Dėl planuojamų „AUGA group“ vadovybės pokyčių

Vienos didžiausių Baltijos šalyse ekologinių ir konvencinių žaliavų augintojų ir produktų gamintojų „AUGA group“, RAB (juridinio asmens kodas 126264360, toliau – Bendrovė) generaliniu direktoriumi nuo 2026 m kovo 31 d. paskirtas Laurynas Miškinis, vienas iš ilgamečių Bendrovės vadovų komandos narių. Jis keičia laikinai šias pareigas ėjusią Eliną Chodzkaitę - Barauskienę.
„Komercinė, vadybinė ir organizacinė Lauryno patirtis sustiprins efektyvinamą organizacijos struktūrą ir užtikrins tęstinumą, įgyvendinant grupės restruktūrizavimo planą“, - sako Kęstutis Juščius, „AUGA group“ valdybos pirmininkas.
L. Miškinis nuo 2016 m. vadovavo „AUGA group“ Ekologinių produktų vystymo ir komercijos departamentui. Jis aktyviai dalyvavo vystant ir komercializuojant galutiniam vartotojui skirtus konservuotus produktus, kurie tapo „AUGA group“ vizitine kortele ir užkariavo pasaulio rinkas. Šių produktų gamybinį padalinį sėkmingai pardavus AB "Kauno grūdai", L. Miškinis su komanda rinkai pristatė „Tvaraus vartojimo krepšelį“, kuris tapo neatsiejama ekologiškų produktų vartotojų kasdienybe.
Nuo 2023 m. lapkričio mėn. „AUGA group“ vadovės pareigas ėjusi E. Chodzkaitė -Barauskienė tęs veiklą gynybos pramonės srityje.
„Esame dėkingi Elinai už ilgametį darbą, kuriant ir įgyvendinant veiklos strategiją, už vadovų komandos navigavimą vienu iš sudėtingiausių laikotarpių, inicijuojant Grupės restruktūrizavimą“, - sako K. Juščius.
