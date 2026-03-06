Aktietilbagekøbsprogram

 | Source: Fast Ejendom Danmark Fast Ejendom Danmark

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse40.236209,078.412.040
2. marts 2026292232,0067.744
3. marts 2026370228,0084.360
4. marts 202644228,0010.032
5. marts 202600,000
6. marts 2026335226,0075.710
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner41.277209,568.649.886

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 93.740 stk., svarende til 3,52% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
244FED.CO23220260302 16:54:58.054580XCSE
48FED.CO23220260302 16:54:58.054580XCSE
49FED.CO22820260303 12:02:03.514046XCSE
315FED.CO22820260303 12:14:38.929292XCSE
6FED.CO22820260303 14:09:40.660280XCSE
44FED.CO22820260304 11:53:51.280556XCSE
335FED.CO22620260306 11:26:12.060303XCSE


Vedhæftet fil


Attachments

Meddelelse nr 11 i 2026 (aktietilbagekøbsprogram)
GlobeNewswire

Recommended Reading

  • March 02, 2026 02:39 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Aktietilbagekøbsprogram

    Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026....

    Read More
    Aktietilbagekøbsprogram
  • February 23, 2026 02:37 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Aktietilbagekøbsprogram

    Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026....

    Read More
    Aktietilbagekøbsprogram