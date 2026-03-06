Luotea Oyj

Pörssitiedote

6.3.2026 klo 15:15





Luotea Oyj - Johdon liiketoimet: Antti Niitynpää

__________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Antti Niitynpää

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Luotea Oyj

LEI: 743700Z9Z54VGHZA0028

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 144836/15/16

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-03

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000592464

Liiketoimen luonne: HANKINTA



Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 8930 Yksikköhinta: 2.5315 EUR

(2): Volyymi: 6723 Yksikköhinta: 2.5315 EUR

(3): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 2.52 EUR

(4): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 2.52 EUR

(5): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 2.52 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):

Volyymi: 15875 Keskihinta: 2.53134 EUR

LUOTEA OYJ

Lisätietoja:

Heikki Eskola, lakiasiainjohtaja, puh. 050 586 5907

Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen niihin energiatehokkuuden ja dataohjatut teknologiat. Luotean palveluilla parannetaan kiinteistöjen arvoa ja luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihin kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut. Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.

