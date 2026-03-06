Relâche d’écran : Rogers annonce des événements « Se déconnecter pour s’amuser » pour la semaine de relâche

Du patinage libre sera offert dans trois arénas emblématiques de la LNH

D’anciens joueurs et des joueurs actuels de la LNH seront présents pour rencontrer les jeunes

TORONTO, 06 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui ses premiers événements « Se déconnecter pour s’amuser » organisés dans le cadre de l’initiative Relâche d’écran. L’entreprise invite les jeunes à venir patiner sur certaines des plus célèbres patinoires professionnelles du pays pendant la semaine de relâche.

Les activités « Se déconnecter pour s’amuser » – annoncées à l’occasion de l’événement Global Day of Unplugging (consacré à la déconnexion numérique) – font partie du nouveau programme national de Rogers visant à aider les familles canadiennes à lutter contre l’utilisation excessive des écrans chez les jeunes.

« Nos événements “Se déconnecter pour s’amuser” incitent les ados et préados d’ici à prendre une pause d’écran et à développer des habitudes plus saines quant à l’utilisation des écrans, a déclaré Sarah Zupnik, directrice du programme Relâche d’écran de Rogers. Puisque la semaine de relâche offre plus de temps libre – et plus de temps d’écran –, nous offrons aux jeunes une option différente : patiner dans un aréna de la LNH avec leurs idoles du hockey. Il s’agit la première de plusieurs initiatives que Rogers créera pour offrir des solutions de rechange saines au temps d’écran. »

Les jeunes et les familles pourront profiter de séances de patinage libre aux dates et aux endroits suivants :

Vancouver : Rogers Arena – 18 mars – de 15 h 30 à 17 h

Toronto : Scotiabank Arena – 19 mars – de 14 h à 15 h 30

Edmonton : Rogers Place – 30 mars – de 15 h 15 à 16 h 45



Les Canucks de Vancouver et les Oilers d’Edmonton patineront avec les jeunes à l’événement « Se déconnecter pour s’amuser ». À Toronto, le programme Relâche d’écran commanditera une période de patinage libre qui suivra le Leafs Fan Day, au cours de laquelle les participants pourront rencontrer des joueurs actuels et d’anciens joueurs des Maple Leafs de Toronto et des Sceptres de Toronto.

Une récente étude de Rogers a révélé que les jeunes de 11 à 17 ans consacrent 5,2 heures par jour à leur téléphone, ce qui dépasse de loin la limite de temps d’écran récréatif de deux heures recommandée par la Société canadienne de pédiatrie. Rogers s’engage à consacrer 50 millions de dollars sur cinq ans à quatre piliers du programme Relâche d’écran afin d’encourager une utilisation plus équilibrée des écrans chez les jeunes.

Inscrivez-vous dès maintenant, car les places sont limitées. Des rafraîchissements seront offerts. Les participantes et participants doivent apporter leurs propres patins. Pour en savoir plus sur le programme Relâche d’écran de Rogers, aproposde.rogers.com/relachedecran.

À propos de Rogers Communications Inc. :



Rogers est la référence canadienne en matière de communications, de sport et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus :

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338