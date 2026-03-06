Fnac Darty : Dépôt du Document d’enregistrement universel 2025 incluant le rapport financier annuel

Ivry-sur-Seine, 6 mars 2026

DÉPÔT DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Fnac Darty a déposé le 6 mars 2026 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Document d’enregistrement universel 2025 incluant le Rapport Financier Annuel en version xHTML.

Il inclut également :

le rapport financier annuel 2025, comprenant les comptes sociaux de Fnac Darty et les comptes consolidés du Groupe ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

les rapports des commissaires aux comptes ;

les informations relatives aux honoraires versés aux commissaires aux comptes ;

les informations relatives au programme de rachat d’actions ; et

les informations en matière de durabilité (y compris le plan de vigilance) ainsi que le rapport de certification sur ces informations.

Le Document d’enregistrement universel est disponible sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.fnacdarty.com dans la rubrique "Investisseurs".

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut également être envoyé par courriel sur demande envoyée à actionnaires@fnacdarty.com.

Une version anglaise sera disponible sur le site Internet du Groupe ultérieurement.

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

Pièce jointe