RNDD7KU11HW873_20260305144214_80

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-05

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900682

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1615 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1615 Keskihinta: 0.00 EUR





Lisätietoja:

Niina Ala-Luopa, sijoittajasuhteet

0400 728 957, ir@vaisala.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita yli 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.vaisala.fi