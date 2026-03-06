Luotea Oyj
Pörssitiedote
6.3.2026 klo 15:15
Luotea Oyj - Johdon liiketoimet: Antti Niitynpää
__________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Antti Niitynpää
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Luotea Oyj
LEI: 743700Z9Z54VGHZA0028
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 144836/15/16
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-03
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000592464
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 8930 Yksikköhinta: 2.5315 EUR
(2): Volyymi: 6723 Yksikköhinta: 2.5315 EUR
(3): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 2.52 EUR
(4): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 2.52 EUR
(5): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 2.52 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):
Volyymi: 15875 Keskihinta: 2.53134 EUR
LUOTEA OYJ
Lisätietoja:
Heikki Eskola, lakiasiainjohtaja, puh. 050 586 5907
Luotea on kiinteistöalan palveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja kiinteistöjen koko elinkaarelle, yhdistäen niihin energiatehokkuuden ja dataohjatut teknologiat. Luotean palveluilla parannetaan kiinteistöjen arvoa ja luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille. Palveluihin kuuluvat monipuoliset ja edistykselliset kiinteistöjen ylläpito-, tekniikka- ja asiantuntijapalvelut sekä siivous- ja tukipalvelut. Luotea toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 346 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 5000 henkilöä. Luotea on listattu Nasdaq Helsingissä.
