Le Fonds humanitaire des Métallos fait don de 10 000 $ en aide humanitaire destinée aux travailleurs ukrainiens

TORONTO, 06 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait don de 10 000 $ aux efforts internationaux visant à apporter une aide humanitaire aux travailleuses et travailleurs ukrainiens et à leurs familles.

Le don du FHM, tout comme les contributions d’autres groupes syndicaux canadiens, est versé au Fonds de solidarité de la Confédération syndicale internationale (CSI) afin de soutenir les affiliés de la CSI qui fournissent une aide humanitaire en Ukraine, à savoir la fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) et la confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU).

Au début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Conseil exécutif international du Syndicat des Métallos a publié une déclaration ferme condamnant cette attaque non provoquée contre une nation souveraine et les violences qui en ont découlé contre les citoyennes et citoyens ukrainiens.

Malheureusement, la population ukrainienne et ses syndicats sont toujours confrontés à des bombardements systématiques menés par l’armée russe. Ces attaques se sont récemment intensifiées malgré les négociations en cours, alors que des infrastructures publiques et des installations énergétiques vitales sont délibérément détruites au cours d’un hiver exceptionnellement rigoureux.

« Alors que le conflit entre dans sa cinquième année de violence et de déplacements, le Syndicat des Métallos s’engage à soutenir ses partenaires syndicaux en Ukraine, qui demeurent en première ligne, en apportant une aide humanitaire aux travailleuses et travailleurs et à leurs familles », a déclaré Marty Warren, président du FHM et directeur national des Métallos.

Depuis le premier jour de l’invasion, la CSI et ses affiliés ont manifesté leur solidarité en fournissant de l’aide par l’entremise du Fonds de solidarité de la CSI.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se concentre principalement sur des projets de développement et d’aide d’urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités canadiennes. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au fonds par l’intermédiaire de clauses négociées dans leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au FHM.

Contacts médiatiques :

Marty Warren, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951

Guillaume Charbonneau, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5944, gcharbonneau@usw.ca

Denis St. Pierre, Communications, Syndicat des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca