Aider la prochaine génération à prendre son envol : Air Canada et CAE annoncent les huit lauréates de la bourse Commandante-Judy-Cameron

Bourse offerte à des Canadiennes qui étudient pour devenir pilotes professionnelles ou techniciennes d’entretien d’aéronef

Quatre futures pilotes professionnelles deviennent des ambassadrices du programme de CAE Femmes pilotes aux commandes





MONTRÉAL, 06 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada et CAE sont heureuses d’annoncer aujourd’hui les huit lauréates de la septième édition de la bourse Commandante-Judy-Cameron, offerte par les deux entreprises aéronautiques canadiennes de premier plan dont le siège social est situé à Montréal.

Jusqu’à huit bourses sont attribuées chaque année à des Canadiennes qui étudient pour devenir pilotes professionnelles ou techniciennes d’entretien d’aéronef, afin de leur permettre de poursuivre leur formation. Parmi ces boursières, quatre futures pilotes professionnelles seront invitées à participer au programme CAE Femmes pilotes aux commandes en tant qu’ambassadrices.

« Chaque année, la bourse Commandante-Judy-Cameron nous permet d’être témoins de l’incroyable talent, de la persévérance et de la passion de femmes qui façonnent l’avenir de l’aviation au Canada, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d’Air Canada. Les lauréates de cette année se distinguent non seulement par l’excellence de leurs résultats scolaires et leurs compétences techniques, mais aussi par leur leadership et leur rôle de mentore au sein de leur collectivité. Leurs réalisations incarnent l’esprit même de cette bourse d’études : honorer l’héritage de pionnière de la commandante de bord Judy Cameron tout en donnant les moyens à la prochaine génération de femmes de poursuivre une carrière de pilote professionnelle ou de technicienne d’entretien d’aéronef. Nous sommes fiers de soutenir leur parcours et restons profondément engagés à faire progresser la parité entre les genres dans les carrières STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et techniques du secteur du transport aérien. »

« Aujourd’hui encore, seuls environ 5 % des pilotes professionnels dans le monde sont des femmes, a expliqué Marie-Christine Cloutier, vice-présidente, Stratégie, Performance et Marketing, de CAE. CAE, une fois de plus, est fière de soutenir la bourse Commandante-Judy-Cameron, une initiative qui joue un rôle important pour encourager la relève féminine dans l’industrie de l’aviation et inspirer la prochaine génération. Les lauréates de cette année reflètent le talent et la détermination qui contribueront à façonner l’avenir de notre industrie, et nous sommes honorés de nourrir leurs aspirations et de soutenir leur parcours. Quatre des lauréates deviendront ambassadrices du programme CAE Femmes pilotes aux commandes afin de servir de modèles, de promouvoir la diversité dans l’aviation et d’inspirer d’autres femmes à suivre leurs traces. »

« Air Canada a lancé le programme de bourses Commandante-Judy-Cameron il y a sept ans, et la célébration des remarquables réalisations des anciennes lauréates qui sont devenues instructrices de vol, pilotes d’évacuation médicale et premières officières dans de grandes sociétés aériennes est une grande source d’inspiration, a déclaré Judy Cameron, commandante (retraitée) de 777 de Boeing et directrice de la Northern Lights Aero Foundation. Les boursières de 2026 sont des modèles d’excellence, non seulement dans leur propre formation, mais aussi dans la manière dont elles soutiennent et encouragent activement d’autres femmes dans leur parcours dans le secteur du transport aérien. Je suis extrêmement fière de l’engagement continu de CAE et d’Air Canada à promouvoir les femmes dans l’aviation grâce au partenariat avec la Northern Lights Aero Foundation. »

Les lauréates d’Air Canada pour 2026 sont :

Faith Mulholland, d’Eden Mills, en Ontario





d’Eden Mills, en Ontario Afrah Khan, d’Edmonton, en Alberta





d’Edmonton, en Alberta Aymie Rioux, de Saint-Germain, au Québec





de Saint-Germain, au Québec Kesaia Bruni, de Mississauga, en Ontario





Les personnes suivantes participeront au programme CAE Femmes pilotes aux commandes :

Katelyn Flear, de Caledonia, en Ontario





de Caledonia, en Ontario Madison Crane, d’Etobicoke, en Ontario





d’Etobicoke, en Ontario Sophia Hutchcroft, de Calgary, en Alberta





de Calgary, en Alberta Natasha Razzak, de Sherwood Park, en Alberta





La bourse annuelle Commandante-Judy-Cameron, qui rend hommage à la première femme pilote d’Air Canada pour aider la prochaine génération de femmes à suivre les traces de cette pionnière, est attribuée conjointement avec la Northern Lights Aero Foundation.

Créées en 2019, les bourses Commandante-Judy-Cameron étaient initialement décernées à quatre candidates. En 2023, Air Canada et CAE se sont unies pour doubler le nombre de bourses, ce qui leur permet désormais d’en attribuer huit à des étudiantes admissibles.

À propos de Judy Cameron

Judy Cameron a été la première femme pilote embauchée par Air Canada, le plus important transporteur aérien du pays, en avril 1978, à l’âge de 23 ans. Elle fut la première femme à obtenir le diplôme en technologie de l’aviation du Collège Selkirk, en 1975. Durant ses 40 ans de carrière et ses quelque 23 000 heures de vol, elle a piloté des appareils DC-3, Twin Otter, Hawker Siddeley 748, DC-9, L-1011 de Lockheed, A320 d’Airbus, ainsi que 767 et 777 de Boeing, aux quatre coins du monde. Elle est devenue commandante de bord en 1997 et, en 2010, la première commandante de bord au Canada d’un 777 de Boeing, le plus gros appareil du parc aérien d’Air Canada. Elle a pris sa retraite en 2015, a reçu la même année le prix Elsie MacGill Northern Lights dans la catégorie Opérations aériennes et, en 2016, le groupe des Ninety-Nines, un regroupement international de femmes pilotes, l’a choisie pour figurer sur un timbre-poste canadien. Aujourd’hui, au sein de la Northern Lights Aero Foundation, la commandante Cameron continue d’offrir bénévolement conseils et soutien à la nouvelle génération de jeunes femmes qui se destinent au secteur de l’aviation.

À propos du programme d’ambassadrices CAE Femmes pilotes aux commandes

Le programme d’ambassadrices CAE Femmes pilotes aux commandes contribue à créer un mouvement pour encourager les jeunes filles et les femmes à rêver grand et à réaliser leurs rêves. Seuls 5 % des pilotes dans le monde sont des femmes : c’est pourquoi ce programme vise à montrer aux femmes qu’elles peuvent elles aussi prendre leur envol. Le programme vise à bâtir une communauté d’ambassadrices qui font preuve de leadership, d’une participation active à la vie de leur collectivité et de persévérance, qui sont passionnées par l’aviation et qui peuvent inspirer les femmes à exercer le métier de pilote.

Lancé en 2018, le programme a été élargi en juillet 2022 afin d’ajouter des partenariats avec d’autres sociétés aériennes clientes, et ainsi d’augmenter le nombre de bourses accordées. Dans le cadre de ce programme, CAE s’associe à des sociétés aériennes clientes du monde entier pour former des ambassadrices pilotes au moyen de bourses d’études qui financent en tout ou partie la formation de pilote.

Pour en savoir plus, visitez le site du Programme d’ambassadrices CAE Femmes pilotes aux commandes.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l’aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d’avions d’affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d’eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l’avant-garde de l’innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l’excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d’entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d’être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l’état de préparation aux missions, aujourd’hui et demain.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

