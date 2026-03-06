Wereldhave Belgium publie la convocation et l’invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Wereldhave Belgium invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 8 avril 2026 à 11h00 à Vilvorde, Medialaan 28B.

Dans la convocation, vous trouverez :

l’ordre du jour complet

les modalités pour proposer un nouveau point à l’ordre du jour

les informations pratiques concernant l’inscription et la participation

les instructions pour le vote à distance (par courrier ou email)

le vote par procuration

le droit d’adresser des questions au Conseil d’administration

le lieu et la période de consultation des documents disponibles relatifs à l’Assemblée

Informations complètes disponibles sur notre site web