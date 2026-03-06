Wereldhave Belgium publie la convocation et l’invitation à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

 | Source: Wereldhave Belgium Wereldhave Belgium

Wereldhave Belgium invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 8 avril 2026 à 11h00 à Vilvorde, Medialaan 28B.

Dans la convocation, vous trouverez :

  • l’ordre du jour complet
  • les modalités pour proposer un nouveau point à l’ordre du jour
  • les informations pratiques concernant  l’inscription et la participation
  • les instructions pour le vote à distance (par courrier ou email)
  • le vote par procuration
  • le droit d’adresser des questions au Conseil d’administration
  • le lieu et la période de consultation des documents disponibles relatifs à l’Assemblée

Informations complètes disponibles sur notre site web


GlobeNewswire

Recommended Reading

  • February 05, 2026 02:00 ET | Source: Wereldhave Belgium
    Wereldhave Belgium - Results 2025

    AN EXCEPTIONAL YEAR OF GROWTH IN 2025 Increase in net rental income by 16.5% to € 75.5M (€ 64.8M end 2024);Increase of the net result from core activities per share to € 5.25 (€ 4.69 end 2024);Solid...

    Read More
    Wereldhave Belgium - Results 2025