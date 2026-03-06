Wereldhave Belgium publiceert oproeping en uitnodiging voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Wereldhave Belgium nodigt haar aandeelhouders uit voor de Gewone Algemene Vergadering op 8 april 2026 om 11.00 uur in Vilvoorde, Medialaan 28B.
In de oproepingsbrief vindt u:
- de volledige agenda
- richtlijnen om een nieuw agendapunt voor te stellen
- praktische informatie over registratie en deelname
- stemmen op afstand (per brief/email)
- stemmen bij volmacht
- het recht om vragen te stellen aan de Raad van Bestuur
- waar en wanneer de beschikbare stukken kunnen worden geraadpleegd
Alle informatie is beschikbaar op onze website