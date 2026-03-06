Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 40.236 209,07 8.412.040 2. marts 2026 292 232,00 67.744 3. marts 2026 370 228,00 84.360 4. marts 2026 44 228,00 10.032 5. marts 2026 0 0,00 0 6. marts 2026 335 226,00 75.710 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 41.277 209,56 8.649.886

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 93.740 stk., svarende til 3,52% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 244 FED.CO 232 20260302 16:54:58.054580 XCSE 48 FED.CO 232 20260302 16:54:58.054580 XCSE 49 FED.CO 228 20260303 12:02:03.514046 XCSE 315 FED.CO 228 20260303 12:14:38.929292 XCSE 6 FED.CO 228 20260303 14:09:40.660280 XCSE 44 FED.CO 228 20260304 11:53:51.280556 XCSE 335 FED.CO 226 20260306 11:26:12.060303 XCSE





