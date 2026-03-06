Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|40.236
|209,07
|8.412.040
|2. marts 2026
|292
|232,00
|67.744
|3. marts 2026
|370
|228,00
|84.360
|4. marts 2026
|44
|228,00
|10.032
|5. marts 2026
|0
|0,00
|0
|6. marts 2026
|335
|226,00
|75.710
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|41.277
|209,56
|8.649.886
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 93.740 stk., svarende til 3,52% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|244
|FED.CO
|232
|20260302 16:54:58.054580
|XCSE
|48
|FED.CO
|232
|20260302 16:54:58.054580
|XCSE
|49
|FED.CO
|228
|20260303 12:02:03.514046
|XCSE
|315
|FED.CO
|228
|20260303 12:14:38.929292
|XCSE
|6
|FED.CO
|228
|20260303 14:09:40.660280
|XCSE
|44
|FED.CO
|228
|20260304 11:53:51.280556
|XCSE
|335
|FED.CO
|226
|20260306 11:26:12.060303
|XCSE
Vedhæftet fil