Orion Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus (BlackRock, Inc.)

Orion Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen suoraan ja välillisesti omistamien Orionin osakkeiden osuus on 5.3.2026 ylittänyt viisi (5) prosenttia Orion Oyj:n kaikista osakkeista.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä (Kohta A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (Kohta B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu %-osuus (Kohdat A + B)Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen5,02 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä		0,00 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä		5,02 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä		141 134 278 osaketta

 

740 104 338 ääntä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)4,99 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä		0,00 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä		5,00 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä		 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kohta A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi		Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
 Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009014377 7 090 149 osaketta

 

Alle 5 % äänistä		 5,02 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
KOHTA A YHTEENSÄ7 090 149 osaketta

 

Alle 5 % äänistä		5,02 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä

Kohta B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonneEräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
American Depositary Receipt (US68628Y1047)N/AN/AOsaketoimitus200 osaketta

 

Alle 5 % äänistä		0,00 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
CFDN/AN/ANettoarvon tilitys4 574 osaketta

 

Alle 5 % äänistä		0,00 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä
   KOHTA B YHTEENSÄ4 774 osaketta

 

Alle 5 % äänistä		0,00 % osakkeista

 

Alle 5 % äänistä

Orion Oyj

Liisa Hurme
Toimitusjohtaja		    Mikko Kemppainen
General Counsel  		 

                                                 
Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj
puhelin 010 426 2721 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orionpharma.com

Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.


