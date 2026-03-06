Wereldhave Belgium publiceert oproeping en uitnodiging voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

 | Source: Wereldhave Belgium Wereldhave Belgium

Wereldhave Belgium nodigt haar aandeelhouders uit voor de Gewone Algemene Vergadering op 8 april 2026 om 11.00 uur in Vilvoorde, Medialaan 28B.

In de oproepingsbrief vindt u:

  • de volledige agenda
  • richtlijnen om een nieuw agendapunt voor te stellen
  • praktische informatie over registratie en deelname
  • stemmen op afstand (per brief/email)
  • stemmen bij volmacht
  • het recht om vragen te stellen aan de Raad van Bestuur
  • waar en wanneer de beschikbare stukken kunnen worden geraadpleegd

Alle informatie is beschikbaar op onze website


